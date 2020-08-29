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Новини Політика України
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Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук

Члени президентської команди від імені глави держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці  написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

Подання до Конституційного суду щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника ініційовано депутатами президентської партії спільно з  "представниками проросійських сил", нагадав експрем'єр.

"Члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.

Також читайте: У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук

"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Зазначимо, що в пості експрем'єр Олексій Гончарук коментує рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.
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Топ коментарі
+39
Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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29.08.2020 18:39
+36
Команда Зеленского и сам Зеленский и есть эти предатели.
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29.08.2020 18:35
+35
Зебилы сделали это разом.
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29.08.2020 18:26
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Хорошо. Чем заменить? Может Аваковым? Может Венедиктовой?
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29.08.2020 21:09 Відповісти
А что, у нас мало силовых структур? Ну вот что там с декларациями нардепов, чем всё закончилось? Что сказала Европа по этому поводу, что у нас борьба с коррупцией только на бумаге, вот что она сказала. А какие у них зарплаты, для чего всё это?
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29.08.2020 22:19 Відповісти
Вы ещё раз повторили тоже самое. Какие у нас есть силовые структуры которые могут заменить НАБУ и САП? Хочу напомнить что только НАБУ и САП не подчиняются президенту.
И про зарплату. Спросите у себя самого: сколько я хочу чтоб мне платили? Я их не защищаю, но надоел пустобрёх.
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29.08.2020 22:28 Відповісти
Если вы что то хотите изменить, то пишите что вы предлагаете в замен. Иначе это пустая брехня.
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29.08.2020 22:30 Відповісти
Брехня, что нам подсовывают, якобы борются с коррупцией, вот это и есть брехня.
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30.08.2020 04:23 Відповісти
Это понятно. Что ВЫ предлагаете?
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30.08.2020 14:49 Відповісти
Почему-то все, кого отодвинули от корыта, прозревают зраду и коррупцию только после того, как их выперли с должности...
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30.08.2020 18:53 Відповісти
Классика жанра. Называется политическая борьба. Это нормально.
Важно научиться разбираться в этом дерьме.
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30.08.2020 21:29 Відповісти
"Армія, мова і віра" не нагодують, да, зебіли?
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29.08.2020 18:39 Відповісти
Нагадують стеклянные бусы которые меняли туземцам на жемчуг.Так же и твой соевый олигарх толкает вам лошкам ,,писанку -вышиванку -шаровары" вместо ,, достойный уровень жизни -европейский уровень прав и свобод граждан- верховенство права и закон один для всех без исключения" .
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29.08.2020 19:38 Відповісти
Ми в курсі, вам, кацапам, ближче косовротка, лапті та какашнік, бліни з лопати.
То безвіз, євроінтеграція та вступ у НАТО це неправильний напрямок? Куди "краще" тайожний союз з довбонутим фуйлом та сепарнею.
Не підкажете, в порівнянні, як змінився рівень життя, рівень прав і свобод громадян, верховенство закону, які були при Порошенкові, і зараз, при Зеленському? Рівень корупції? Закон один для всіх?
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29.08.2020 19:54 Відповісти
Да да все мы кацапы и агенты х.йла . Один ваш барыга и его святое семейство акуенные патриеты . И еще его секта 16% свидетелей ,,життя по-новому" . Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1155
Мне его сказки и мантры пересказывать не нужно .Я их помню начиная с 2014 года .
От тайожного говна отказались еще в 2013 году .Это был выбор большинства украинцев . Причем тут барыга и рыг Петя который метался тогда как вошь на гребешке туда-сюда то к одним , то к другим
Он как и петухович хотел строить тут полицейское авторитарное аграрное государство , просто под другими лозунгами . НЕ за то люди выходили на улицу против бандюков в 2013 м , чтоб просто поменять рожи наверху . Один клан жуликов и мерзавцев на другой . Именно поэтому ему и указали на выход , а не потому что все поверили в сказку про Голобородька .
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29.08.2020 20:13 Відповісти
какой бред,сам сочинил,-или методичка такая ?
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29.08.2020 20:46 Відповісти
Яка купа лайна в вашій голові, аж моторошно.
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29.08.2020 21:08 Відповісти
есть один момент, победить законтаченно-апущенный биоматериал могут только националисты, другой силы способной это сделать нет.
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30.08.2020 02:13 Відповісти
Какая разница - ты за деньги или просто идиот?
Бред остаётся бредом в обоих случаях!
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30.08.2020 12:04 Відповісти
Чаечка, не спорьте в жужой, это конченная клиническая кремлевская шалава. Тас все так грустно, что ой-ой-ой. Нах... эту дрянь в спам.
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29.08.2020 21:02 Відповісти
Вот и пшла в спам падаль соевая .Вам троллям тут прямо шоколадом намазано . Сегодня я убогим не подаю . барыга тебе подаст сливок чтоб ты с голоду не сдохла Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3706
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29.08.2020 23:10 Відповісти
Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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29.08.2020 18:39 Відповісти
В стиле Черного юмора...
Отравление Навального дорого обойдется РАБссии...,сказал не названный источник Госдепа....
Навального отравил Госдеп...,ответочка Путлера....
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29.08.2020 18:40 Відповісти
А в Белоруси начался Женский Майдан....
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29.08.2020 18:42 Відповісти
Мда....Зе оказался всего лишь зицпредседателем Фунтом при "наших" старых олигархах -- Ахметове,Каломойском, Авакове и др. Не ждите от него чего то нового, это все лишь завуалированое старое...
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29.08.2020 18:44 Відповісти
а дальше все так и пойдет по накатанному сценарию Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1066.все уволенные будут опрокидывать на зелебеню свою бочку дерьма.а его у них-выше головы...
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29.08.2020 18:46 Відповісти
с завтрашего дня начнёт вышивать сорочку и отращивать осэлэдэць...
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29.08.2020 19:06 Відповісти
в ватной стране хотели чего то другого?)))
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29.08.2020 18:49 Відповісти
Бачу що всі підараси які обзивають президента України відпрацьовують гроші путина
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29.08.2020 18:50 Відповісти
Которого президента-то?
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29.08.2020 18:55 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями!
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29.08.2020 18:57 Відповісти
ничего нет сложного.
президент должен ответить на ето обвинение - временно уйти с поста президента на момент расследования.
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29.08.2020 19:12 Відповісти
Президент был до 2019 года.Сейчас клоуны у власти.
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29.08.2020 19:41 Відповісти
Тролье, открой секрет....Как ты лайки набираешь?
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31.08.2020 02:01 Відповісти
враг моего врага мой друг и кто сказал что крысы в одной банке это плохо . Давай леша жги.
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29.08.2020 18:52 Відповісти
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8586
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29.08.2020 18:55 Відповісти
все правильно - хароший артист с режиссером и сценаристом никогда не спорит...
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 4332

