На Донбасі від опівночі тихо

Від початку доби російські найманці жодного разу не обстріляли позиції захисників України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

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