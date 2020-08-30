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Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко

Президент держави-агресора Володимир Путін зателефонував "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, щоб привітати того з днем народження.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з днем ​​народження", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Путін і Лукашенко підтвердили "обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідної співпраці".

"Домовлено найближчими тижнями провести зустріч у Москві", - також сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+10
Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 5270
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30.08.2020 12:52
+10
Сосать,сосать и ещё раз сосать!!!
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30.08.2020 12:57
+9
Лука поедет в Москву юридически оформить аншлюс и при этом попытаться ( что будет при нынешнем положении вещей очень сложно) что то выторговать лично для себя и Коли ( и других членов семьи) Теперь правда это уже будет разговор не между" царем и удельным князьком", а разговор между помещиком и дворовым холопом. Ну где то так.
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30.08.2020 13:00
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Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 5270
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30.08.2020 12:52 Відповісти
Зачем? Видеосвязь же есть.. Разве только отсасывать...
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30.08.2020 12:53 Відповісти
Так сказать сполна испробовать *********** майонеза Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 3569
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30.08.2020 13:02 Відповісти
а вернется ГРУЗОМ 200 Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 2386
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30.08.2020 13:22 Відповісти
Шо?! Уже и майонез отравленный у *****? Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 2248
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30.08.2020 13:24 Відповісти
Так, на рейс "200" зарезервували квітки....
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30.08.2020 14:33 Відповісти
Парадокс: полетит за майонезом.. а вернется винегретом ))
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30.08.2020 18:48 Відповісти
Наш тоже,наверное,пошлет тайного гонца.😀
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30.08.2020 12:53 Відповісти
ссср-2 дадут жить,...
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30.08.2020 12:54 Відповісти
У шутов гонцов не бывает.
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30.08.2020 12:54 Відповісти
Значит,ему просто скажут что и как...Поставят в известность.
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30.08.2020 12:56 Відповісти
Зачем что-то говорить кукле, которую одевают на руку через дырку в ж@пе, и открывающей рот под фонограмму?
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30.08.2020 12:58 Відповісти
Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 1667
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30.08.2020 12:55 Відповісти
Не відбирай хліб у дмитрика 😁😁😁
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30.08.2020 13:10 Відповісти
Сосать,сосать и ещё раз сосать!!!
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30.08.2020 12:57 Відповісти
А Путин к Лукашенко не ездит. Сюзерен брезгует к вассалу ездить.
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30.08.2020 12:57 Відповісти
На поклон.
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30.08.2020 12:57 Відповісти
на догги-стайл
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30.08.2020 12:59 Відповісти
Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 6731
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30.08.2020 12:57 Відповісти
Ясак барину повезет свиток на правление в улусе покупать
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30.08.2020 12:58 Відповісти
А цього куди ***** пристроїть у Вороніж? Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 9004
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30.08.2020 13:00 Відповісти
Тмьутаракань...))
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30.08.2020 13:01 Відповісти
Да нет, отстой собирается на Рублевке, под рукой.
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30.08.2020 16:14 Відповісти
Так, а хряк-бамбасскій він Шо Иліта? Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 5442
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30.08.2020 16:20 Відповісти
Я ж указал - ОТСТОЙ, считайте, что элитный (экс-президентский).
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30.08.2020 16:51 Відповісти
Шоб челобитную прравильно подал
сЦарю, пёс смердящий!!🤣
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30.08.2020 13:00 Відповісти
Лука поедет в Москву юридически оформить аншлюс и при этом попытаться ( что будет при нынешнем положении вещей очень сложно) что то выторговать лично для себя и Коли ( и других членов семьи) Теперь правда это уже будет разговор не между" царем и удельным князьком", а разговор между помещиком и дворовым холопом. Ну где то так.
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30.08.2020 13:00 Відповісти
Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 2333
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30.08.2020 14:42 Відповісти
За подарком полетить. ***** відмовилось подарок на днюху особисто притарабанити, сказав, щоб Лука сам забрав.

ЗІ: в таракана сьогодні - ДР.
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30.08.2020 13:02 Відповісти
@бала жаба гадюку..
Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 661
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30.08.2020 13:04 Відповісти
странно что США никак свою точку зрения на происходящее не высказывают.
боятся, что пу и у них разожжет, что ли? чего молчат?
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30.08.2020 13:04 Відповісти
Там же ТрампНАШ.
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30.08.2020 13:08 Відповісти
https://news.ru/world/kak-tramp-byl-zaverbovan-kgb-v-1987-godu/
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30.08.2020 13:52 Відповісти
https://images.app.goo.gl/WpLCG7zFApViTfMs9
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30.08.2020 13:53 Відповісти


