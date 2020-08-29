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Новости Политика Украины
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Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук

Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Представление в Конституционный суд относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил", напомнил экс-премьер.

"Члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.

В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

Отметим, что в посте экс-премьер Алексей Гончарук комментирует решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Также читайте: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+39
Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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29.08.2020 18:39
+36
Команда Зеленского и сам Зеленский и есть эти предатели.
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29.08.2020 18:35
+35
Зебилы сделали это разом.
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29.08.2020 18:26
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Хорошо. Чем заменить? Может Аваковым? Может Венедиктовой?
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29.08.2020 21:09 Ответить
А что, у нас мало силовых структур? Ну вот что там с декларациями нардепов, чем всё закончилось? Что сказала Европа по этому поводу, что у нас борьба с коррупцией только на бумаге, вот что она сказала. А какие у них зарплаты, для чего всё это?
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29.08.2020 22:19 Ответить
Вы ещё раз повторили тоже самое. Какие у нас есть силовые структуры которые могут заменить НАБУ и САП? Хочу напомнить что только НАБУ и САП не подчиняются президенту.
И про зарплату. Спросите у себя самого: сколько я хочу чтоб мне платили? Я их не защищаю, но надоел пустобрёх.
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29.08.2020 22:28 Ответить
Если вы что то хотите изменить, то пишите что вы предлагаете в замен. Иначе это пустая брехня.
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29.08.2020 22:30 Ответить
Брехня, что нам подсовывают, якобы борются с коррупцией, вот это и есть брехня.
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30.08.2020 04:23 Ответить
Это понятно. Что ВЫ предлагаете?
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30.08.2020 14:49 Ответить
Почему-то все, кого отодвинули от корыта, прозревают зраду и коррупцию только после того, как их выперли с должности...
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30.08.2020 18:53 Ответить
Классика жанра. Называется политическая борьба. Это нормально.
Важно научиться разбираться в этом дерьме.
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30.08.2020 21:29 Ответить
"Армія, мова і віра" не нагодують, да, зебіли?
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29.08.2020 18:39 Ответить
Нагадують стеклянные бусы которые меняли туземцам на жемчуг.Так же и твой соевый олигарх толкает вам лошкам ,,писанку -вышиванку -шаровары" вместо ,, достойный уровень жизни -европейский уровень прав и свобод граждан- верховенство права и закон один для всех без исключения" .
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29.08.2020 19:38 Ответить
Ми в курсі, вам, кацапам, ближче косовротка, лапті та какашнік, бліни з лопати.
То безвіз, євроінтеграція та вступ у НАТО це неправильний напрямок? Куди "краще" тайожний союз з довбонутим фуйлом та сепарнею.
Не підкажете, в порівнянні, як змінився рівень життя, рівень прав і свобод громадян, верховенство закону, які були при Порошенкові, і зараз, при Зеленському? Рівень корупції? Закон один для всіх?
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29.08.2020 19:54 Ответить
Да да все мы кацапы и агенты х.йла . Один ваш барыга и его святое семейство акуенные патриеты . И еще его секта 16% свидетелей ,,життя по-новому" . Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1155
Мне его сказки и мантры пересказывать не нужно .Я их помню начиная с 2014 года .
От тайожного говна отказались еще в 2013 году .Это был выбор большинства украинцев . Причем тут барыга и рыг Петя который метался тогда как вошь на гребешке туда-сюда то к одним , то к другим
Он как и петухович хотел строить тут полицейское авторитарное аграрное государство , просто под другими лозунгами . НЕ за то люди выходили на улицу против бандюков в 2013 м , чтоб просто поменять рожи наверху . Один клан жуликов и мерзавцев на другой . Именно поэтому ему и указали на выход , а не потому что все поверили в сказку про Голобородька .
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29.08.2020 20:13 Ответить
какой бред,сам сочинил,-или методичка такая ?
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29.08.2020 20:46 Ответить
Яка купа лайна в вашій голові, аж моторошно.
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29.08.2020 21:08 Ответить
есть один момент, победить законтаченно-апущенный биоматериал могут только националисты, другой силы способной это сделать нет.
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30.08.2020 02:13 Ответить
Какая разница - ты за деньги или просто идиот?
Бред остаётся бредом в обоих случаях!
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30.08.2020 12:04 Ответить
Чаечка, не спорьте в жужой, это конченная клиническая кремлевская шалава. Тас все так грустно, что ой-ой-ой. Нах... эту дрянь в спам.
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29.08.2020 21:02 Ответить
Вот и пшла в спам падаль соевая .Вам троллям тут прямо шоколадом намазано . Сегодня я убогим не подаю . барыга тебе подаст сливок чтоб ты с голоду не сдохла Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3706
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29.08.2020 23:10 Ответить
Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 6384
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29.08.2020 18:39 Ответить
В стиле Черного юмора...
Отравление Навального дорого обойдется РАБссии...,сказал не названный источник Госдепа....
Навального отравил Госдеп...,ответочка Путлера....
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29.08.2020 18:40 Ответить
А в Белоруси начался Женский Майдан....
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29.08.2020 18:42 Ответить
Мда....Зе оказался всего лишь зицпредседателем Фунтом при "наших" старых олигархах -- Ахметове,Каломойском, Авакове и др. Не ждите от него чего то нового, это все лишь завуалированое старое...
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29.08.2020 18:44 Ответить
а дальше все так и пойдет по накатанному сценарию Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1066.все уволенные будут опрокидывать на зелебеню свою бочку дерьма.а его у них-выше головы...
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29.08.2020 18:46 Ответить
с завтрашего дня начнёт вышивать сорочку и отращивать осэлэдэць...
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29.08.2020 19:06 Ответить
в ватной стране хотели чего то другого?)))
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29.08.2020 18:49 Ответить
Бачу що всі підараси які обзивають президента України відпрацьовують гроші путина
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29.08.2020 18:50 Ответить
Которого президента-то?
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29.08.2020 18:55 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями!
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29.08.2020 18:57 Ответить
ничего нет сложного.
президент должен ответить на ето обвинение - временно уйти с поста президента на момент расследования.
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29.08.2020 19:12 Ответить
Президент был до 2019 года.Сейчас клоуны у власти.
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29.08.2020 19:41 Ответить
Тролье, открой секрет....Как ты лайки набираешь?
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31.08.2020 02:01 Ответить
враг моего врага мой друг и кто сказал что крысы в одной банке это плохо . Давай леша жги.
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29.08.2020 18:52 Ответить
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8586
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29.08.2020 18:55 Ответить
все правильно - хароший артист с режиссером и сценаристом никогда не спорит...
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 4332

