Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
В Україні із запасом вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про кількість ШВЛ, якими наразі забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тис. ліжок), то це 4 714 апаратів штучної вентиляції легенів. Це більше, ніж достатньо", - сказав він.
За словами міністра, на ранок 27 серпня (інтерв'ю записувалося цього дня) в лікарнях для інфікованих COVID-19 перебувало 6 505 пацієнтів, із них 199 були підключені до апаратів ШВЛ.
Глава МОЗ підкреслив, що штучна вентиляція легенів - не засіб лікування.
"Це така необхідність, коли розвивається дихальна недостатність, коли без ШВЛ людина не може жити. Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, яких підключено до ШВЛ", - пояснив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
А вистачить чи ні - дізнаємось за 3-4 місяці.
Вже давно тобі знати треба!
а вони бувають дуже "цікаві" )))
вони в основному "на зарплаті"..
але в Україні ,думаЮ самі знаєте чому,таких апаратів можливо сотня максимум,і,думаю, вони не для простих трудящих...
ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА "ДОКТОРУ СМЕРТЬ СУПРУН" !!
від всього Лахті,що "аж штанів вискакують",щоб збільшити смертність від Ковід-2019 в Україні.
«Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки», - подчеркнула она.
По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.
Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер. Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.
«Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги», - пожаловалась она.(с)
ето вам расскажет любой Авазян и Eugeniusz 1 на Цензоре..
то, что оно несет - это бред и позор.. 4,7 тыс ивл - на неск миллионов, и оно бредит на всю страну, что все в поряке..
сколько оно получает зарплату? может на его зарплату - купить еще несколько аппаратов, да просто сделать элементарные ремонты в стационарах.. это позор, степанов..
на ШВЛ кладуть зараз дуже невеликий відсоток важко хворих...
навіть при наявності вільних апаратів...
Переконались -це збільшує загальну смертність..
у власти в Украине - воры..
деньги разворовываются миллионами, поэтому - на местах везде - разруха и нищета.. дуремар зеленский - оказалось такое же ********, как и поросенко..
але погоджусь,фонд на Ковід влада "пустила на дороги".. тобто НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ.
що би там фінансовий аферист міжнародного рівня Арахамія не пи..дів...
Степанов не сказав іншого: більшості складних хворих із атипічною пневмонією швл тільки нашкодить аж до летального результату. Бо їм потрібне переливання крові, збагачення її киснем і інші прийоми. Звідки я це знаю? - так із окремих фрагментів отаких виступів степанова, Голубовської і ще кого там (вже не памятаю).
чув(на початках епідемії),що їх в києві 3,а на всю Україну -десяток...
тобто їх НЕМАЄ.
тому навіть не згадують вголос..