Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов
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Министерство здравоохранения рекомендует образовательным учреждениям проводить занятия под открытым небом.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Также Минздрав рекомендует разводить начало обучения во времени. Например, начальная школа начинает первый урок в 08:30, а старшая в 08:45, что позволит снизить вероятность контактов различных возрастных групп между собой. Также министерство советует разводить различные возрастные группы по этажам школы.
Степанов напомнил, что в рекомендациях министерства по форме обучения четко определено, что дистанционное обучение рекомендуется только для красного уровня эпидемической опасности.
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий30.08.2020 12:54
+6 Владимир Пономаренко 336ef173
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+4 Amber
показать весь комментарий30.08.2020 12:57
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Пожалуйста, подождите...
Онлайн платформа для обучени готова. Но если его запустить, то возникает вопрос, а за что налогоплательщики платят такое баблище.
Паника у них возникла после первого карантина. Вдруг оказалось, что подавляющее большинство учеников и половина родителей очень даже за такую форму обучения. А это уже серьезная угроза системе и ёё бюджету.
В случае серьёзной реформы половине придётся начинать своё обучение с нуля в реальной жизни.
сосновий ліс ,кожному учню персональна сосна,а вчителю -гучномовець...
Ті хто щось хоче навчаються самі. Будь-яка інформація зараз доступна. Ті хто відсидів 15 років в нашій системі освіти вийдуть звідти нулями і їм буде дуже важко в реальному світі.
Я знаю навіть таких, що відкрили успішні програмістьські контори в Ірландії в 19 років.
Школу вони мали на увазі і займались самоосвітою.
У грудні треба буд продумати підігрів крісел і як змітати сніг зі столів...
До пи..ди це.
Якщо не предбачено постійна ВОЛОГА санітарна обробка підлоги.. ((
у школах 1-3 класи.. з подрібненнням до 10 осіб для соціальної дистанції..Підлога має бути постійно волога,щоб не було пилюки..
4 клас і вище -лише дистанційна освіта..
Боі накше це буде фейкова боротьба з Ковід у школах.
Чтобы *опы то не отморозить на уроках на свежем воздухе?
Я одного не пойму - это конкурс "кто дурее"?
Между Арахамией и Степановым???