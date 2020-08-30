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На Донбассе с полуночи тихо

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе с полуночи тихо

С начала суток российские наемники ни разу не обстреляли позиции защитников Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским военными, а подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
ложь!.. только что по окружной в сторону Изюма полетела медичка "Богдан".. значит, есть раненные.. лично сам с балкона видел..
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30.08.2020 13:27
+4
Що каратист наобіцяв *****?
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30.08.2020 13:25
+3
І толька мертвиє з косамі стоять? Ох не добре це все скінчицця...
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30.08.2020 13:23
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На Донбассе с полуночи тихо - Цензор.НЕТ 7661
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30.08.2020 13:23 Ответить
І толька мертвиє з косамі стоять? Ох не добре це все скінчицця...
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30.08.2020 13:23 Ответить
Еге ж. Зловісна якась тиша...
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30.08.2020 14:08 Ответить
Що каратист наобіцяв *****?
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30.08.2020 13:25 Ответить
ложь!.. только что по окружной в сторону Изюма полетела медичка "Богдан".. значит, есть раненные.. лично сам с балкона видел..
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30.08.2020 13:27 Ответить
небоевые потери?
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30.08.2020 18:13 Ответить
У нечисті вихідний...
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30.08.2020 13:35 Ответить
Ну и хорошо что тихо. Мир лучше чем война.
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30.08.2020 13:47 Ответить
Чем такой мир, как в Донецке, лучше война.
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30.08.2020 13:51 Ответить
Вот в том именно что чем такая война как в Донецке уж точно лучше мир На Донбасі від опівночі тихо - Цензор.НЕТ 8597 Война цель которой не освобождение территорий и победа а вялотекущий окопный конфликт не имеющий логического завершения.
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30.08.2020 13:57 Ответить
Не можешь победить сию минуту - значит нужно сдаться?
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30.08.2020 14:34 Ответить
Нет. Это значит что нужно прекратить огонь и перевести конфликт в экономико-дипломатическое русло если военного решения данной проблемы нет.
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30.08.2020 16:34 Ответить
Та-ты-шо? А вооруженных орков, под командованием кацапов, куда деть?
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30.08.2020 18:37 Ответить
В смысле? В том то все и дело что они никуда не денутся.
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30.08.2020 18:39 Ответить
В прямом тормоз. "Перекатить огонь и перевести" а кто же тебе даст "перевести"? Орки воюют потому что их ВСУ провоцирует? Или все же ВСУ защищают свою землю? А ну напомни, кто начал эту войну?
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30.08.2020 18:48 Ответить
Так ни ВСУ не орки не проводят наступательных операций с 2015г года. Речь идет именно про огонь. Второй вариант силовой! Но я не уверен в победе ВСУ в случае наступления так же как и Порошенко.
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30.08.2020 19:01 Ответить
Да-ты-шо? А напомни, сколько километров территории, отжала ВСУ начиная с 2015 года? А сколько сдал клован, со своими "разводняками" и прекращениями стрелять. "Не уверен"?!!! А кто ты вообще такой, что бы быть уверенным или нет? Ты дилетант и идиот который свою тупость выдает за "собственное мнение".
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31.08.2020 06:37 Ответить
Фигню они отжали исключительно находящуюся в *серой ничейной зоне* .сократив при этом расстояние между позициями с врагом и увеличив свои потери.
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31.08.2020 10:48 Ответить
Какие потери?!!! НАШИ НЕ СТРЕЛЯЮТ! От слова совсем? Фигню? Да ты идиот знаешь сколькими жизнями нужно заплатить за эту "фигню"? Сократили дистанцию, нарыли окопы и блиндажи, обустроили ДОТы, заминировали подходы. Кто их теперь будет выковыривать? Ты балабол? Сиди и не вякай. Ты уже навыбирало, кровью харкать теперь придется нам.
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31.08.2020 18:01 Ответить
В лужу сядь, пукань остуди, не истери так! Вот как раз при сокращении серой зоны большие потери и несли при том что никакого значения эта нейтралка не имела.. просто тупая имитатция войны и не более того.
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31.08.2020 18:11 Ответить
Все. Сдаюсь. Глубина твоего идиотизма за приделами моего понимания.
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31.08.2020 18:15 Ответить
Нет никакого идиотизма. Все по полочкам в комментариях моих.
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31.08.2020 18:16 Ответить
В предвкушении. Им пообещали что привезут какую-то сивуху.
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30.08.2020 13:49 Ответить
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.

(хокку)
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30.08.2020 14:07 Ответить
Ждут чем у Сябров закончится...
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30.08.2020 14:11 Ответить
А що ви скажете на таке:
Новый глава элитного спецназа Украины вел переговоры о переходе на сторону ДНР.

https://lenta.ru/comments/news/2020/08/30/krsa/

А що, як це не брехня?
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30.08.2020 14:14 Ответить
Это дезинформация.
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30.08.2020 14:17 Ответить
Глядя на Кравчука и Фокина, я бьі утверждал так однозначно, другие люди сейчас и не нужньі
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30.08.2020 14:28 Ответить
Вот как надо отчеты писать, чтобы не обидеть "ту сторону".

Вчера до 12:00 отчитались, что обстрелов нет.
После 15:00 в районе Зайцево был обстрел.
Сегодня отчитались что после 24:00 обстрелов нет.

Итого 2 дня обстрелов типа не было.



Т.е. "та строна" ничего не нарушает и можно тихо сдавать Украину дальше.
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30.08.2020 15:39 Ответить
 
 