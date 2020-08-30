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На Донбасі від опівночі тихо

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі від опівночі тихо

Від початку доби російські найманці жодного разу не обстріляли позиції захисників України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

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Топ коментарі
+6
ложь!.. только что по окружной в сторону Изюма полетела медичка "Богдан".. значит, есть раненные.. лично сам с балкона видел..
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30.08.2020 13:27
+4
Що каратист наобіцяв *****?
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30.08.2020 13:25
+3
І толька мертвиє з косамі стоять? Ох не добре це все скінчицця...
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30.08.2020 13:23
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На Донбассе с полуночи тихо - Цензор.НЕТ 7661
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30.08.2020 13:23 Відповісти
І толька мертвиє з косамі стоять? Ох не добре це все скінчицця...
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30.08.2020 13:23 Відповісти
Еге ж. Зловісна якась тиша...
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30.08.2020 14:08 Відповісти
Що каратист наобіцяв *****?
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30.08.2020 13:25 Відповісти
ложь!.. только что по окружной в сторону Изюма полетела медичка "Богдан".. значит, есть раненные.. лично сам с балкона видел..
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30.08.2020 13:27 Відповісти
небоевые потери?
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30.08.2020 18:13 Відповісти
У нечисті вихідний...
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30.08.2020 13:35 Відповісти
Ну и хорошо что тихо. Мир лучше чем война.
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30.08.2020 13:47 Відповісти
Чем такой мир, как в Донецке, лучше война.
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30.08.2020 13:51 Відповісти
Вот в том именно что чем такая война как в Донецке уж точно лучше мир На Донбасі від опівночі тихо - Цензор.НЕТ 8597 Война цель которой не освобождение территорий и победа а вялотекущий окопный конфликт не имеющий логического завершения.
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30.08.2020 13:57 Відповісти
Не можешь победить сию минуту - значит нужно сдаться?
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30.08.2020 14:34 Відповісти
Нет. Это значит что нужно прекратить огонь и перевести конфликт в экономико-дипломатическое русло если военного решения данной проблемы нет.
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30.08.2020 16:34 Відповісти
Та-ты-шо? А вооруженных орков, под командованием кацапов, куда деть?
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30.08.2020 18:37 Відповісти
В смысле? В том то все и дело что они никуда не денутся.
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30.08.2020 18:39 Відповісти
В прямом тормоз. "Перекатить огонь и перевести" а кто же тебе даст "перевести"? Орки воюют потому что их ВСУ провоцирует? Или все же ВСУ защищают свою землю? А ну напомни, кто начал эту войну?
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30.08.2020 18:48 Відповісти
Так ни ВСУ не орки не проводят наступательных операций с 2015г года. Речь идет именно про огонь. Второй вариант силовой! Но я не уверен в победе ВСУ в случае наступления так же как и Порошенко.
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30.08.2020 19:01 Відповісти
Да-ты-шо? А напомни, сколько километров территории, отжала ВСУ начиная с 2015 года? А сколько сдал клован, со своими "разводняками" и прекращениями стрелять. "Не уверен"?!!! А кто ты вообще такой, что бы быть уверенным или нет? Ты дилетант и идиот который свою тупость выдает за "собственное мнение".
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31.08.2020 06:37 Відповісти
Фигню они отжали исключительно находящуюся в *серой ничейной зоне* .сократив при этом расстояние между позициями с врагом и увеличив свои потери.
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31.08.2020 10:48 Відповісти
Какие потери?!!! НАШИ НЕ СТРЕЛЯЮТ! От слова совсем? Фигню? Да ты идиот знаешь сколькими жизнями нужно заплатить за эту "фигню"? Сократили дистанцию, нарыли окопы и блиндажи, обустроили ДОТы, заминировали подходы. Кто их теперь будет выковыривать? Ты балабол? Сиди и не вякай. Ты уже навыбирало, кровью харкать теперь придется нам.
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31.08.2020 18:01 Відповісти
В лужу сядь, пукань остуди, не истери так! Вот как раз при сокращении серой зоны большие потери и несли при том что никакого значения эта нейтралка не имела.. просто тупая имитатция войны и не более того.
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31.08.2020 18:11 Відповісти
Все. Сдаюсь. Глубина твоего идиотизма за приделами моего понимания.
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31.08.2020 18:15 Відповісти
Нет никакого идиотизма. Все по полочкам в комментариях моих.
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31.08.2020 18:16 Відповісти
В предвкушении. Им пообещали что привезут какую-то сивуху.
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30.08.2020 13:49 Відповісти
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.

(хокку)
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30.08.2020 14:07 Відповісти
Ждут чем у Сябров закончится...
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30.08.2020 14:11 Відповісти
А що ви скажете на таке:
Новый глава элитного спецназа Украины вел переговоры о переходе на сторону ДНР.

https://lenta.ru/comments/news/2020/08/30/krsa/

А що, як це не брехня?
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30.08.2020 14:14 Відповісти
Это дезинформация.
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30.08.2020 14:17 Відповісти
Глядя на Кравчука и Фокина, я бьі утверждал так однозначно, другие люди сейчас и не нужньі
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30.08.2020 14:28 Відповісти
Вот как надо отчеты писать, чтобы не обидеть "ту сторону".

Вчера до 12:00 отчитались, что обстрелов нет.
После 15:00 в районе Зайцево был обстрел.
Сегодня отчитались что после 24:00 обстрелов нет.

Итого 2 дня обстрелов типа не было.



Т.е. "та строна" ничего не нарушает и можно тихо сдавать Украину дальше.
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30.08.2020 15:39 Відповісти
 
 