УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20756 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
24 461 135
Гончарук (809) Зеленський (17522) КС (1153) Ситник (755)

У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук

Рішення Конституційного Суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника відкочує антикорупційну реформу на п'ять років.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення свідчить лише про одне. Президент Зеленський має серйозну політичну кризу всередині власної команди. І це перша криза, якою президент не керує. Президентська команда виявилась непідготовленою до цього рішення - жодних законодавчих ініціатив, щоб виправити колізію в законодавстві, ані зареєстровано, ані ухвалено монобільшістю. Представник президента в Конституційному Суді навіть не приховує від журналістів, що вони не знають, що з цим далі робити", - написав Гончарук.

Читайте також: Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника політично мотивоване, - НАБУ

Він наголосив, що саме подання в КС було ініційовано депутатами президентської партії спільно з "представниками проросійських сил".

"Ще раз: члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.

Екс-прем'єр нагадав, що в п'ятницю Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу за формулою "Роттердам +" через відсутність доказів причетності підозрюваних і відсутність збитків від такої схеми. "Водночас, за оцінками НАБУ, розмір збитків для споживачів електроенергії - понад 19 млрд грн", - підкреслив він.

Читайте також: Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму

"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.

У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експремєр Гончарук 01
У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експремєр Гончарук 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Зеленский даже свей мордой лица не может управлять, его идиотские гримасы - это не артистизм, это нервное расстройство.
показати весь коментар
29.08.2020 11:57
+39
а шо Вовка когда то кем то управлял ? ну кроме своей Теслы . хотя злые языки утверждают шо Тесла была не его а Богдана и на сьемке видосика ее с Вовкой на прицепе возили В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 4488
показати весь коментар
29.08.2020 11:55
+26
та Зеленський - це і є кризис!
коли вже до вас дійде?
показати весь коментар
29.08.2020 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
""Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Источник: https://censor.net.ua/n3216521"

Я правильно понял?



Только что, Гончарук, откритим текстом обвинил Зеленского и его команду в работе на страну агрессора расею.
показати весь коментар
29.08.2020 13:11 Відповісти
Да, саме так.
До речі, цікава стаття: https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Там більше сказано про ймовірних шпигунів і колаборантів.
показати весь коментар
29.08.2020 13:39 Відповісти
Дык в чем дело?
Зачерпните социальным лифтом ещё несколько человек, только поглубже захватите!
показати весь коментар
29.08.2020 13:16 Відповісти
И этот сброд гордо называется командой!? Стая вонючих гиен!
показати весь коментар
29.08.2020 13:17 Відповісти
Что-то ты растяфкался не в меру, соросёнок.
Не баись, зелиных за$ранцев выпнут так же как и тебя.
Правда, тебе лично вряд ли что-то угрожает; ты ведь пустое место на самокате.
А вот ахметовские, которые сейчас пытаются править - они точно на мясо для собачьих консервов пойдут.
показати весь коментар
29.08.2020 13:19 Відповісти
соросёнок/ считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся .Тут же тулят заговор, рептилоидов, Нибиру, панамки из фольги.
показати весь коментар
29.08.2020 14:03 Відповісти
Зеля конечно чмо, но закон принимала прошлая Рада, и подписывал его совсем не Зеля, да и указ о назначении директора тоже не он ... У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7676
показати весь коментар
29.08.2020 13:38 Відповісти
І минула Рада, і п'ятий Президент зробили все, щоб антикорупційні органи (антикорсуд, НАЗК, НАБУ, САП) були створені і запрацювали, попри всі зачіпки в портновських Кодексах, за які олігархи, злочинці-хабарники чіплялись, щоб такого не сталось. Якщо щось і потрібно поправити - то поправляйте, 73/43%зебіли. У вас - турборежим в монобільшості.
показати весь коментар
29.08.2020 14:00 Відповісти
А мне кажется , что Рада с Президентом специально сделали подлянку, чтобы со временем КС признал закон неконституционным , так-же и закон о незаконном обогащении, который КС признал таким-же У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3682
показати весь коментар
29.08.2020 14:28 Відповісти
Крестись
показати весь коментар
29.08.2020 17:03 Відповісти
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.Источник: https://censor.net.ua/n3216465
показати весь коментар
29.08.2020 18:06 Відповісти
Не хватит этажей мата высказаться... Опять Порошенко виноват... Готовы развалить У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9250 или похоронить Украину, лишь бы Порошенко посадить. А он никак не садится... Как в сказке про бабу Ягу, которая царевича усаживала а лопату....
показати весь коментар
29.08.2020 14:32 Відповісти
ну как бы сам зе и есть кризис
показати весь коментар
29.08.2020 13:40 Відповісти
Зе - прояв хронічної кризи в мізках хАхлів-малороссів, вати та остаточно здурівших на старість совкодрочерів.
показати весь коментар
29.08.2020 14:26 Відповісти
""Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет."
Источник: https://censor.net.ua/n3216521

