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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Об этом,сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

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В Офисе президента также напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 г. является первым этапом, а вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - заявил Зеленский.

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С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 01 сентября 2020 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", - сказано в сообщении.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
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а вот еще источник доходов Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 671

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4534
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29.08.2020 20:18
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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 6754
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29.08.2020 20:14
+16
Теперь попануете, Зедятлы, ведь, как сказал вот этот поц, 5000 гр., это не бедность. Ну и газ на 45% подорожал.
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 3954
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29.08.2020 20:26
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а касательно повышения минимальной з/п... это полный пздц. Откуда брать деньги, если сейчас в стране полная жопа... ну понятно, это все хорошо тем, кто работает в госструктурах, а как нам - бизнесу раскоряжиться.. если у меня за два месяца - один проект прошел на копейки...
и простая арифметика... 10 человек работает... каждому по 5 тысяч зп + ЕСВ и получается в месяц нужно зработать на зарплату 50 тысяч + 50% налоги на предприятие... 75 тысяч, помимо этого надо заплатить аренду, коммунальные, различные расходы, в т.ч. на приобетение расходных материалов , минимум тысяч 100 - нужен оборот... где его взять?!
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30.08.2020 00:55 Ответить
Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 9071
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30.08.2020 15:03 Ответить
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