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Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Про це, повідомила пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року.

Глава держави ініціював цей закон з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

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Нагадаємо, глава держави заявляв, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року – це лише перший етап. Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до 6 тис. грн, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тис. грн.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити у напрямку достойного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", – зазначив Володимир Зеленський.

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З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.
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Топ коментарі
+24
а вот еще источник доходов Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 671

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4534
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29.08.2020 20:18
+16
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 6754
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29.08.2020 20:14
+16
Теперь попануете, Зедятлы, ведь, как сказал вот этот поц, 5000 гр., это не бедность. Ну и газ на 45% подорожал.
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 3954
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29.08.2020 20:26
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а касательно повышения минимальной з/п... это полный пздц. Откуда брать деньги, если сейчас в стране полная жопа... ну понятно, это все хорошо тем, кто работает в госструктурах, а как нам - бизнесу раскоряжиться.. если у меня за два месяца - один проект прошел на копейки...
и простая арифметика... 10 человек работает... каждому по 5 тысяч зп + ЕСВ и получается в месяц нужно зработать на зарплату 50 тысяч + 50% налоги на предприятие... 75 тысяч, помимо этого надо заплатить аренду, коммунальные, различные расходы, в т.ч. на приобетение расходных материалов , минимум тысяч 100 - нужен оборот... где его взять?!
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30.08.2020 00:55 Відповісти
Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 9071
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30.08.2020 15:03 Відповісти
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