"Это решение свидетельствует только об одном": после взрыва в Бейруте "бомбочки на 2,2 килотонн гашиша"(С) у ротшильдов закончились деньги.
И где уж тут, и куда уж тут "управлять кризисом", когда денег нет.
Тут как бы с "бубочкиной" командой целиком не "управились"...
показати весь коментар
29.08.2020 13:56 Відповісти
Эй, сторонники Зеленского, вы хотели борьбы с коррупцией? Ха-ха! А зе-хрен пососать?
показати весь коментар
29.08.2020 14:32 Відповісти
Кризис был в голове изначально 😁
показати весь коментар
29.08.2020 14:41 Відповісти
Я б ще додав що і сам Зеля є представником олігархічних і проросійських сил.
показати весь коментар
29.08.2020 14:43 Відповісти
Они друг другу скоро все машины сожгут, а потом начнут жечь дома...
показати весь коментар
29.08.2020 15:02 Відповісти
Ой ну из этого шныря еще тот специалист по аналитике положений вещей в команде Зе..Чудило гороховое и пустышка. Хотя вероятно там таких пруд пруди.. Там пожизненный кризис, постоянный.. Он начался сразу после оглашения ( так и вертелось - приговора) да нет сразу после подсчета голосов после проведения выборов, при чем президентских. Но кто бы все рассказывал. Уж точно не он... ( Просто хочет о себе напомнить.. как ни как цельный 2 премьер министр" хоть и бывший.. да так скоро до мышей дойдем..
показати весь коментар
29.08.2020 15:05 Відповісти
команда зеленского - это что? сборище дегенератов набраное в подворотнях по приколу У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 .
кризис в "команде" зебарана был заложен изначально, когда это чмо - членограй решило из страны сделать дерьмошоу "луги сброда 95". никто из вменяемых людей в стране не хочет иметь дело с этим говном окромя такого же дерьма как типа дерьмак и ему подобные.
были бы мозги у зебарана, подал бы в отставку и свалил нах в ростов. думаю для клоуна это был бы лучший выход. на крайняк застрелится , желательно два раза,

ну что бы наверняка У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 .
показати весь коментар
29.08.2020 15:42 Відповісти
Да,этот дятел с первого раза промажет. Ну, промазал же он по ленке, шо попал в мандель😀
показати весь коментар
29.08.2020 17:10 Відповісти
Нужно срочно гнать Ярмака.
показати весь коментар
29.08.2020 18:03 Відповісти
постоянный кризис в головах нашего быдлонаселения
показати весь коментар
29.08.2020 20:10 Відповісти
ІМПІЧМЕНТ ВСІЙ Зе ВЛАДІ У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8371
показати весь коментар
29.08.2020 21:59 Відповісти
Вы о чем? Какой нах Зеленский-Президент? Вы на выражение его лица смотрели когда он типа думать собирается(вспоминает заученный текст)? Это недоумок,кукла которого подсунули лохам и они за него проголосовали. То что за него отдали голоса безмозглые-не делает Зеленского умным. Если я пойду в больницу и внезапно ее персонал проголосует чтобы меня назначили главным хирургом-я от этого в хирургии лучше разбираться не буду. Не может случайный человек быть Президентом страны-физически не может. Зеленский-это не Президент и не может им быть просто физически не может. президент это тот кто больше всех управляет политическими процессами в стране имея самый большой политический опыт ум и вес-и это не Зеленский.
показати весь коментар
29.08.2020 22:01 Відповісти
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь от руSSкого мира, решил вернуть Украину во времена "проффесора" Виктора Федоровича. Когда случится Революция Достоинства 2.0, люстрация должна быть более жесткой.
показати весь коментар
29.08.2020 22:41 Відповісти
так люстрации то и не было ! Хотя были все возможности переформатировать государство , убрав коллаборантов , а олигархат прижать к ногтю и окончательно отсранить от политики .
показати весь коментар
29.08.2020 23:09 Відповісти
В точку!!! Если бы то что Вы перечислили, в свое время было сделано, сейчас бы страна не переживала драму, связанную со сменой власти.
показати весь коментар
30.08.2020 07:39 Відповісти
экс премьер обидывся и бред несёт.
показати весь коментар
29.08.2020 23:29 Відповісти
Подаруй йому самокат - хай покерує.
показати весь коментар
30.08.2020 08:36 Відповісти
Петро!
Прийди!
Порядок наведи! У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5395
показати весь коментар
02.09.2020 15:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 