.
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29.08.2020 18:57 Відповісти
да это понятно сразу было,когда зеленский нехотя попросил лукашенку выдать 33 расийских ублюдка.
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29.08.2020 19:00 Відповісти
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 216
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29.08.2020 19:02 Відповісти
Володя поедет за Коломойским в Вашингтон.
А вот мЕндель может поехать куда0-нибудь ещё.
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29.08.2020 21:55 Відповісти
Вова, по улицам ты гарантированно спокойно ходить не будешь. У тебя такая тяжелая карма, что ходить спокойно тебе только по улицам Ростова осталось.
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29.08.2020 19:03 Відповісти
Необходимо, чтоби А.Гончарук все ето рассказал на сессии ВР Украини, а далее в СБУ.
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29.08.2020 19:10 Відповісти
Скончался бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов.
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29.08.2020 19:10 Відповісти
Азарова забанили в Youtube
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29.08.2020 19:16 Відповісти
тю, я прочитал, что бимба сдох - уже и обрадовался было...
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29.08.2020 20:50 Відповісти
Складається враження, що голова ОПУ очолює весь антинародний і антикраїнський непотреб. Зеленський не протидіє Єрмаку. Можлива дія різних причин: несамовито довіряє другові, нездатен зрозуміти його антидержавну сутність, боїться компрометуючих матеріалів, якими володіє Єрмак.
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29.08.2020 19:19 Відповісти
Кадирова він боїться.
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29.08.2020 20:56 Відповісти
"...нездатен зрозуміти його антидержавну сутність": непонятно бедному Зе, ай яй яй... Ну как-то же он стал Президентом. Значит осознает прекрасно
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29.08.2020 22:08 Відповісти
Когда осенью 2019 года гривна значительно окрепла, но никто почему-то не понимал почему, я написал, что только от угрозы борьбы с коррупцией и страха загриметь за граты закрылась львиная доля коррупционных схем попэрэдныка и его попэрэдныкив, доллар стал меньше вымываться из Украины, его появился излишек и гривна окрепла. Тогда же я дал прогноз, что если динамика сохраниться то к концу 2020 года гривна окрепнет до 19-18 за бакс, но если гривна вернётся на значения попэрэдныка значит коррупционные схемы вернулись на круги своя, а значит в ОП понесли. По-моему в этом уже ни у кого нет сомнения, сомневается в этом только видимо сам зе. А ещё в Украине как и при попэрэдныках КС остаётся ширмой правосудия которая выдумывает на гора любые решения для любой власти. Так, шо ничего порохоботы вы не потяряли - всё как при попыредныке.
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29.08.2020 19:22 Відповісти
ага, только капитуляция подписана, промышленность ********* на 25 % и рыги к власти вернулись - а так "все тоже самое" Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3951
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29.08.2020 20:52 Відповісти
При барыги промышленность ещё больше грохнулась, а обнищание народа Украины стало самым страшным за все 29 лет Украины. И рыги при шоколадном никуда не делись - сидели в Раде, а мертверчук скупал телеканалы.
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29.08.2020 23:01 Відповісти
дядьку, не *******