.
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29.08.2020 18:57 Ответить
да это понятно сразу было,когда зеленский нехотя попросил лукашенку выдать 33 расийских ублюдка.
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29.08.2020 19:00 Ответить
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 216
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29.08.2020 19:02 Ответить
Володя поедет за Коломойским в Вашингтон.
А вот мЕндель может поехать куда0-нибудь ещё.
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29.08.2020 21:55 Ответить
Вова, по улицам ты гарантированно спокойно ходить не будешь. У тебя такая тяжелая карма, что ходить спокойно тебе только по улицам Ростова осталось.
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29.08.2020 19:03 Ответить
Необходимо, чтоби А.Гончарук все ето рассказал на сессии ВР Украини, а далее в СБУ.
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29.08.2020 19:10 Ответить
Скончался бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов.
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29.08.2020 19:10 Ответить
Азарова забанили в Youtube
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29.08.2020 19:16 Ответить
тю, я прочитал, что бимба сдох - уже и обрадовался было...
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29.08.2020 20:50 Ответить
Складається враження, що голова ОПУ очолює весь антинародний і антикраїнський непотреб. Зеленський не протидіє Єрмаку. Можлива дія різних причин: несамовито довіряє другові, нездатен зрозуміти його антидержавну сутність, боїться компрометуючих матеріалів, якими володіє Єрмак.
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29.08.2020 19:19 Ответить
Кадирова він боїться.
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29.08.2020 20:56 Ответить
"...нездатен зрозуміти його антидержавну сутність": непонятно бедному Зе, ай яй яй... Ну как-то же он стал Президентом. Значит осознает прекрасно
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29.08.2020 22:08 Ответить
Когда осенью 2019 года гривна значительно окрепла, но никто почему-то не понимал почему, я написал, что только от угрозы борьбы с коррупцией и страха загриметь за граты закрылась львиная доля коррупционных схем попэрэдныка и его попэрэдныкив, доллар стал меньше вымываться из Украины, его появился излишек и гривна окрепла. Тогда же я дал прогноз, что если динамика сохраниться то к концу 2020 года гривна окрепнет до 19-18 за бакс, но если гривна вернётся на значения попэрэдныка значит коррупционные схемы вернулись на круги своя, а значит в ОП понесли. По-моему в этом уже ни у кого нет сомнения, сомневается в этом только видимо сам зе. А ещё в Украине как и при попэрэдныках КС остаётся ширмой правосудия которая выдумывает на гора любые решения для любой власти. Так, шо ничего порохоботы вы не потяряли - всё как при попыредныке.
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29.08.2020 19:22 Ответить
ага, только капитуляция подписана, промышленность ********* на 25 % и рыги к власти вернулись - а так "все тоже самое" Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3951
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29.08.2020 20:52 Ответить
При барыги промышленность ещё больше грохнулась, а обнищание народа Украины стало самым страшным за все 29 лет Украины. И рыги при шоколадном никуда не делись - сидели в Раде, а мертверчук скупал телеканалы.
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29.08.2020 23:01 Ответить
дядьку, не *******

