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МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я рекомендує освітнім установам проводити заняття просто неба.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи школи.

Степанов нагадав, що в рекомендаціях міністерства за формою навчання чітко визначено, що дистанційне навчання рекомендується тільки для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов 01
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов 02
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Топ коментарі
+7
На заняття приходить зі своїми парасольками, в дощовиках і гумових чоботях, а взимку - в кожухах і валянках...
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30.08.2020 12:54
+6
А если дождь? Мля не проще сделать нормальное он-лайн обочение? Или тогда просто учетиля не будут собирать поборы на уборщиц и шторы!
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30.08.2020 12:53
+4
Степанова потрвбно посадити під відкритим небом і напіхати під дихало , за такі поради 🤣
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30.08.2020 12:57
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А если дождь? Мля не проще сделать нормальное он-лайн обочение? Или тогда просто учетиля не будут собирать поборы на уборщиц и шторы!
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30.08.2020 12:53 Відповісти
"Аполитично рассуждаешь.". Начнут собирать деньги за школьный душ.
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30.08.2020 13:02 Відповісти
Борьба идёт за бюджетное бабло. Кусок немалый - 136 млрд грн.
Онлайн платформа для обучени готова. Но если его запустить, то возникает вопрос, а за что налогоплательщики платят такое баблище.
Паника у них возникла после первого карантина. Вдруг оказалось, что подавляющее большинство учеников и половина родителей очень даже за такую форму обучения. А это уже серьезная угроза системе и ёё бюджету.
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30.08.2020 13:08 Відповісти
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 3130
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30.08.2020 13:12 Відповісти
К сожалению реальность такова, что наши доблестные учителя не могут проводить онлайн уроки, банально потому что не умеют пользоваться компьютером)
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30.08.2020 13:41 Відповісти
Проблема большинства учителей в том, что они вообще ничего не умеют. За пределами системы их навыки магнитофона для воспроизведения "программы" никому не нужны.
В случае серьёзной реформы половине придётся начинать своё обучение с нуля в реальной жизни.
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30.08.2020 14:25 Відповісти
так питання не лише у використанні девайсів, а і у зміні методики подачі матеріалу: там повністю змінюються форми подачі завдань, контролю знань і т.д.
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30.08.2020 15:38 Відповісти
Минздрав рекомендовал школам и вузам проводить занятия под открытым небом, - Степанов - Цензор.НЕТ 7264
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30.08.2020 12:53 Відповісти
На заняття приходить зі своїми парасольками, в дощовиках і гумових чоботях, а взимку - в кожухах і валянках...
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30.08.2020 12:54 Відповісти
Зебильный маразм крепчает
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30.08.2020 13:01 Відповісти
в карпатах проблема з дощем вирішується просто..

сосновий ліс ,кожному учню персональна сосна,а вчителю -гучномовець...

МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 649
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30.08.2020 13:31 Відповісти
Хто "галасавав" за ідіотів? Ти... От і підшукуй тепер "сосни" для учнів... До речі, ти в черговий раз підтвердив, що ти - недоумок... На фото - не "сосна", а "смерека", карпатська ялина... Це раз... Сосна, на відміну від смереки, має дуже рідку крону, що не рятує від дощу... Це - два...
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30.08.2020 13:42 Відповісти
Степанова потрвбно посадити під відкритим небом і напіхати під дихало , за такі поради 🤣
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30.08.2020 12:57 Відповісти
З часом з предметів залишиться одна фіз-ра і труди (ГТО).
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30.08.2020 13:04 Відповісти
Степанов, самоізолюйся довічно - порада.
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30.08.2020 12:59 Відповісти
... сценарист 95 квартала явно без работы не сидит.
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30.08.2020 12:59 Відповісти
Маячня. Почнуться дощі і всьо.
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30.08.2020 13:01 Відповісти
Открыт сезон сбора клещей. и ОРВИ.
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30.08.2020 13:02 Відповісти
********* освіту теж планує знищити.
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30.08.2020 13:07 Відповісти
Та освіта вже років 30 як в комі. І ефективність її близько нуля.
Ті хто щось хоче навчаються самі. Будь-яка інформація зараз доступна. Ті хто відсидів 15 років в нашій системі освіти вийдуть звідти нулями і їм буде дуже важко в реальному світі.
Я знаю навіть таких, що відкрили успішні програмістьські контори в Ірландії в 19 років.
Школу вони мали на увазі і займались самоосвітою.
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30.08.2020 13:15 Відповісти
то дурне 73% іренко, ти їй нічого не докажеш.
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30.08.2020 15:40 Відповісти
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 487
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30.08.2020 15:42 Відповісти
тобі подобається смайлик цей. ну грайся, демоструй примітивністьь свою.
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30.08.2020 15:53 Відповісти
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 7756
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30.08.2020 16:26 Відповісти
ВЕресень,жовтень це буде можливо...Можливо навіть у листопаді..

У грудні треба буд продумати підігрів крісел і як змітати сніг зі столів... МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 4502
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30.08.2020 13:28 Відповісти
Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи.

До пи..ди це.
Якщо не предбачено постійна ВОЛОГА санітарна обробка підлоги.. ((
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30.08.2020 13:33 Відповісти
вихід.

у школах 1-3 класи.. з подрібненнням до 10 осіб для соціальної дистанції..Підлога має бути постійно волога,щоб не було пилюки..

4 клас і вище -лише дистанційна освіта..
Боі накше це буде фейкова боротьба з Ковід у школах.
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30.08.2020 13:35 Відповісти
не може випускний клас вчитись дистанційно, не мели брєд. з 5го по 8 мішане навчання, поки їх немає у школі, на їх місцях повинні сидіти 1-4 класи поділені на групи, та випускні 9 та 11.
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30.08.2020 15:43 Відповісти
Я вот что-то не помню, а сколько градусов в Киеве утрецом (например) уже к концу сентября?
Чтобы *опы то не отморозить на уроках на свежем воздухе?

Я одного не пойму - это конкурс "кто дурее"?
Между Арахамией и Степановым???
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30.08.2020 13:39 Відповісти
Да даже не это. Где и в каких позах они собираются школу на улице размещать? По дворам, шоб соседние классы не слышать? На земле, за партами?.. Или решение этой задачи они на дирекции школ повесили? Так некоторые уже "рады стараться" - растянули день для старших классов до 17 с чем-то. Больше же дети ничем не занимаются.
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30.08.2020 14:31 Відповісти
Маразм. Наша действительность. Рекомендуйте левитацию...
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30.08.2020 13:47 Відповісти
посмотрите на хари этих идиотов! у кого еще есть вопросы?
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов - Цензор.НЕТ 5951
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30.08.2020 13:53 Відповісти
Справа Кашпировский?
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30.08.2020 14:31 Відповісти
Ну дурней ничего не смогли придумать. Может по такому поводу и школы поразвалить? Складывается такое впечатление что команды поступают из дурдома.
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30.08.2020 15:29 Відповісти
Вот вы неблагодарные все такие! Апостолы Ковида хотят уберечь вас от греха ! А вы им не верите...стыдно!
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30.08.2020 16:30 Відповісти
А пачиму Минздрав ни может издать приказу, что бы короновирус в школы не заходил? Разве это не его парафия?
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30.08.2020 19:26 Відповісти
Маючи час з середини березня по кінець серпня більше нічого розумнішого не придумали, але ж чого хотіти, їм не було часу, треба було бюджет розкрадати
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30.08.2020 22:28 Відповісти
 
 