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23 українські правоохоронці загинули при виконанні за минулий рік, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Події

23 українські правоохоронці загинули при виконанні за минулий рік, - Аваков

За минулий рік під час виконання службових обов'язків загинули 23 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ України, загалом за роки незалежності - 1690 правоохоронців, із них від початку проведення АТО/ООС - 462.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Щороку ми зустрічаємося тут, на Солом’янській площі, щоб віддати шану правоохоронцям, які загинули, рятуючи життя людей, а останніми роками ще й боронячи державу від агресора на сході України. З цього року указом президента День вшанування пам’яті працівників органів системи МВС, які загинули під час виконання службових обов’язків, поєднано з Днем пам`яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме цього дня, у серпні 2014 року, внаслідок російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших військовослужбовців з оточення окупантів поблизу м. Іловайськ, Україна зазнала найбільших втрат. Серед них значна частина – добровольчі батальйони Національної гвардії та міліціонери", - сказав Аваков.

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Міністр наголосив, що професія правоохоронця завжди пов'язана з ризиком, тому її вибирають тільки мужні люди, які готові жертвувати собою заради спокою, порядку, закону, України.

"Дуже боляче втрачати побратимів, ще болісніше сповіщати близьким про загибель рідної людини. Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність та суверенітет держави, виконали свій професійний обов’язок найвищою ціною – ціною власного життя. Вічна пам’ять та слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не зрадили", - додав він.

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Топ коментарі
+7
То что "при исполнении" ничего не означает.Добрая половина из них если не большинство погибли бухие за рулем ,а не защищая граждан от разбойников.
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29.08.2020 14:11
+5
А когда Аваков расскажет обществу сколько погорело на взятках,сколько из правоохранителей состояло в бандах,торговало наркотой,занималось разбоем,изнасилованиями,убийствами..
Спорим,не расскажет? 23 украинских правоохранителя погибли при исполнении за минувший год, - Аваков - Цензор.НЕТ 4695
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29.08.2020 14:14
+4
А сколько невинных граждан убили, покалечили, посадили "правохранители"?
А может вам напомнить как мусорня расстреливала безоружных на Майдане? А потом как она при аваакяне уничтожила все улики своего преступления. А может вам напомнить кто в стране 30+ лет крышует наркоторговлю, проституцию, игровые заведения! Мусора ментам - рознь, это бесспорно, но... почему-то мне не жалко погибших на граждане.
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29.08.2020 14:16
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закройте комменты. люди погибли. хоть аваков был о них другого мнения в 2014
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29.08.2020 14:07 Відповісти
не закроют..
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29.08.2020 14:11 Відповісти
А так же даунбасцы, лугандоны, харьковские сепары. И кто там на юге забыл блин? Они вроде тоже полохие.
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29.08.2020 14:14 Відповісти
То что "при исполнении" ничего не означает.Добрая половина из них если не большинство погибли бухие за рулем ,а не защищая граждан от разбойников.
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29.08.2020 14:11 Відповісти
А когда Аваков расскажет обществу сколько погорело на взятках,сколько из правоохранителей состояло в бандах,торговало наркотой,занималось разбоем,изнасилованиями,убийствами..
Спорим,не расскажет? 23 украинских правоохранителя погибли при исполнении за минувший год, - Аваков - Цензор.НЕТ 4695
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29.08.2020 14:14 Відповісти
А сколько невинных граждан убили, покалечили, посадили "правохранители"?
А может вам напомнить как мусорня расстреливала безоружных на Майдане? А потом как она при аваакяне уничтожила все улики своего преступления. А может вам напомнить кто в стране 30+ лет крышует наркоторговлю, проституцию, игровые заведения! Мусора ментам - рознь, это бесспорно, но... почему-то мне не жалко погибших на граждане.
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29.08.2020 14:16 Відповісти
Эти погибли при исполнении обязаностей, можно сказать честные, а не насилуя кого-то в кабинете или не умерли в кабаке от передоза...
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29.08.2020 14:39 Відповісти
Княжичи посчитаны?
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29.08.2020 14:43 Відповісти
Сколько граждан избиты и изнасилованы?
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29.08.2020 14:45 Відповісти
когда собаков открывает рот, жди беды. а сколько мусоров сами своих перебили . княжичи так на вскидку. опг мусарня процветает под чутким руководством мрази собакова.
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29.08.2020 16:34 Відповісти
 
 