байки про "барыху" и "пол-пельменя" катили еще года 2 назад - но с тех пор бубачка-оманский показал самым тупым, что есть НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА и что есть НАСТОЯЩИЕ ПОЛПЕЛЬМЕНЯ. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8101
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30.08.2020 11:37 Ответить
Байки про барыгу в украинском народе не пропадут долго, ибо ежедневное напоминание им в этом тотальное обнищание народа, уничтожение медицыны, тарифы, обрушение гривны, рост цен, казнокрады свинарчуки-сатановские и главное администраторы Цензор которые меня за правду-матку банят!
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31.08.2020 19:33 Ответить
не было:
- ни обнищания
- ни уничтожения "медицЫны" ( Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8482 в школе двоешником был, правда?)
- ни тарифов
- ни обрушения гривны
- ни казнокрадства.

По сравнению с тем кошмаром, который начался после прихода во власть какаду с компанией клоунов - все было чуть как не в раю.
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01.09.2020 10:07 Ответить
Тарифы не взлетели в 9 раз? Гривна не грохнулась с 8 до 28? Ты от куда, недоношенный?
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01.09.2020 10:33 Ответить
не было этого, мудила.
это все при твоем зелупе началось - картошка по 20, помидоры по 50 и т.п.

иди вылижи пархатую жопу, козззел.
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01.09.2020 10:36 Ответить
поправь себя!! главное что не барыга!!по умолчанию :которому ни один !из двух!!(100%-х своих)(читай карманных)генпрокуроров!!ничего не доказал!!и ни один суд ничего ,,крамольного"так же не установил!!еш зелебобик и не обляпайся!!ушлёпок ты а не Олег Анатольевич!!пиши эту хрень на RU но никак не здесь!!(среди ботвы и ягеля прокатит!!) Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7342 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5983
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29.08.2020 20:59 Ответить
Так я и пишу - никто при зе барыгу не посадит, ибо рука руку моет. Барыга ни одного казнокрада и коррупционера не посадил и его не посадят. Круговая порука паразитов-олигархов.
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29.08.2020 23:03 Ответить
А почему вокруг этого Сытника, такой ажиотаж, и причем здесь кремль к НАБУ, к сожалению, многие политики уже кукухой едут, обсирают друг друга абсолютно в каждой вещи.
А ну и конечно "Сытник с прошедним тебя др братан, спасибо, что никого не посадил"
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29.08.2020 19:33 Ответить
Почему? Потому что Порошенко ещё на свободе. Вопросы?
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29.08.2020 19:49 Ответить
Для него Малюська ещё платную пятизвездочкую камеру не оборудовал. Как только той, тай того.
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29.08.2020 20:59 Ответить
Ню! Ню!
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29.08.2020 21:10 Ответить
Пожалуйста: удалось ли тебе встать с бутылки? Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7595
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30.08.2020 12:39 Ответить
Там место занято уже тобой, хамло!
Все зелёные хамы, наверно со своего божка-дрища пример берёте.
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30.08.2020 14:46 Ответить
Дался всем Порошенко. Прицепились с нему, никак не отлипнете.
Давно полно новых лиц-коррупционеров. Вот и обратите на них свое злобное внимание. Они более актуальны
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29.08.2020 22:18 Ответить
В Украине президент - предатель, а глава ОП работает на Кремль, - мнение Август 29, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1024В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно…
Скажу свое на тему слитой операции по вагнеровцам.

Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9

Об этом написал минувшей ночью в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Сделаю оговорку - мое мнение по Бутусову и Женечки Шевченко всем известно. Особенно по Шевченко…
Но ситуация в том, что судя по всему большая часть информации, что они опубликовали - это правда.
- Бутусов окончательно добил предателя Зеленского: новые сенсационные данные
Ермак действительно сломал операцию, которая велась в координации нескольких служб, ради того, чтоб не ссориться с русскими.
Если вам будут рассказывать про то, что это могло сорвать будущие обмены пленных - это манипуляция. Ситуация в том, что мы обменяли всех ключевых боевиков и шпионов. Не осталось никого.
Мы отдали людей, которые взрывали наших спецов в Киеве и Мариуполе. Сбивали самолеты. Мы отдали России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) людей, которые били Градами по Мариуполю. Мы даже беркутов, расстреливающих Майдан, отдали. Вы думаете, что каких-то ключевых граждан Украины Россия обменяет на пару сепарских бомжей? Нет, к сожалению. Нам нужен был обменный фонд. И Ермак его опрокинул.
У нас совершено преступление против государства. Предательство. Которое покрывается первым лицом.
Я могу понять, когда кумовство приводит к коррупции, и президент это покрывает.
Но мы стали свидетелями уникального случая. Мы стали свидетелями предательства, покрываемого президентом.
И это ситуация сейчас известна в ВР. Известна спецслужбам. Причем, как нашим, так и американским. Этой ситуацией пробуют воспользоваться россияне, чтоб посадить Зеленского на крючок, так как он понимает, что даже если он досидит до конца каденции - то ему придется бежать. Потому что это не Венедиктову по сфабрикованным делам на предыдущего президента направлять. Это преступление которое имеет место, свидетелей и фиксацию.
И тот факт, что спецслужбы опубликовали скомканное кондовое опровержение, хотя внутри этих же спецслужб обсуждается ****** ситуации - это не тушит пожар. И тот факт, что в ВР среди депутатов идет обсуждение формирования ТСК по этой ситуации и фигуры, которая её возглавит - все это пугает Зеленского.
- «Слуги народа» блокируют создание ВСК по предательству и срыву «вагнеровской спецоперации» - Лерос. Видео
За год мы получили не только президента, который обвалил экономику и внешнюю политику, но и стал предателем. И которым сейчас Россия может крутить как хочет. Потому что «перемирие», которое он инициировал, он будет поддерживать любыми путями и зашкварами. Пока есть перемирие - он может говорить, что это все было, чтоб не гибли парни. Но как только по нашим войскам ударят, причем ударят организовано и после того как восстановили и укрепили всю линию соприкосновения, в то время как нашим войскам запретили это делать - ну я например буду на Банковой одним из первых на митинге с требованием убрать президента-предателя-капитулянта.
И Зеленский боится. Потому что он уже давно не самостоятелен. И готов заручиться поддержкой любого, кто её даст. Он лучше всех понимает, как слабы его позиции и в какую задницу нас затащил.
И вот тот случай когда приходится думать - а что дальше? Медведчук за этот год укрепился. Бойко в лидерах при досрочных выборах. Нового лидера мы не воспитали. Опять Порох? Предположим. Но ЕС не будет партией власти. А у нас парламентско-президентская республика.
В общем, ахеренно пошутила страна год назад. Шутка вышла хоть куда. Вот только что с ней делать - непонятно.
Ну и по ситуации по сливу операции с вагнеровцами - да, это правда. Да, у нас президент предатель. Да, глава ОП, задницу которого президент прикрыл - откровенный пророссийский чорт, работающий на россиян.
- «Радио Свобода» подтвердило справедливость обвинений в предательстве Ермака и Зеленского по «делу вагнеровцев»
Потому когда вы в очередной раз решите поругаться в патриотической тусовке - не забывайте, что возможно очень скоро вы все будете стоять на одном Майдане. Плечом к плечу. Возможно что очень, очень скоро…
***
В парочке мест по тексту сквозит «порохоботством». В остальном же все, увы, правильно…
Фотожаба от Чекалкина
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29.08.2020 19:37 Ответить
Сколько здесь хаяли этого бездаря.
А стал экс_ом, сразу в экс_перты записали. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7620
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29.08.2020 19:39 Ответить
Гончарук - "Президентская команда отрабатывает сценарии Кремля"

"Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь......"
Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 365
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29.08.2020 19:43 Ответить
Пошел слив подельников! Голосую за тех кто пообещает пересадить подонков!!!!
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29.08.2020 19:46 Ответить
Ключевое слово - "пообещает"... Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8479

