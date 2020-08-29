Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук
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Члени президентської команди від імені глави держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
Подання до Конституційного суду щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника ініційовано депутатами президентської партії спільно з "представниками проросійських сил", нагадав експрем'єр.
"Члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.
"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.
У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.
Зазначимо, що в пості експрем'єр Олексій Гончарук коментує рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.
Будь ласка, зачекайте...
И про зарплату. Спросите у себя самого: сколько я хочу чтоб мне платили? Я их не защищаю, но надоел пустобрёх.
Важно научиться разбираться в этом дерьме.
То безвіз, євроінтеграція та вступ у НАТО це неправильний напрямок? Куди "краще" тайожний союз з довбонутим фуйлом та сепарнею.
Не підкажете, в порівнянні, як змінився рівень життя, рівень прав і свобод громадян, верховенство закону, які були при Порошенкові, і зараз, при Зеленському? Рівень корупції? Закон один для всіх?
Мне его сказки и мантры пересказывать не нужно .Я их помню начиная с 2014 года .
От тайожного говна отказались еще в 2013 году .Это был выбор большинства украинцев . Причем тут барыга и рыг Петя который метался тогда как вошь на гребешке туда-сюда то к одним , то к другим
Он как и петухович хотел строить тут полицейское авторитарное аграрное государство , просто под другими лозунгами . НЕ за то люди выходили на улицу против бандюков в 2013 м , чтоб просто поменять рожи наверху . Один клан жуликов и мерзавцев на другой . Именно поэтому ему и указали на выход , а не потому что все поверили в сказку про Голобородька .
Бред остаётся бредом в обоих случаях!
Отравление Навального дорого обойдется РАБссии...,сказал не названный источник Госдепа....
Навального отравил Госдеп...,ответочка Путлера....
президент должен ответить на ето обвинение - временно уйти с поста президента на момент расследования.
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А вот мЕндель может поехать куда0-нибудь ещё.
байки про "барыху" и "пол-пельменя" катили еще года 2 назад - но с тех пор бубачка-оманский показал самым тупым, что есть НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА и что есть НАСТОЯЩИЕ ПОЛПЕЛЬМЕНЯ.
- ни обнищания
- ни уничтожения "медицЫны" ( в школе двоешником был, правда?)
- ни тарифов
- ни обрушения гривны
- ни казнокрадства.
По сравнению с тем кошмаром, который начался после прихода во власть какаду с компанией клоунов - все было чуть как не в раю.
это все при твоем зелупе началось - картошка по 20, помидоры по 50 и т.п.
иди вылижи пархатую жопу, козззел.
А ну и конечно "Сытник с прошедним тебя др братан, спасибо, что никого не посадил"
Все зелёные хамы, наверно со своего божка-дрища пример берёте.
Давно полно новых лиц-коррупционеров. Вот и обратите на них свое злобное внимание. Они более актуальны
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.
Об этом написал минувшей ночью в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
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Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
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За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
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Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
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В парочке мест по тексту сквозит «порохоботством». В остальном же все, увы, правильно…
Фотожаба от Чекалкина
А стал экс_ом, сразу в экс_перты записали.
"Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь......"
Ну, ты понял....
https://www.youtube.com/watch?v=hhq9HEdu99o
Зебли, як там у вас - зробили себе разом. Типу, груповуха така у вас, виродків?
Після того, як вони звідти звільняються, до них поступово повертається розум...