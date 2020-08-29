У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук
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Рішення Конституційного Суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника відкочує антикорупційну реформу на п'ять років.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Це рішення свідчить лише про одне. Президент Зеленський має серйозну політичну кризу всередині власної команди. І це перша криза, якою президент не керує. Президентська команда виявилась непідготовленою до цього рішення - жодних законодавчих ініціатив, щоб виправити колізію в законодавстві, ані зареєстровано, ані ухвалено монобільшістю. Представник президента в Конституційному Суді навіть не приховує від журналістів, що вони не знають, що з цим далі робити", - написав Гончарук.
Він наголосив, що саме подання в КС було ініційовано депутатами президентської партії спільно з "представниками проросійських сил".
"Ще раз: члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.
Екс-прем'єр нагадав, що в п'ятницю Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу за формулою "Роттердам +" через відсутність доказів причетності підозрюваних і відсутність збитків від такої схеми. "Водночас, за оцінками НАБУ, розмір збитків для споживачів електроенергії - понад 19 млрд грн", - підкреслив він.
"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.
У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.
Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.
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Я правильно понял?
Только что, Гончарук, откритим текстом обвинил Зеленского и его команду в работе на страну агрессора расею.
До речі, цікава стаття: https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Там більше сказано про ймовірних шпигунів і колаборантів.
Зачерпните социальным лифтом ещё несколько человек, только поглубже захватите!
Не баись, зелиных за$ранцев выпнут так же как и тебя.
Правда, тебе лично вряд ли что-то угрожает; ты ведь пустое место на самокате.
А вот ахметовские, которые сейчас пытаются править - они точно на мясо для собачьих консервов пойдут.
Источник: https://censor.net.ua/n3216521
"Это решение свидетельствует только об одном": после взрыва в Бейруте "бомбочки на 2,2 килотонн гашиша"(С) у ротшильдов закончились деньги.
И где уж тут, и куда уж тут "управлять кризисом", когда денег нет.
Тут как бы с "бубочкиной" командой целиком не "управились"...
кризис в "команде" зебарана был заложен изначально, когда это чмо - членограй решило из страны сделать дерьмошоу "луги сброда 95". никто из вменяемых людей в стране не хочет иметь дело с этим говном окромя такого же дерьма как типа дерьмак и ему подобные.
были бы мозги у зебарана, подал бы в отставку и свалил нах в ростов. думаю для клоуна это был бы лучший выход. на крайняк застрелится , желательно два раза,
ну что бы наверняка .
Прийди!
Порядок наведи!