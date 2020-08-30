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Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент держави-агресора Володимир Путін зателефонував "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, щоб привітати того з днем народження.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з днем народження", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що Путін і Лукашенко підтвердили "обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідної співпраці".
"Домовлено найближчими тижнями провести зустріч у Москві", - також сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Valery Greff
показати весь коментар30.08.2020 12:52
+10 Григорий Иванов 61056999
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+9 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар30.08.2020 13:00
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Будь ласка, зачекайте...
сЦарю, пёс смердящий!!🤣
ЗІ: в таракана сьогодні - ДР.
боятся, что пу и у них разожжет, что ли? чего молчат?
Вашингтонский Öбком
Владимир Путин поздравил своего гауляйтера с 66-летием
https://pbs.twimg.com/media/EgpbcpeXgAACyTy?format=jpg&name=small
1.Происходят выборы в некоем государстве.
2.Я думаю,что кого-то из комиссии чуточку "стимулировали" (правда,ведь и без этого прогнуться перед Лукой-за счастье).
2.После объявления результатов выборов нужные люди "заводят" протестный электорат...(тут-же БеларуССии ментам дают гарантии о непреследовании)
3.Изначально протесты жестоко подавляются,далее вдруг накал удивительным образом сбрасывается,и вуа-ля,переходит,в "цветочную клумбу"...
4.Лука активно консультируется с ******,и...***** признает итоги выборов...Бинго!!!Операция закончена!!!
Кроме того, точно такой же запрет введен и в венском аэропорту, когда ссаными тряпками оттуда гонят российских дипломатов.
В спину им тоже нельзя кричать браво. Только "Путин - х**ло" 😂😂😂
смертельные для Беларуси.
Как это так? Путин признал легитимность выборов!!! Он что, против народа Беларуси?...
Поляки уже летали, почти целым правительством..
Возьми всех..
Главный чучхист - толька бронепоездом..
Жесткой посадки!!
🤗
Может хатит БАТЯ сувать и себя и страну в гребаный совок!!!!
Поапрси прощения у людей и уйди!!!!
Тарраканы пррибегали, все стаканы выпивали!©
От полония сдыхали..
🤗
або губернатор Бєлоруссії до ботоксного Сцарька всєя паРаші-Орди за ярликом на правління в своїй області...