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Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро називає рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Бюро, черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності НАБУ.

Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційній сторінці НАБУ в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - сказано в повідомленні.

У НАБУ нагадали про те, що КС раніше позбавив Бюро права анулювати через суд незаконні оборудки держпідприємств. А також "фактично звільнив топчиновників від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення". Незабаром КС повинен розглядати звернення нардепів про нібито неконституційність створення самого НАБУ.

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"Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних", - стверджують в Бюро.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ 01
Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
точнее сказать, судьи ОАСК и Каломойский скинулись деньгами судьям Проституционного суда, что бы решить проблему НАБУ по существу..
если большие деньги это политика, то да - решение политизировано..
а по мне, так чисто тупая коррупция, которая убивает страну..
и если мы не уничтожим коррумпированных судей, госчиновников и олигархов, то они уничтожат страну и нас..
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28.08.2020 23:56
+15
Ну вот и все малята, революция закончилась. Пора идти в стойло. А как все красиво начиналось. Судьи - твари здохните.
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29.08.2020 00:07
+11
Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ - Цензор.НЕТ 552
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29.08.2020 00:58
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точнее сказать, судьи ОАСК и Каломойский скинулись деньгами судьям Проституционного суда, что бы решить проблему НАБУ по существу..
если большие деньги это политика, то да - решение политизировано..
а по мне, так чисто тупая коррупция, которая убивает страну..
и если мы не уничтожим коррумпированных судей, госчиновников и олигархов, то они уничтожат страну и нас..
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28.08.2020 23:56 Відповісти
то они уничтожат страну и нас... - этот процесс в стадии завершения. При создании "союза незалежных" все эти судьи и прочие грозные в погоных пойдут на суп.Они не понимают, что у новых хозяев свои судьи и высокие чина в погонах.
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29.08.2020 07:51 Відповісти
Молодці НАБУ!
Власне, вони праві.
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28.08.2020 23:57 Відповісти
Соросята, [28.08.20 19:33]
Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника. Решение будет официально объявлено в ближайшее время.
Артем Сытник превратил НАБУ в частное детективное агентство по поиску и сбору компромата на власть имущих неподконтрольных соросятам, при чем за деньги украинцев
Учитывая миллиардный бюджет компании и 400 000 тысяч гривен, которые детективы вернули в казну
Делимся деталями недавнего отчета Артема Сытника:
800 человек за полгода потратили почти полмиллиарда гривен.
Вернули почти полмиллиона гривен.
После обработки более 12 тысяч заявлений, обращений сообщили о подозрении 40 особам.. и 4 приговора
Борьба с коррупцией - это вам не вмешательство в выборы иностранного государства.
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29.08.2020 00:08 Відповісти
Ну, по правде говоря, 4 приговора - это не результат НАБУ (вернее, не только НАБУ), а результат в первую очередь Высшего антикоррупционного суда и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, есть вопрос затягивания сроков рассмотрения дел, из-за чего некоторые из них уже были закрыты.
Хотя в целом с критикой о недостаточной эффективности НАБУ согласен.

Удивляет другое :
- есть решение суда о том (вступило в силу после апелляции), что Сытник допустил правонарушение, погуляв за чужие деньги - вроде даже в Реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией его внесли.
- теперь есть решение КСУ, что указ о назначении неконституционен.

И на всё один ответ - а по закону это не основание уволить . . .
Ну, во-первых, это очень узкое трактование закона, типа "тут читаем, а тут не читаем".
А во-вторых, а по закону это основание дальше работать ? Если найм на работу признали недействительным, а тебя - не соответствующим должности (Реестр коррупционеров - а как раз против этого человек должен бороться) . . .

