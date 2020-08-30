Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву

Президент государства-агрессора Владимир Путин позвонил захватившему власть в Беларуси "президенту" страны Александру Лукашенко, чтобы поздравить того с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества".

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - также сказано в сообщении.

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