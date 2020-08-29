Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Об этом,сообщила пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

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В Офисе президента также напомнили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 г. является первым этапом, а вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс.грн, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - заявил Зеленский.

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С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 01 сентября 2020 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", - сказано в сообщении.

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