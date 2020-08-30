На Донбасі від опівночі тихо
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Від початку доби російські найманці жодного разу не обстріляли позиції захисників України.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Топ коментарі
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Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.
(хокку)
Новый глава элитного спецназа Украины вел переговоры о переходе на сторону ДНР.
https://lenta.ru/comments/news/2020/08/30/krsa/
А що, як це не брехня?
Вчера до 12:00 отчитались, что обстрелов нет.
После 15:00 в районе Зайцево был обстрел.
Сегодня отчитались что после 24:00 обстрелов нет.
Итого 2 дня обстрелов типа не было.
Т.е. "та строна" ничего не нарушает и можно тихо сдавать Украину дальше.