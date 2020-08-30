Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент государства-агрессора Владимир Путин позвонил захватившему власть в Беларуси "президенту" страны Александру Лукашенко, чтобы поздравить того с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества".
"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - также сказано в сообщении.
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сЦарю, пёс смердящий!!🤣
ЗІ: в таракана сьогодні - ДР.
боятся, что пу и у них разожжет, что ли? чего молчат?
Вашингтонский Öбком
Владимир Путин поздравил своего гауляйтера с 66-летием
https://pbs.twimg.com/media/EgpbcpeXgAACyTy?format=jpg&name=small
1.Происходят выборы в некоем государстве.
2.Я думаю,что кого-то из комиссии чуточку "стимулировали" (правда,ведь и без этого прогнуться перед Лукой-за счастье).
2.После объявления результатов выборов нужные люди "заводят" протестный электорат...(тут-же БеларуССии ментам дают гарантии о непреследовании)
3.Изначально протесты жестоко подавляются,далее вдруг накал удивительным образом сбрасывается,и вуа-ля,переходит,в "цветочную клумбу"...
4.Лука активно консультируется с ******,и...***** признает итоги выборов...Бинго!!!Операция закончена!!!
Кроме того, точно такой же запрет введен и в венском аэропорту, когда ссаными тряпками оттуда гонят российских дипломатов.
В спину им тоже нельзя кричать браво. Только "Путин - х**ло" 😂😂😂
смертельные для Беларуси.
Как это так? Путин признал легитимность выборов!!! Он что, против народа Беларуси?...
Поляки уже летали, почти целым правительством..
Возьми всех..
Главный чучхист - толька бронепоездом..
Жесткой посадки!!
🤗
Может хатит БАТЯ сувать и себя и страну в гребаный совок!!!!
Поапрси прощения у людей и уйди!!!!
Тарраканы пррибегали, все стаканы выпивали!©
От полония сдыхали..
🤗
або губернатор Бєлоруссії до ботоксного Сцарька всєя паРаші-Орди за ярликом на правління в своїй області...