Французького підполковника звинувачують у шпигунстві для Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Франції віддала під суд офіцера французької армії, якого звинувачують у передачі інформації Росії.
Про це повідомляє радіостанція "Europe-1", інформує Цензор.НЕТ.
"Я можу підтвердити, що судова влада проводить розгляд щодо старшого офіцера, якого звинувачують у тому, що поставив під загрозу безпеку (країни. - Ред.)", - сказала пані міністр оборони Франції Флоранс Парлі в ефірі радіостанції.
За її словами, "тепер суд має визначити, в чому саме він винен і чи винен взагалі".
Радіостанція пояснює, що фігурант справи - французький підполковник, який проходив службу на базі НАТО в Італії. Вважають, що офіцер передавав РФ важливі документи. Його затримала наприкінці літньої відпустки французька контррозвідка. Тепер військовослужбовець перебуває під вартою в Парижі.
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ну,как наши антикорррупционеры
Пусть питор доживает в Мордовии или Забайкалье..
ОМГ,каким же нужно быть дегенератом,чтобы пойти на такое..