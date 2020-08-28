Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро называет решение Конституционного Суда, признавшего неконституционным назначение Артема Сытника директором Бюро, очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ.
Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице НАБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - сказано в сообщении.
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В НАБУ напомнили о том, что КС ранее лишил Бюро права аннулировать через суд незаконные сделки госпредприятий. А также "фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение". Вскоре КС должен рассматривать обращение нардепов о якобы неконституционности создания самого НАБУ.
"Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых", - утверждают в Бюро.
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В НАБУ также отметили, что решение КС не означает освобождение Сытника с должности директора НАБУ.
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
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если большие деньги это политика, то да - решение политизировано..
а по мне, так чисто тупая коррупция, которая убивает страну..
и если мы не уничтожим коррумпированных судей, госчиновников и олигархов, то они уничтожат страну и нас..
Власне, вони праві.
Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.
Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не вмешательство в выборы иностранного государства.
Хотя в целом с критикой о недостаточной эффективности НАБУ согласен.
Удивляет другое :
- есть решение суда о том (вступило в силу после апелляции), что Сытник допустил правонарушение, погуляв за чужие деньги - вроде даже в Реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией его внесли.
- теперь есть решение КСУ, что указ о назначении неконституционен.
И на всё один ответ - а по закону это не основание уволить . . .
Ну, во-первых, это очень узкое трактование закона, типа "тут читаем, а тут не читаем".
А во-вторых, а по закону это основание дальше работать ? Если найм на работу признали недействительным, а тебя - не соответствующим должности (Реестр коррупционеров - а как раз против этого человек должен бороться) . . .
Да, можно говорить, что "политически мотивированная борьба". Но неужели нет в 40-миллионной стране человека, к которому нельзя было бы докопаться (я про Реестр коррупционеров) ? Вот чтобы "политически невозможно было мотивировать", ибо "нечем" ?
Это раз. А два - я бы понял "политическое мотивирование", если бы результатов было, как у имеющей общеевропейскую известность (а теперь уже и должность) румынской прокурорши антикоррупционной. Она там пол-Румынии пересажала. А какие офигенные результаты и прочие аргументы у Сытника, кроме того, что его Запад поддерживает и из-за него могут очередной кредит МВФ притормозить ?
Ну, це для зеленої плісняви не проблема, на жаль. Вони з ОПЗЖистами і закон можуть поміняти
має бути обрано три аудитори НАБУ - від Верховної Ради, президента та Кабміну.
Спустя 10 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности.
А проституційних судей вигнати на окружну для безплатної обслуги дальнобоїв.