Вашингтонский Öбком

Владимир Путин поздравил своего гауляйтера с 66-летием

https://pbs.twimg.com/media/EgpbcpeXgAACyTy?format=jpg&name=small
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30.08.2020 13:07 Відповісти
Езжай, таракан. Только чайку непей.
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30.08.2020 13:08 Відповісти
Лукашеску, чайок с собой бери...☠️
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30.08.2020 13:08 Відповісти
Давайте внимательно присмотримся к данной операции *****...И так:
1.Происходят выборы в некоем государстве.
2.Я думаю,что кого-то из комиссии чуточку "стимулировали" (правда,ведь и без этого прогнуться перед Лукой-за счастье).
2.После объявления результатов выборов нужные люди "заводят" протестный электорат...(тут-же БеларуССии ментам дают гарантии о непреследовании)
3.Изначально протесты жестоко подавляются,далее вдруг накал удивительным образом сбрасывается,и вуа-ля,переходит,в "цветочную клумбу"...
4.Лука активно консультируется с ******,и...***** признает итоги выборов...Бинго!!!Операция закончена!!!
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30.08.2020 13:09 Відповісти
Як же бацка дістав свій народ. Усата скотина😟
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30.08.2020 13:09 Відповісти
Кремлёвская крыса вызвала белорусскую гниду на "чашечку чаю".... Этот день рождения лукашенки - последний такой весёлый.....Следующий он "отпразднует" в коме...
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30.08.2020 13:09 Відповісти
Два плешивых *****😅
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30.08.2020 13:09 Відповісти
В Венской опере запретили кричать "браво" из-за коронавируса.
Кроме того, точно такой же запрет введен и в венском аэропорту, когда ссаными тряпками оттуда гонят российских дипломатов.
В спину им тоже нельзя кричать браво. Только "Путин - х**ло" 😂😂😂
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30.08.2020 13:12 Відповісти
Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 329
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30.08.2020 13:12 Відповісти
Общими усилиями Запад подтолкнул Лукашенко в объятия путина ,
смертельные для Беларуси.
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30.08.2020 13:12 Відповісти
Вчера так угорал c комментов обиженных оппозиционеров. Аж 21 страницу уже накатали...
Как это так? Путин признал легитимность выборов!!! Он что, против народа Беларуси?... Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 4110
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30.08.2020 13:14 Відповісти
Самопадом??
Поляки уже летали, почти целым правительством..
Возьми всех..
Главный чучхист - толька бронепоездом..
Жесткой посадки!!
🤗
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30.08.2020 13:15 Відповісти
А может лучше в Финляндию или Швецию!!!!
Может хатит БАТЯ сувать и себя и страну в гребаный совок!!!!
Поапрси прощения у людей и уйди!!!!
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30.08.2020 13:16 Відповісти
Я думаю,никто никого травить не будет...Лука все...в смысле "слился полностью".Зачем его убивать?Где потом найдеш преданнее человека?яДавайте честно,ведь преданнее Луки у ***** и нет никого,даже среди своей челяди...
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30.08.2020 13:17 Відповісти
А який пояс і який дан у лукашеску по карате? Просто цікаво 😁😁😁
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30.08.2020 13:18 Відповісти
У Луки с недавнего времени коричневый пояс. И штаны такого же цвета, особенно сзади. Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 5735
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30.08.2020 13:25 Відповісти
Черный..по хитрожопости..))
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30.08.2020 13:25 Відповісти
Пррихадите тарраканы, я вас "чаем" угощу!
Тарраканы пррибегали, все стаканы выпивали!©
От полония сдыхали..
🤗
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30.08.2020 13:24 Відповісти
Любите на досуге совковых писателей цитировать Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 4910 .
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30.08.2020 13:56 Відповісти
Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 552
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30.08.2020 13:46 Відповісти
два смрадных совкопитека рулящих в таких же смрадных совковых помойках населёнными такими же смрадными совдеповскими рабами, фу гидота((((((
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30.08.2020 13:54 Відповісти
Фальсификатор полетит к обнуляйтеру
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30.08.2020 15:04 Відповісти
Пусть летит с билетом в один конец. А то у нас только Патриота Генерала Григоренко выслали из союза невесть за что.
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30.08.2020 15:25 Відповісти
Білоруським жіночкам,замість того,щоб ментам квіти вручати,треба терміново навчитись,як користуватись таким дуже корисним кухонним знаряддям,як FIM-92 Stinger.
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30.08.2020 16:09 Відповісти
Может и не долететь.
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30.08.2020 16:25 Відповісти
Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 5741
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31.08.2020 05:56 Відповісти
вусатий колгоспний узурпатор їде в Орду до карли,також узурпатора...

або губернатор Бєлоруссії до ботоксного Сцарька всєя паРаші-Орди за ярликом на правління в своїй області...
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31.08.2020 06:57 Відповісти
Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву - Цензор.НЕТ 1690
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31.08.2020 06:58 Відповісти
 
 