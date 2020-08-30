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Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов

В Україні із запасом вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про кількість ШВЛ, якими наразі забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тис. ліжок), то це 4 714 апаратів штучної вентиляції легенів. Це більше, ніж достатньо", - сказав він.

За словами міністра, на ранок 27 серпня (інтерв'ю записувалося цього дня) в лікарнях для інфікованих COVID-19 перебувало 6 505 пацієнтів, із них 199 були підключені до апаратів ШВЛ.

Читайте також: В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596

Глава МОЗ підкреслив, що штучна вентиляція легенів - не засіб лікування.

"Це така необхідність, коли розвивається дихальна недостатність, коли без ШВЛ людина не може жити. Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, яких підключено до ШВЛ", - пояснив Степанов.
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Топ коментарі
+6
Если бы не Степанов, у нас было бы как в Белоруссии. Количество умерших от вируса уже 80000. Каждй день люди штурмуют больницы, но врачей уже нет, он поумирали от вируса. в каждом дворе Минса утром находят десятки трупов умерших от вирусаю А впереди зима. Карантин спас Украину от судьбы умирающей от ковида Белоруссии и Швеции
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30.08.2020 09:58
+5
Опстчім, зрада по любому (що так, що так)! Так? Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов - Цензор.НЕТ 5474
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30.08.2020 09:54
+3
Це такий прикол?
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30.08.2020 10:00
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Якщо їх ще не продали.
А вистачить чи ні - дізнаємось за 3-4 місяці.
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30.08.2020 09:41 Відповісти
Опстчім, зрада по любому (що так, що так)! Так? Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов - Цензор.НЕТ 5474
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30.08.2020 09:54 Відповісти
А шо, ЗЕпірімога?
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30.08.2020 09:59 Відповісти
Без баби Юлі перемоги не буває.
Вже давно тобі знати треба!
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30.08.2020 10:09 Відповісти
Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 9002
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30.08.2020 10:19 Відповісти
Шо щаришся? Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7694
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30.08.2020 10:25 Відповісти
Так він же правий
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30.08.2020 12:30 Відповісти
Ясно что ЗЕ перемога 4000 апаратов ИВЛ долее чем достаточно! Но скромно забыл упомянуть что для мусоров, депутатов и чиновников! А ЗЕбобика будут подорожником лечить и ЗЕлёнкой!
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30.08.2020 10:46 Відповісти
Почему вы взяли пример Флориды, где наплевали на все карантинные ограничения, а не Нью-Йорка, где после подобного флоридскому поведения, одумались и надели маски, равно как и стали соблюдать различные ограничительные меры, но при этом бизнесы работают?!
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30.08.2020 18:56 Відповісти
Є навіть власне виробництво цих апаратів...

Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 6403
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30.08.2020 13:06 Відповісти
Если бы не Степанов, у нас было бы как в Белоруссии. Количество умерших от вируса уже 80000. Каждй день люди штурмуют больницы, но врачей уже нет, он поумирали от вируса. в каждом дворе Минса утром находят десятки трупов умерших от вирусаю А впереди зима. Карантин спас Украину от судьбы умирающей от ковида Белоруссии и Швеции
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30.08.2020 09:58 Відповісти
Це такий прикол?
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30.08.2020 10:00 Відповісти
У мужика буйна фантазія просто 😁
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30.08.2020 10:33 Відповісти
уточнюю .У ЛАХТІ Є МЕТОДИЧКИ...
а вони бувають дуже "цікаві" )))
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30.08.2020 13:14 Відповісти
Для мене як і для яременка з аналом - теми про коронавірус - табу. Намагаюсь тут не жартувати, бо сам перехворів. І розумію як все серйозно...
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30.08.2020 13:35 Відповісти
А раніше до кожної новини я фігачив фотку з зебілом де він пропонує просто пєрєстать балєть... Ось така фігня...
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30.08.2020 13:36 Відповісти
Це ідіотизм!
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30.08.2020 11:07 Відповісти
А если бы не Зеленский, у нас было бы как при Порошенко. Количество умерших от зубожиння 80000. Каждый день люди штурмуют магазины, чтобы получить свои полвареника, но продавцов уже нет: они поумирали от зубожиння. В каждом дворе утром находят десятки трупов умерших от зубожиння, а впереди зима и все замерзнут.
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30.08.2020 10:44 Відповісти
Да с юмором туговато у коментаторов))) Я написал это для того чтобы показать, что вирус - фэйк. Это настолько очевидно. Даже не могу представить что в голове человека, который до сих пор верит в ежедневный бред Степанова
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30.08.2020 10:48 Відповісти
Да низрена не фейк у нас в подьезде семья умерла буквально за неделю. Им было около 30. Хорошо что детей не было!
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30.08.2020 10:52 Відповісти
да! Знаю тот подьезд. В нем уже все умерли. Там вроди бы даже дом хотят сносить потому что все умерли от коронавируса, а заселяться никто не хочет - боятся!!!
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30.08.2020 11:09 Відповісти
Ну вот когда начнешь выплёвывать лёгкие тогда и поговорим! Если успеем! Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 7126 А пока удачи это как у нас в институте был один студент который отрицал что электричество может убить. Пока его самого не шарахнуло жаль что не насмерть!
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30.08.2020 11:21 Відповісти
Шо это за институт такой? Для умственно отсталых?
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30.08.2020 11:26 Відповісти
Так все институты позднего совка можно считать для умствено отсталых. У нас грузинчик учился так он писать не умел! Начиная с эпохи позднего брежнева в институт что-бы поступить нужно было или запредельные знания ну таких было процентов 25 остальные 75% это бабло и связи!
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30.08.2020 12:09 Відповісти
Хоть название скажи, бо у всех дети, им еще учиться, шоб в твой не попасть.
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30.08.2020 12:13 Відповісти
ХПИ!
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30.08.2020 12:22 Відповісти
Сейчас любой ВУЗ такой за бабло все порешать можно! Вон ЗЕленский выучился на уриста!
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30.08.2020 12:23 Відповісти
Ой ***** иди не кизди сказочник! Походу у вас в институте идиоты!
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30.08.2020 12:10 Відповісти
дурантинофілам Цензора -"що в лоб,що по лбу"..
вони в основному "на зарплаті"..
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30.08.2020 13:15 Відповісти
шото ты задержался в этом мире. Пора тебе Дура крякнуть от коронавируса, что бы остальные поверили. ТАк сказать принести себя в жертву!
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30.08.2020 14:19 Відповісти
Аж двоє померло? І в них однаковий перебіг хвороби? А померли в один день чи хтось пізніше? А чому дітей не було? Інваліди з важкими формами хвороби з дитинства? Чи наркомани?
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30.08.2020 17:20 Відповісти
тобі=ґебельсу пукіна "по-доброму"слід ВЖЕ яйця відірвати щоб не брехав.. Так що купуй собі САМ зашморг. Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 9830
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30.08.2020 12:19 Відповісти
Ара, что употребляешь, если тебя так штырит?
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30.08.2020 11:14 Відповісти
А причем санэпидем станция к апаратам ИВЛ? И что серйозно что-бы управлят ИВЛ нужен ВУЗ? В США этоделает специально обученная медсестра!
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30.08.2020 10:50 Відповісти
Так заболели потому что средства защиты съели то-ли мыши то-ли СН Пальчинский продал за рубеж! Я уже запутался!
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30.08.2020 12:10 Відповісти
О другане зеленского который сейчас в ВР ппо медицине! Кто средства защиты продал за границу!
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30.08.2020 12:46 Відповісти
якщо апарат ******** і є автоматичні настройки(і навіть дистанційна робота),як в США,то може і медсестра..
але в Україні ,думаЮ самі знаєте чому,таких апаратів можливо сотня максимум,і,думаю, вони не для простих трудящих...
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30.08.2020 13:24 Відповісти
У компа теж купа автоматичних настройок. Але не кожен навіть таблицю здатен створити.
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30.08.2020 17:24 Відповісти
разрушение системы санитарно-эпидемиологического защиты, уничтожение профильной медицинского образования привели к тому, что в Украине не хватает специалистов, которые могли бы работать с аппаратами искусственной вентиляции легких

ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА "ДОКТОРУ СМЕРТЬ СУПРУН" !! Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 4833


