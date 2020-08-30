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Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов

Министерство здравоохранения рекомендует образовательным учреждениям проводить занятия под открытым небом.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Также Минздрав рекомендует разводить начало обучения во времени. Например, начальная школа начинает первый урок в 08:30, а старшая в 08:45, что позволит снизить вероятность контактов различных возрастных групп между собой. Также министерство советует разводить различные возрастные группы по этажам школы.

Степанов напомнил, что в рекомендациях министерства по форме обучения четко определено, что дистанционное обучение рекомендуется только для красного уровня эпидемической опасности.

Читайте также: Украина располагает 4 714 аппаратами ИВЛ, этого более чем достаточно, - Степанов

Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов 01
Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов 02
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Топ комментарии
+7
На заняття приходить зі своїми парасольками, в дощовиках і гумових чоботях, а взимку - в кожухах і валянках...
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30.08.2020 12:54
+6
А если дождь? Мля не проще сделать нормальное он-лайн обочение? Или тогда просто учетиля не будут собирать поборы на уборщиц и шторы!
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30.08.2020 12:53
+4
Степанова потрвбно посадити під відкритим небом і напіхати під дихало , за такі поради 🤣
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30.08.2020 12:57
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А если дождь? Мля не проще сделать нормальное он-лайн обочение? Или тогда просто учетиля не будут собирать поборы на уборщиц и шторы!
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30.08.2020 12:53 Ответить
"Аполитично рассуждаешь.". Начнут собирать деньги за школьный душ.
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30.08.2020 13:02 Ответить
Борьба идёт за бюджетное бабло. Кусок немалый - 136 млрд грн.
Онлайн платформа для обучени готова. Но если его запустить, то возникает вопрос, а за что налогоплательщики платят такое баблище.
Паника у них возникла после первого карантина. Вдруг оказалось, что подавляющее большинство учеников и половина родителей очень даже за такую форму обучения. А это уже серьезная угроза системе и ёё бюджету.
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30.08.2020 13:08 Ответить
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 3130
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30.08.2020 13:12 Ответить
К сожалению реальность такова, что наши доблестные учителя не могут проводить онлайн уроки, банально потому что не умеют пользоваться компьютером)
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30.08.2020 13:41 Ответить
Проблема большинства учителей в том, что они вообще ничего не умеют. За пределами системы их навыки магнитофона для воспроизведения "программы" никому не нужны.
В случае серьёзной реформы половине придётся начинать своё обучение с нуля в реальной жизни.
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30.08.2020 14:25 Ответить
так питання не лише у використанні девайсів, а і у зміні методики подачі матеріалу: там повністю змінюються форми подачі завдань, контролю знань і т.д.
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30.08.2020 15:38 Ответить
Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов - Цензор.НЕТ 7264
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30.08.2020 12:53 Ответить
На заняття приходить зі своїми парасольками, в дощовиках і гумових чоботях, а взимку - в кожухах і валянках...
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30.08.2020 12:54 Ответить
Зебильный маразм крепчает
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30.08.2020 13:01 Ответить
в карпатах проблема з дощем вирішується просто..

сосновий ліс ,кожному учню персональна сосна,а вчителю -гучномовець...

МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 649
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30.08.2020 13:31 Ответить
Хто "галасавав" за ідіотів? Ти... От і підшукуй тепер "сосни" для учнів... До речі, ти в черговий раз підтвердив, що ти - недоумок... На фото - не "сосна", а "смерека", карпатська ялина... Це раз... Сосна, на відміну від смереки, має дуже рідку крону, що не рятує від дощу... Це - два...
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30.08.2020 13:42 Ответить
Степанова потрвбно посадити під відкритим небом і напіхати під дихало , за такі поради 🤣
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30.08.2020 12:57 Ответить
З часом з предметів залишиться одна фіз-ра і труди (ГТО).
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30.08.2020 13:04 Ответить
Степанов, самоізолюйся довічно - порада.
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30.08.2020 12:59 Ответить
... сценарист 95 квартала явно без работы не сидит.
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30.08.2020 12:59 Ответить
Маячня. Почнуться дощі і всьо.
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30.08.2020 13:01 Ответить
Открыт сезон сбора клещей. и ОРВИ.
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30.08.2020 13:02 Ответить
********* освіту теж планує знищити.
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30.08.2020 13:07 Ответить
Та освіта вже років 30 як в комі. І ефективність її близько нуля.
Ті хто щось хоче навчаються самі. Будь-яка інформація зараз доступна. Ті хто відсидів 15 років в нашій системі освіти вийдуть звідти нулями і їм буде дуже важко в реальному світі.
Я знаю навіть таких, що відкрили успішні програмістьські контори в Ірландії в 19 років.
Школу вони мали на увазі і займались самоосвітою.
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30.08.2020 13:15 Ответить
то дурне 73% іренко, ти їй нічого не докажеш.
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30.08.2020 15:40 Ответить
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 487
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30.08.2020 15:42 Ответить
тобі подобається смайлик цей. ну грайся, демоструй примітивністьь свою.
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30.08.2020 15:53 Ответить
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 7756
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30.08.2020 16:26 Ответить
ВЕресень,жовтень це буде можливо...Можливо навіть у листопаді..

У грудні треба буд продумати підігрів крісел і як змітати сніг зі столів... МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 4502
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30.08.2020 13:28 Ответить
Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи.

До пи..ди це.
Якщо не предбачено постійна ВОЛОГА санітарна обробка підлоги.. ((
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30.08.2020 13:33 Ответить
вихід.

у школах 1-3 класи.. з подрібненнням до 10 осіб для соціальної дистанції..Підлога має бути постійно волога,щоб не було пилюки..

4 клас і вище -лише дистанційна освіта..
Боі накше це буде фейкова боротьба з Ковід у школах.
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30.08.2020 13:35 Ответить
не може випускний клас вчитись дистанційно, не мели брєд. з 5го по 8 мішане навчання, поки їх немає у школі, на їх місцях повинні сидіти 1-4 класи поділені на групи, та випускні 9 та 11.
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30.08.2020 15:43 Ответить
Я вот что-то не помню, а сколько градусов в Киеве утрецом (например) уже к концу сентября?
Чтобы *опы то не отморозить на уроках на свежем воздухе?

Я одного не пойму - это конкурс "кто дурее"?
Между Арахамией и Степановым???
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30.08.2020 13:39 Ответить
Да даже не это. Где и в каких позах они собираются школу на улице размещать? По дворам, шоб соседние классы не слышать? На земле, за партами?.. Или решение этой задачи они на дирекции школ повесили? Так некоторые уже "рады стараться" - растянули день для старших классов до 17 с чем-то. Больше же дети ничем не занимаются.
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30.08.2020 14:31 Ответить
Маразм. Наша действительность. Рекомендуйте левитацию...
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30.08.2020 13:47 Ответить
посмотрите на хари этих идиотов! у кого еще есть вопросы?
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 5951
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30.08.2020 13:53 Ответить
Справа Кашпировский?
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30.08.2020 14:31 Ответить
Ну дурней ничего не смогли придумать. Может по такому поводу и школы поразвалить? Складывается такое впечатление что команды поступают из дурдома.
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30.08.2020 15:29 Ответить
Вот вы неблагодарные все такие! Апостолы Ковида хотят уберечь вас от греха ! А вы им не верите...стыдно!
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30.08.2020 16:30 Ответить
А пачиму Минздрав ни может издать приказу, что бы короновирус в школы не заходил? Разве это не его парафия?
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30.08.2020 19:26 Ответить
Маючи час з середини березня по кінець серпня більше нічого розумнішого не придумали, але ж чого хотіти, їм не було часу, треба було бюджет розкрадати
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30.08.2020 22:28 Ответить
 
 