Ну, ты понял....
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30.08.2020 15:20 Ответить
YARMAK - ВОНА
https://www.youtube.com/watch?v=hhq9HEdu99o
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29.08.2020 19:51 Ответить
спасибо(не смог дослушать до конца)бесит что меня немца(выросшего в Украине) болит за Украину больше чем большинство(73%) украинцев за свою собственную Украину Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 2096 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1717
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29.08.2020 21:15 Ответить
Та невже? Не може бути! Ми навіть й не догадувались...
Зебли, як там у вас - зробили себе разом. Типу, груповуха така у вас, виродків?
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29.08.2020 19:58 Ответить
Кстати, а почему про эту шнягу ещё не высказалась самая прогрессивная партия ПЕС? ,...ведь они имеют к этому закону непосредственное отношение .. Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1875
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29.08.2020 20:09 Ответить
Пес у тебе в буде,як що машь тего.
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29.08.2020 20:48 Ответить
вы не правы!!он таки в будке!!а ПЕС контролирует чтоб за рамки цензора со своими постами не выходил!! Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3067 Президентська команда відпрацьовує сценарії Кремля, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9109
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29.08.2020 21:18 Ответить
за июнь -сентябрь. я 39 дней был забанен.за то что вспоминал Потроха . при этом не матерился .Тут уже сектантский самокуниллингус какой то .При том Зеботов нет
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29.08.2020 23:49 Ответить
Очень интересно мнение чиновника, который сам ничего не сделал и ничего не умеет!
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29.08.2020 21:35 Ответить
Оно и хорошо, что Гончарук ничего такого , как Зеленский, не сделал.
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29.08.2020 22:00 Ответить
Когда тебя пхнули в зад не стремись своим запахом утвердить свое величие.
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29.08.2020 22:05 Ответить
звучит как слоган вяликай Расиси ...
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30.08.2020 12:56 Ответить
взагалі не здивуюсь, якщо у В.А.ЗЕЛЕН-ого є ще й паспорт *********, а може ще і сраїля.... але це вже неважливо, бо він вже нічого не значить в українській владі!!!!
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29.08.2020 22:22 Ответить
Смею напомнить господину Гончаруку, что он в этом варьете роль премьер-министра исполнял, а теперь правду-матку режет, жалкий персонаж.
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29.08.2020 22:54 Ответить
назови мне персонажа ...хоть одного нормального который пришёл при Зеянелохе ?
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30.08.2020 12:57 Ответить
Не чіпайте Зелю, йому ще 3 роки керувати.
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29.08.2020 23:29 Ответить
керувати?
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30.08.2020 13:52 Ответить
фактаж свідчить, що подання до КС іде в унісон із спробою реабілітації шефа бурісми. план простий як дверний косяк для пяного. Подання до КС, дисциплінарка по холодницькому, записи розмов Пороха І Байдена-і шеф бурісми герой і потерпілий від америкосов - цінний правдивий свідок, все як вчив темних лицарів Руді Джуліані а побічно бабла нарубати. але опозорились не тільки в Україні але і у світі. Недарма Козак, нащо прожжоний політичний катала, і той відмовився з Єрмаком навіть бачитись. Трамп в жопі, навіть в бункері ховався (вперше в історії америки). Руді здали ФБР два одеських левчика. Справа бурісми в Америці нікому не потрібна. Се ля ві. Оцініть "красоту игри".
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29.08.2020 23:34 Ответить
подготовливают - греют кресло следующему президенту Украины ???- Бойку , да да гандону Бойку .
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29.08.2020 23:44 Ответить
Так може вже час починати наказувати за державну зраду?
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30.08.2020 04:50 Ответить
Схоже, у владних будівлях всіх наближених чимось обурюють, опромінюють, або зомбують якимсь іншим чином.
Після того, як вони звідти звільняються, до них поступово повертається розум...
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30.08.2020 08:21 Ответить
Що відігнали від корита? Ти з Клоуном - обоє рябоє.
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30.08.2020 08:39 Ответить
Зеля ушел в интриги....а тут Пэтю ещё никто не переигрывал...
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30.08.2020 11:33 Ответить
Прокинувся? Прозрів?
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30.08.2020 13:19 Ответить
вовик естественно ,работает под диктовку ермака ,ермачек же ,под диктовку московии ,мне такой президент не нужен,а я за него старая дура голосовала,со своей пенсии ,платила за такси ,чтоб поехать проголосовать, так как я я хожу на двух палках ивинуждена била брать такси ,доверия не опрадал ,не только моего ,но ипочти всей украини ,делай виводи вова,,,,,
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09.10.2020 15:01 Ответить
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