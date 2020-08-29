Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі

29 серпня в Кривому Розі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі - "Іловайський хрест". На створення монумента пішло понад 2 роки.

Про це журналістам розповів один з ініціаторів створення пам'ятника, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

"Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди "Іловайський хрест", який бійці, які вийшли з "котла", носять на грудях. Фактично – це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента – соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили "зеленим коридором". Аби відтворити їх такими, якими вони є саме о цій порі – вже не жовтими, а чорними, – скульптор Микола Гапон спеціально виїздив у поля", – розповів Колесник.

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За його словами, ескіз пам’ятника намалював він сам. Кошти збирали два роки, це – доброчинні пожертви бійців, волонтерів, усіх причетних до батальйону "Кривбас".

На церемонії відкриття пам’ятника родинам загиблих і волонтерам вручили відзнаки Міністерства оборони України "Знак пошани".