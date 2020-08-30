МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я рекомендує освітнім установам проводити заняття просто неба.
Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи школи.
Степанов нагадав, що в рекомендаціях міністерства за формою навчання чітко визначено, що дистанційне навчання рекомендується тільки для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
показати весь коментар30.08.2020 12:54
+6 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар30.08.2020 12:53
+4 Amber
показати весь коментар30.08.2020 12:57
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Будь ласка, зачекайте...
Онлайн платформа для обучени готова. Но если его запустить, то возникает вопрос, а за что налогоплательщики платят такое баблище.
Паника у них возникла после первого карантина. Вдруг оказалось, что подавляющее большинство учеников и половина родителей очень даже за такую форму обучения. А это уже серьезная угроза системе и ёё бюджету.
В случае серьёзной реформы половине придётся начинать своё обучение с нуля в реальной жизни.
сосновий ліс ,кожному учню персональна сосна,а вчителю -гучномовець...
Ті хто щось хоче навчаються самі. Будь-яка інформація зараз доступна. Ті хто відсидів 15 років в нашій системі освіти вийдуть звідти нулями і їм буде дуже важко в реальному світі.
Я знаю навіть таких, що відкрили успішні програмістьські контори в Ірландії в 19 років.
Школу вони мали на увазі і займались самоосвітою.
У грудні треба буд продумати підігрів крісел і як змітати сніг зі столів...
До пи..ди це.
Якщо не предбачено постійна ВОЛОГА санітарна обробка підлоги.. ((
у школах 1-3 класи.. з подрібненнням до 10 осіб для соціальної дистанції..Підлога має бути постійно волога,щоб не було пилюки..
4 клас і вище -лише дистанційна освіта..
Боі накше це буде фейкова боротьба з Ковід у школах.
Чтобы *опы то не отморозить на уроках на свежем воздухе?
Я одного не пойму - это конкурс "кто дурее"?
Между Арахамией и Степановым???