байки про "барыху" и "пол-пельменя" катили еще года 2 назад - но с тех пор бубачка-оманский показал самым тупым, что есть НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА и что есть НАСТОЯЩИЕ ПОЛПЕЛЬМЕНЯ. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8101
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30.08.2020 11:37 Відповісти
Байки про барыгу в украинском народе не пропадут долго, ибо ежедневное напоминание им в этом тотальное обнищание народа, уничтожение медицыны, тарифы, обрушение гривны, рост цен, казнокрады свинарчуки-сатановские и главное администраторы Цензор которые меня за правду-матку банят!
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31.08.2020 19:33 Відповісти
не было:
- ни обнищания
- ни уничтожения "медицЫны" ( Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8482 в школе двоешником был, правда?)
- ни тарифов
- ни обрушения гривны
- ни казнокрадства.

По сравнению с тем кошмаром, который начался после прихода во власть какаду с компанией клоунов - все было чуть как не в раю.
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01.09.2020 10:07 Відповісти
Тарифы не взлетели в 9 раз? Гривна не грохнулась с 8 до 28? Ты от куда, недоношенный?
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01.09.2020 10:33 Відповісти
не было этого, мудила.
это все при твоем зелупе началось - картошка по 20, помидоры по 50 и т.п.

иди вылижи пархатую жопу, козззел.
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01.09.2020 10:36 Відповісти
поправь себя!! главное что не барыга!!по умолчанию :которому ни один !из двух!!(100%-х своих)(читай карманных)генпрокуроров!!ничего не доказал!!и ни один суд ничего ,,крамольного"так же не установил!!еш зелебобик и не обляпайся!!ушлёпок ты а не Олег Анатольевич!!пиши эту хрень на RU но никак не здесь!!(среди ботвы и ягеля прокатит!!) Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7342 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5983
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29.08.2020 20:59 Відповісти
Так я и пишу - никто при зе барыгу не посадит, ибо рука руку моет. Барыга ни одного казнокрада и коррупционера не посадил и его не посадят. Круговая порука паразитов-олигархов.
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29.08.2020 23:03 Відповісти
А почему вокруг этого Сытника, такой ажиотаж, и причем здесь кремль к НАБУ, к сожалению, многие политики уже кукухой едут, обсирают друг друга абсолютно в каждой вещи.
А ну и конечно "Сытник с прошедним тебя др братан, спасибо, что никого не посадил"
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29.08.2020 19:33 Відповісти
Почему? Потому что Порошенко ещё на свободе. Вопросы?
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29.08.2020 19:49 Відповісти
Для него Малюська ещё платную пятизвездочкую камеру не оборудовал. Как только той, тай того.
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29.08.2020 20:59 Відповісти
Ню! Ню!
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29.08.2020 21:10 Відповісти
Пожалуйста: удалось ли тебе встать с бутылки? Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7595
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30.08.2020 12:39 Відповісти
Там место занято уже тобой, хамло!
Все зелёные хамы, наверно со своего божка-дрища пример берёте.
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30.08.2020 14:46 Відповісти
Дался всем Порошенко. Прицепились с нему, никак не отлипнете.
Давно полно новых лиц-коррупционеров. Вот и обратите на них свое злобное внимание. Они более актуальны
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29.08.2020 22:18 Відповісти
В Украине президент - предатель, а глава ОП работает на Кремль, - мнение Август 29, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1024В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.

Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9

Об этом написал минувшей ночью в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
- Бутусов окончательно добил предателя Зеленского: новые сенсационные данные
Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
- «Слуги народа» блокируют создание ВСК по предательству и срыву «вагнеровской спецоперации» - Лерос. Видео
За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
- «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
***
В парочке мест по тексту сквозит «порохоботством». В остальном же все, увы, правильно…
Фотожаба от Чекалкина
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29.08.2020 19:37 Відповісти
Сколько здесь хаяли этого бездаря.
А стал экс_ом, сразу в экс_перты записали. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7620
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29.08.2020 19:39 Відповісти
Гончарук - "Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля"

"Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь......"
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 365
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29.08.2020 19:43 Відповісти
Пошел слив подельников! Голосую за тех кто пообещает пересадить подонков!!!!
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29.08.2020 19:46 Відповісти
Ключевое слово - "пообещает"... Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8479

