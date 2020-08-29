УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20474 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Річниця Іловайської трагедії
7 481 28
Кривий Ріг (829) пам'ятник (863) пам'ять (1124) Іловайськ (264)

Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі

29 серпня в Кривому Розі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі - "Іловайський хрест". На створення монумента пішло понад 2 роки.

Про це журналістам розповів один з ініціаторів створення пам'ятника, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

"Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди "Іловайський хрест", який бійці, які вийшли з "котла", носять на грудях. Фактично – це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента – соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили "зеленим коридором". Аби відтворити їх такими, якими вони є саме о цій порі – вже не жовтими, а чорними, – скульптор Микола Гапон спеціально виїздив у поля", – розповів Колесник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 українські правоохоронці загинули при виконанні за минулий рік, - Аваков

За його словами, ескіз пам’ятника намалював він сам. Кошти збирали два роки, це – доброчинні пожертви бійців, волонтерів, усіх причетних до батальйону "Кривбас".

На церемонії відкриття пам’ятника родинам загиблих і волонтерам вручили відзнаки Міністерства оборони України "Знак пошани".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Очень красиво и без китча .
Такими должны быть памятники погибшим воякам !
показати весь коментар
29.08.2020 19:54
+5
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
показати весь коментар
29.08.2020 20:02
+5
**
Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
Там, де диму завіси і вогню круговерть.
Як здолати той клятий вогняний коридор?
Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
І сповзають "мішені " по бортах до землі,
Вічний спокій відчути у земному теплі.

Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
І пройти коридор нам ніяк не дають.
І тремтіли в руках перегріті стволи,
Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

Хилить сонях голівки до самої землі,
Щоби нас приховати у вогненній імлі.
Шиють простір над нами навкруги трасери,
І осколків рої б'ють безжально згори.

Пили воду з землею - це факти живі,
Захлинались від ран, у багряній крові…
Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
І темніло від горя материнське чоло…

автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
показати весь коментар
29.08.2020 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень красиво и без китча .
Такими должны быть памятники погибшим воякам !
показати весь коментар
29.08.2020 19:54 Відповісти
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
показати весь коментар
29.08.2020 20:02 Відповісти
С бронзой думаю погорячились.
показати весь коментар
29.08.2020 20:13 Відповісти
Підеш красти бронзу, как-цап?
показати весь коментар
29.08.2020 20:25 Відповісти
В пень, это туда. Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5806
показати весь коментар
29.08.2020 20:36 Відповісти
**
Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
Там, де диму завіси і вогню круговерть.
Як здолати той клятий вогняний коридор?
Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
І сповзають "мішені " по бортах до землі,
Вічний спокій відчути у земному теплі.

Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
І пройти коридор нам ніяк не дають.
І тремтіли в руках перегріті стволи,
Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

Хилить сонях голівки до самої землі,
Щоби нас приховати у вогненній імлі.
Шиють простір над нами навкруги трасери,
І осколків рої б'ють безжально згори.

Пили воду з землею - це факти живі,
Захлинались від ран, у багряній крові…
Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
І темніло від горя материнське чоло…

автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
показати весь коментар
29.08.2020 20:17 Відповісти
Пам'ятники,знаки пошани це все добре,але чому за розстріляних РФ 366 захисників України ніхто з вищого керівництва не сидить?Якщо головноуомандуючий і його шобла за 6 років не розслідувала всі причини Іловайського котла,треба садити самого Порошенко.Чому ніхто не відповів???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
29.08.2020 21:51 Відповісти
Палитесь Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9548 У нас не 6 лет длится президентство. Займитесь своим козлом, который отправляет на убой по всему миру, куда только может свой пятак всунуть.
показати весь коментар
29.08.2020 23:12 Відповісти
За то что путлер напал, надо садить своих ?Ну ладно. Может тогда лучше его посипак посадить з 5-й колоньі ? Употре **** слово "котел" вьі палитесь, у нас так не говорят, єто только на рассее так говорят
показати весь коментар
30.08.2020 01:13 Відповісти
Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3707
показати весь коментар
29.08.2020 22:05 Відповісти
 
 