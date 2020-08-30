Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов
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В Украине с запасом хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусной инфекцией.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодняшний день обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тыс. коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - сказал он.
По словам министра, на утро 27 августа (интервью записывалось в этот день) в больницах для инфицированных COVID-19 находилось 6505 пациентов, из них 199 были подключены к аппаратам ИВЛ.
Глава Минздрава подчеркнул, что искусственная вентиляция легких – не средство лечения.
"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - объяснил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
А вистачить чи ні - дізнаємось за 3-4 місяці.
Вже давно тобі знати треба!
а вони бувають дуже "цікаві" )))
вони в основному "на зарплаті"..
але в Україні ,думаЮ самі знаєте чому,таких апаратів можливо сотня максимум,і,думаю, вони не для простих трудящих...
ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА "ДОКТОРУ СМЕРТЬ СУПРУН" !!
від всього Лахті,що "аж штанів вискакують",щоб збільшити смертність від Ковід-2019 в Україні.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», - подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», - пожаловалась она.(с)
ето вам расскажет любой Авазян и Eugeniusz 1 на Цензоре..
то, что оно несет - это бред и позор.. 4,7 тыс ивл - на неск миллионов, и оно бредит на всю страну, что все в поряке..
сколько оно получает зарплату? может на его зарплату - купить еще несколько аппаратов, да просто сделать элементарные ремонты в стационарах.. это позор, степанов..
на ШВЛ кладуть зараз дуже невеликий відсоток важко хворих...
навіть при наявності вільних апаратів...
Переконались -це збільшує загальну смертність..
у власти в Украине - воры..
деньги разворовываются миллионами, поэтому - на местах везде - разруха и нищета.. дуремар зеленский - оказалось такое же ********, как и поросенко..
але погоджусь,фонд на Ковід влада "пустила на дороги".. тобто НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ.
що би там фінансовий аферист міжнародного рівня Арахамія не пи..дів...
Степанов не сказав іншого: більшості складних хворих із атипічною пневмонією швл тільки нашкодить аж до летального результату. Бо їм потрібне переливання крові, збагачення її киснем і інші прийоми. Звідки я це знаю? - так із окремих фрагментів отаких виступів степанова, Голубовської і ще кого там (вже не памятаю).
чув(на початках епідемії),що їх в києві 3,а на всю Україну -десяток...
тобто їх НЕМАЄ.
тому навіть не згадують вголос..