Ну, ты понял....
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30.08.2020 15:20 Відповісти
YARMAK - ВОНА
https://www.youtube.com/watch?v=hhq9HEdu99o
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29.08.2020 19:51 Відповісти
спасибо(не смог дослушать до конца)бесит что меня немца(выросшего в Украине) болит за Украину больше чем большинство(73%) украинцев за свою собственную Украину Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 2096 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1717
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29.08.2020 21:15 Відповісти
Та невже? Не може бути! Ми навіть й не догадувались...
Зебли, як там у вас - зробили себе разом. Типу, груповуха така у вас, виродків?
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29.08.2020 19:58 Відповісти
Кстати, а почему про эту шнягу ещё не высказалась самая прогрессивная партия ПЕС? ,...ведь они имеют к этому закону непосредственное отношение .. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1875
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29.08.2020 20:09 Відповісти
Пес у тебе в буде,як що машь тего.
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29.08.2020 20:48 Відповісти
вы не правы!!он таки в будке!!а ПЕС контролирует чтоб за рамки цензора со своими постами не выходил!! Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3067 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9109
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29.08.2020 21:18 Відповісти
за июнь -сентябрь. я 39 дней был забанен.за то что вспоминал Потроха . при этом не матерился .Тут уже сектантский самокуниллингус какой то .При том Зеботов нет
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29.08.2020 23:49 Відповісти
Очень интересно мнение чиновника, который сам ничего не сделал и ничего не умеет!
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29.08.2020 21:35 Відповісти
Оно и хорошо, что Гончарук ничего такого , как Зеленский, не сделал.
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29.08.2020 22:00 Відповісти
Когда тебя пхнули в зад не стремись своим запахом утвердить свое величие.
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29.08.2020 22:05 Відповісти
звучит как слоган вяликай Расиси ...
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30.08.2020 12:56 Відповісти
взагалі не здивуюсь, якщо у В.А.ЗЕЛЕН-ого є ще й паспорт *********, а може ще і сраїля.... але це вже неважливо, бо він вже нічого не значить в українській владі!!!!
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29.08.2020 22:22 Відповісти
Смею напомнить господину Гончаруку, что он в этом варьете роль премьер-министра исполнял, а теперь правду-матку режет, жалкий персонаж.
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29.08.2020 22:54 Відповісти
назови мне персонажа ...хоть одного нормального который пришёл при Зеянелохе ?
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30.08.2020 12:57 Відповісти
Не чіпайте Зелю, йому ще 3 роки керувати.
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29.08.2020 23:29 Відповісти
керувати?
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30.08.2020 13:52 Відповісти
фактаж свідчить, що подання до КС іде в унісон із спробою реабілітації шефа бурісми. план простий як дверний косяк для пяного. Подання до КС, дисциплінарка по холодницькому, записи розмов Пороха І Байдена-і шеф бурісми герой і потерпілий від америкосов - цінний правдивий свідок, все як вчив темних лицарів Руді Джуліані а побічно бабла нарубати. але опозорились не тільки в Україні але і у світі. Недарма Козак, нащо прожжоний політичний катала, і той відмовився з Єрмаком навіть бачитись. Трамп в жопі, навіть в бункері ховався (вперше в історії америки). Руді здали ФБР два одеських левчика. Справа бурісми в Америці нікому не потрібна. Се ля ві. Оцініть "красоту игри".
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29.08.2020 23:34 Відповісти
подготовливают - греют кресло следующему президенту Украины ???- Бойку , да да гандону Бойку .
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29.08.2020 23:44 Відповісти
Так може вже час починати наказувати за державну зраду?
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30.08.2020 04:50 Відповісти
Схоже, у владних будівлях всіх наближених чимось обурюють, опромінюють, або зомбують якимсь іншим чином.
Після того, як вони звідти звільняються, до них поступово повертається розум...
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30.08.2020 08:21 Відповісти
Що відігнали від корита? Ти з Клоуном - обоє рябоє.
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30.08.2020 08:39 Відповісти
Зеля ушел в интриги....а тут Пэтю ещё никто не переигрывал...
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30.08.2020 11:33 Відповісти
Прокинувся? Прозрів?
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30.08.2020 13:19 Відповісти
вовик естественно ,работает под диктовку ермака ,ермачек же ,под диктовку московии ,мне такой президент не нужен,а я за него старая дура голосовала,со своей пенсии ,платила за такси ,чтоб поехать проголосовать, так как я я хожу на двух палках ивинуждена била брать такси ,доверия не опрадал ,не только моего ,но ипочти всей украини ,делай виводи вова,,,,,
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09.10.2020 15:01 Відповісти
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