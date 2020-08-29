Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук

Члени президентської команди від імені глави держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

Подання до Конституційного суду щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника ініційовано депутатами президентської партії спільно з "представниками проросійських сил", нагадав експрем'єр.

"Члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.

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"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Зазначимо, що в пості експрем'єр Олексій Гончарук коментує рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.