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Французького підполковника звинувачують у шпигунстві для Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французького підполковника звинувачують у шпигунстві для Росії

Влада Франції віддала під суд офіцера французької армії, якого звинувачують у передачі інформації Росії.

Про це повідомляє радіостанція "Europe-1", інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити, що судова влада проводить розгляд щодо старшого офіцера, якого звинувачують у тому, що поставив під загрозу безпеку (країни. - Ред.)", - сказала пані міністр оборони Франції Флоранс Парлі в ефірі радіостанції.

За її словами, "тепер суд має визначити, в чому саме він винен і чи винен взагалі".

Радіостанція пояснює, що фігурант справи - французький підполковник, який проходив службу на базі НАТО в Італії. Вважають, що офіцер передавав РФ важливі документи. Його затримала наприкінці літньої відпустки французька контррозвідка. Тепер військовослужбовець перебуває під вартою в Парижі.

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Топ коментарі
+7
заберите у него паспорт, лишите гражданства и навсегда запретите вьезд в страны ес и др страны нато, пускай живет в ********* - это будет для него похлеще наказание чем тюремный срок. Ведь мордор - это страна-тюрьма
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30.08.2020 14:59
+6
Нехай відправлять його дослужувати за Урал. Це буде найкраще покарання.
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30.08.2020 15:32
+5
мабуть подрастратился за отпуск,да взял кредит в итальянском "сбербанке" Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России - Цензор.НЕТ 638.
ну,как наши антикорррупционеры
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30.08.2020 14:51
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мабуть подрастратился за отпуск,да взял кредит в итальянском "сбербанке" Французского подполковника обвиняют в шпионаже для России - Цензор.НЕТ 638.
ну,как наши антикорррупционеры
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30.08.2020 14:51 Відповісти
А шо - гильотину еще не распилили?...
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30.08.2020 14:51 Відповісти
А любителя БАБУШЕК в гос измене не заподозрили еще???
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30.08.2020 14:55 Відповісти
заберите у него паспорт, лишите гражданства и навсегда запретите вьезд в страны ес и др страны нато, пускай живет в ********* - это будет для него похлеще наказание чем тюремный срок. Ведь мордор - это страна-тюрьма
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30.08.2020 14:59 Відповісти
Отличное предложение!
Пусть питор доживает в Мордовии или Забайкалье..
ОМГ,каким же нужно быть дегенератом,чтобы пойти на такое..
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30.08.2020 15:39 Відповісти
Нехай відправлять його дослужувати за Урал. Це буде найкраще покарання.
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30.08.2020 15:32 Відповісти
Макарошка у Парижі пробуджується , дає поради Меркель відмовитись від пінічного потоку-2- Сучі єврозапроданці чують що з уХйлом на лобі до влади ще раз не прийти
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30.08.2020 15:58 Відповісти
Ау Європо! Та у вас баба Ангела і Макроша агенти Кремля, а ви піймали всього навсього підполковника. Ретельніше ШУКАЙТЕ. Чи то ще найдете.
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30.08.2020 16:28 Відповісти
Это какая-то эпидемия, все работают на Путина.
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30.08.2020 18:16 Відповісти
Я , мы Шарли!
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30.08.2020 19:56 Відповісти
 
 