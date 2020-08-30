Французького підполковника звинувачують у шпигунстві для Росії

Влада Франції віддала під суд офіцера французької армії, якого звинувачують у передачі інформації Росії.

Про це повідомляє радіостанція "Europe-1", інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити, що судова влада проводить розгляд щодо старшого офіцера, якого звинувачують у тому, що поставив під загрозу безпеку (країни. - Ред.)", - сказала пані міністр оборони Франції Флоранс Парлі в ефірі радіостанції.

За її словами, "тепер суд має визначити, в чому саме він винен і чи винен взагалі".

Радіостанція пояснює, що фігурант справи - французький підполковник, який проходив службу на базі НАТО в Італії. Вважають, що офіцер передавав РФ важливі документи. Його затримала наприкінці літньої відпустки французька контррозвідка. Тепер військовослужбовець перебуває під вартою в Парижі.

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