Да, можно говорить, что "политически мотивированная борьба". Но неужели нет в 40-миллионной стране человека, к которому нельзя было бы докопаться (я про Реестр коррупционеров) ? Вот чтобы "политически невозможно было мотивировать", ибо "нечем" ?
Это раз. А два - я бы понял "политическое мотивирование", если бы результатов было, как у имеющей общеевропейскую известность (а теперь уже и должность) румынской прокурорши антикоррупционной. Она там пол-Румынии пересажала. А какие офигенные результаты и прочие аргументы у Сытника, кроме того, что его Запад поддерживает и из-за него могут очередной кредит МВФ притормозить ?
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29.08.2020 03:02 Відповісти
Павло Дудра. Шарой*бам и ЗЖОП-овцам слова не давали.
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29.08.2020 06:22 Відповісти
Суды тупо закрывают все расследования НАБУ.
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29.08.2020 06:23 Відповісти
"Закон України «Про НАБУ» містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора Національного бюро з посади, рішення Конституційного Суду серед них немає".
Ну, це для зеленої плісняви не проблема, на жаль. Вони з ОПЗЖистами і закон можуть поміняти Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ - Цензор.НЕТ 223
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29.08.2020 00:02 Відповісти
Ну вот и все малята, революция закончилась. Пора идти в стойло. А как все красиво начиналось. Судьи - твари здохните.
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29.08.2020 00:07 Відповісти
"Конституційний Мавр" зробив свою справу - Мавр може йти...
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29.08.2020 00:12 Відповісти
Беня сначала Рябошапку уволил,который копал под него,теперь очередь Сытника.Эта власть будет держатся зубами,им бежать некуда.
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29.08.2020 00:29 Відповісти
Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ - Цензор.НЕТ 552
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29.08.2020 00:58 Відповісти
Непонятно,зачем украинцам нужен такой ручной олигархический КС.Оплачивать его из бюджета если он наносит вред интересам и развитию стране.Ну снимете вы Сытника,шо от этого поменяется желание людей жить в правовой Державе?Нет не поменяется.Это решение лично ваше шкурное,но не благо обществу.В очередной раз пляшете по граблям.Цели то народа прежние остаются в независимости снимите ли вы Сытника или нет.Цели жить в правовой цивилизованной Державе отвечающей нормам ЕС.КС в очередной раз нагадав,що жить в правовой Державе они не умеют и не собираются Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8277
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29.08.2020 01:00 Відповісти
та о чем вы: сытник зелёным, уже полтора года как, мешает сажать, а они так стремятся....
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29.08.2020 02:13 Відповісти
А зачем украинцам нужен такой ручной олигархический НАБУ с московитом Сытником во главе?
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29.08.2020 02:15 Відповісти
Кацапа,кто тебе разрешал слезть с бутылки?
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29.08.2020 07:37 Відповісти
Если ушел Холодницкий то пусть и Сытник уходит. Они же оба в одной взятке повязаны.
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29.08.2020 02:17 Відповісти
Может лучше ты сходишь в опу?
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29.08.2020 07:35 Відповісти
опиши достижения САП и НАБУ. А не шлепай ерунду.
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29.08.2020 08:30 Відповісти
Система разложилась и рефлексует на набу как превращая все это в дурдом,по другому не умеют. Дело шремета тому доказ. А зачем напрягаться пиплл сам схавает и побежит в стойло.
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29.08.2020 06:15 Відповісти
Вірніше політично невмотивоане рішення, оскільки політика це процес поліпшення суспільства згідно древніх філософів Греції, а не створення глибинної країни стаціонарного бандита.
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29.08.2020 06:23 Відповісти
законопроект №3133,

має бути обрано три аудитори НАБУ - від Верховної Ради, президента та Кабміну.

Спустя 10 лет членства в ЕС Румынии всё же удалось добиться определённых успехов в сфере антикоррупционной деятельности.
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29.08.2020 08:13 Відповісти
Мешают Бене НАБУ и САП воровать. Надо посадить туда своих марионеток.
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29.08.2020 09:18 Відповісти
Для чого платники податків утримують антиукраїнські суди ,а зарплати суддів КС понад триста тисяч ,всі ці так звані судди захищають: владну верхівку ,олігархів та свої шкурні інтереси,ну так довго тривати не може або Україна здолає цю корупційну заразу ,або вони знищать Україну .
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29.08.2020 09:18 Відповісти
После решения о роспуске Рады в прошлом году (по "воле" народа) какие могут быть сомнения в отношении соблюдения Конституции этим Судом, уподобившемуся немецкой порноактрисе.
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29.08.2020 09:24 Відповісти
Зебил второй яник. Надеюсь следующая влясть разгонит и люстрирует єтих крис в мантиях.
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29.08.2020 10:47 Відповісти
Єдиний суд,де можна обжалувати це їб##уте рішення- це суд містера Лінча. Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4616 Там навіть на терміни давності ніхто не дивиться...
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29.08.2020 11:04 Відповісти
Пора ліквідовувати сам проституційний суд. Бо вже протух і провонявся корупцією.
А проституційних судей вигнати на окружну для безплатної обслуги дальнобоїв.
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29.08.2020 13:28 Відповісти
 
 