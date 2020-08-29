Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
Представление в Конституционный суд относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил", напомнил экс-премьер.
"Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.
"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.
В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.
Отметим, что в посте экс-премьер Алексей Гончарук комментирует решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
Пожалуйста, подождите...
И про зарплату. Спросите у себя самого: сколько я хочу чтоб мне платили? Я их не защищаю, но надоел пустобрёх.
Важно научиться разбираться в этом дерьме.
То безвіз, євроінтеграція та вступ у НАТО це неправильний напрямок? Куди "краще" тайожний союз з довбонутим фуйлом та сепарнею.
Не підкажете, в порівнянні, як змінився рівень життя, рівень прав і свобод громадян, верховенство закону, які були при Порошенкові, і зараз, при Зеленському? Рівень корупції? Закон один для всіх?
Мне его сказки и мантры пересказывать не нужно .Я их помню начиная с 2014 года .
От тайожного говна отказались еще в 2013 году .Это был выбор большинства украинцев . Причем тут барыга и рыг Петя который метался тогда как вошь на гребешке туда-сюда то к одним , то к другим
Он как и петухович хотел строить тут полицейское авторитарное аграрное государство , просто под другими лозунгами . НЕ за то люди выходили на улицу против бандюков в 2013 м , чтоб просто поменять рожи наверху . Один клан жуликов и мерзавцев на другой . Именно поэтому ему и указали на выход , а не потому что все поверили в сказку про Голобородька .
Бред остаётся бредом в обоих случаях!
Отравление Навального дорого обойдется РАБссии...,сказал не названный источник Госдепа....
Навального отравил Госдеп...,ответочка Путлера....
президент должен ответить на ето обвинение - временно уйти с поста президента на момент расследования.
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А вот мЕндель может поехать куда0-нибудь ещё.
байки про "барыху" и "пол-пельменя" катили еще года 2 назад - но с тех пор бубачка-оманский показал самым тупым, что есть НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА и что есть НАСТОЯЩИЕ ПОЛПЕЛЬМЕНЯ.
- ни обнищания
- ни уничтожения "медицЫны" ( в школе двоешником был, правда?)
- ни тарифов
- ни обрушения гривны
- ни казнокрадства.
По сравнению с тем кошмаром, который начался после прихода во власть какаду с компанией клоунов - все было чуть как не в раю.
это все при твоем зелупе началось - картошка по 20, помидоры по 50 и т.п.
иди вылижи пархатую жопу, козззел.
А ну и конечно "Сытник с прошедним тебя др братан, спасибо, что никого не посадил"
Все зелёные хамы, наверно со своего божка-дрища пример берёте.
Давно полно новых лиц-коррупционеров. Вот и обратите на них свое злобное внимание. Они более актуальны
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.
Об этом написал минувшей ночью в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
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Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
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За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
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Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
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В парочке мест по тексту сквозит «порохоботством». В остальном же все, увы, правильно…
Фотожаба от Чекалкина
А стал экс_ом, сразу в экс_перты записали.
"Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь......"
Ну, ты понял....
https://www.youtube.com/watch?v=hhq9HEdu99o
Зебли, як там у вас - зробили себе разом. Типу, груповуха така у вас, виродків?
Після того, як вони звідти звільняються, до них поступово повертається розум...