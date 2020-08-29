Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ
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Національне антикорупційне бюро називає рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро, черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності НАБУ.
Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційній сторінці НАБУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - сказано в повідомленні.
У НАБУ нагадали про те, що КС раніше позбавив Бюро права анулювати через суд незаконні оборудки держпідприємств. А також "фактично звільнив топчиновників від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення". Незабаром КС повинен розглядати звернення нардепів про нібито неконституційність створення самого НАБУ.
"Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних", - стверджують в Бюро.
У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.
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если большие деньги это политика, то да - решение политизировано..
а по мне, так чисто тупая коррупция, которая убивает страну..
и если мы не уничтожим коррумпированных судей, госчиновников и олигархов, то они уничтожат страну и нас..
Власне, вони праві.
Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.
Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не вмешательство в выборы иностранного государства.
Хотя в целом с критикой о недостаточной эффективности НАБУ согласен.
Удивляет другое :
- есть решение суда о том (вступило в силу после апелляции), что Сытник допустил правонарушение, погуляв за чужие деньги - вроде даже в Реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией его внесли.
- теперь есть решение КСУ, что указ о назначении неконституционен.
И на всё один ответ - а по закону это не основание уволить . . .
Ну, во-первых, это очень узкое трактование закона, типа "тут читаем, а тут не читаем".
А во-вторых, а по закону это основание дальше работать ? Если найм на работу признали недействительным, а тебя - не соответствующим должности (Реестр коррупционеров - а как раз против этого человек должен бороться) . . .
Да, можно говорить, что "политически мотивированная борьба". Но неужели нет в 40-миллионной стране человека, к которому нельзя было бы докопаться (я про Реестр коррупционеров) ? Вот чтобы "политически невозможно было мотивировать", ибо "нечем" ?
Это раз. А два - я бы понял "политическое мотивирование", если бы результатов было, как у имеющей общеевропейскую известность (а теперь уже и должность) румынской прокурорши антикоррупционной. Она там пол-Румынии пересажала. А какие офигенные результаты и прочие аргументы у Сытника, кроме того, что его Запад поддерживает и из-за него могут очередной кредит МВФ притормозить ?
Ну, це для зеленої плісняви не проблема, на жаль. Вони з ОПЗЖистами і закон можуть поміняти
має бути обрано три аудитори НАБУ - від Верховної Ради, президента та Кабміну.
Спустя 10 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности.
А проституційних судей вигнати на окружну для безплатної обслуги дальнобоїв.