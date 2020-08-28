Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро называет решение Конституционного Суда, признавшего неконституционным назначение Артема Сытника директором Бюро, очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице НАБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - сказано в сообщении.

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В НАБУ напомнили о том, что КС ранее лишил Бюро права аннулировать через суд незаконные сделки госпредприятий. А также "фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение". Вскоре КС должен рассматривать обращение нардепов о якобы неконституционности создания самого НАБУ.

"Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых", - утверждают в Бюро.

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В НАБУ также отметили, что решение КС не означает освобождение Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.



