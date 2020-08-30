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Новости За рубежом
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Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России

Власти Франции отдали под суд офицера французской армии, обвиняемого в передаче информации России.

Об этом сообщает радиостанция "Europe-1", информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность (страны. - Ред.)", - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции.

По словам министра, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии. Предполагается, что офицер передавал РФ важные документы. Его задержала в конце летнего отпуска французская контрразведка. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.

Также на Цензор.НЕТ: Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
заберите у него паспорт, лишите гражданства и навсегда запретите вьезд в страны ес и др страны нато, пускай живет в ********* - это будет для него похлеще наказание чем тюремный срок. Ведь мордор - это страна-тюрьма
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30.08.2020 14:59
+6
Нехай відправлять його дослужувати за Урал. Це буде найкраще покарання.
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30.08.2020 15:32
+5
мабуть подрастратился за отпуск,да взял кредит в итальянском "сбербанке" Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России - Цензор.НЕТ 638.
ну,как наши антикорррупционеры
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30.08.2020 14:51
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мабуть подрастратился за отпуск,да взял кредит в итальянском "сбербанке" Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России - Цензор.НЕТ 638.
ну,как наши антикорррупционеры
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30.08.2020 14:51 Ответить
А шо - гильотину еще не распилили?...
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30.08.2020 14:51 Ответить
А любителя БАБУШЕК в гос измене не заподозрили еще???
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30.08.2020 14:55 Ответить
заберите у него паспорт, лишите гражданства и навсегда запретите вьезд в страны ес и др страны нато, пускай живет в ********* - это будет для него похлеще наказание чем тюремный срок. Ведь мордор - это страна-тюрьма
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30.08.2020 14:59 Ответить
Отличное предложение!
Пусть питор доживает в Мордовии или Забайкалье..
ОМГ,каким же нужно быть дегенератом,чтобы пойти на такое..
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30.08.2020 15:39 Ответить
Нехай відправлять його дослужувати за Урал. Це буде найкраще покарання.
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30.08.2020 15:32 Ответить
Макарошка у Парижі пробуджується , дає поради Меркель відмовитись від пінічного потоку-2- Сучі єврозапроданці чують що з уХйлом на лобі до влади ще раз не прийти
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30.08.2020 15:58 Ответить
Ау Європо! Та у вас баба Ангела і Макроша агенти Кремля, а ви піймали всього навсього підполковника. Ретельніше ШУКАЙТЕ. Чи то ще найдете.
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30.08.2020 16:28 Ответить
Это какая-то эпидемия, все работают на Путина.
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30.08.2020 18:16 Ответить
Я , мы Шарли!
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30.08.2020 19:56 Ответить
 
 