від всього Лахті,що "аж штанів вискакують",щоб збільшити смертність від Ковід-2019 в Україні.
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30.08.2020 13:17 Відповісти
Да не может быть, что "хватит", Степанов, мне ли рассказывать, что основные бабки на постсоветском пространстве отмываются мед. мафией именно на покупке мед. аппаратуры?
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30.08.2020 11:06 Відповісти
Степанов не уточнил, что бОльшая часть ШВЛ устаревшие модели, которые при ковид-пневмониях бесполезны.
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30.08.2020 11:16 Відповісти
Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача. Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе, которую только недавно определили опорной в лечении COVID-19.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», - подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», - пожаловалась она.(с)
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30.08.2020 11:45 Відповісти
Мля какая-то неженка чай и туалетную бумагу ей! Она что не знала что Супрун доктор смерть?!
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30.08.2020 12:11 Відповісти
Аааа, так бы и говорил с самого начала, трепло. Вся вата против Супрун.
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30.08.2020 12:17 Відповісти
Ето всьо фігня етот Коронавирус..

ето вам расскажет любой Авазян и Eugeniusz 1 на Цензоре.. Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 1577
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30.08.2020 13:21 Відповісти
авакян купил 55 вертолетов Airbus Helicopters. Но кто их видел?

Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов - Цензор.НЕТ 9947
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30.08.2020 11:57 Відповісти
швондеры и шариковы у власти.. степанов - днище..
то, что оно несет - это бред и позор.. 4,7 тыс ивл - на неск миллионов, и оно бредит на всю страну, что все в поряке..
сколько оно получает зарплату? может на его зарплату - купить еще несколько аппаратов, да просто сделать элементарные ремонты в стационарах.. это позор, степанов..
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30.08.2020 12:48 Відповісти
статистика..
на ШВЛ кладуть зараз дуже невеликий відсоток важко хворих...
навіть при наявності вільних апаратів...

Переконались -це збільшує загальну смертність..
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30.08.2020 13:19 Відповісти
на всю Украину - 4.7 тыс аппаратов - это позор, который надо скрывать, а не демонстрировать, как это делает малограмотный степанов..
у власти в Украине - воры..
деньги разворовываются миллионами, поэтому - на местах везде - разруха и нищета.. дуремар зеленский - оказалось такое же ********, как и поросенко..
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30.08.2020 15:14 Відповісти
я про інше..

але погоджусь,фонд на Ковід влада "пустила на дороги".. тобто НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ.

що би там фінансовий аферист міжнародного рівня Арахамія не пи..дів...
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30.08.2020 18:02 Відповісти
Дивись комент нижче.
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30.08.2020 17:40 Відповісти
Степанов сказав правду. Не всю звісно. Це я писав ще десь у лютому чи березні: апарати швл вимагають дуже кваліфікованого персоналу. Тут хтось писав про штатівську медсестру? Так у неї фахова підготовка саме з цього обладнаня. Вона може навіть уколів ніколи не робила. Але навчання і досвід роботи відповідають високим вимогам. У нас більшість апаратів швл (я ж памятаю признання самих лікарів) до появи ковіду валялися поламаними чи не відладженими по підвалам і підсобкам. Якщо персонал не працював на них раніше, то не у всякому інституті є кафедра пульмології (чи як там). Бачив підручник із схемою швл ще радянських часів. Аби студенти вчилися на простому. А потім вже довчивалися на більш складному компютеризованому обладнанні. Одне діло прослухати лекцію із застосування швл, інша справа самому спасти (витягнути безнадійного) хворого з допомогою швл.
Степанов не сказав іншого: більшості складних хворих із атипічною пневмонією швл тільки нашкодить аж до летального результату. Бо їм потрібне переливання крові, збагачення її киснем і інші прийоми. Звідки я це знаю? - так із окремих фрагментів отаких виступів степанова, Голубовської і ще кого там (вже не памятаю).
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30.08.2020 17:38 Відповісти
з апартами ,що насичують киснем кров в Україні справді ШВАХ..

чув(на початках епідемії),що їх в києві 3,а на всю Україну -десяток...
тобто їх НЕМАЄ.
тому навіть не згадують вголос..
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30.08.2020 18:06 Відповісти
 
 