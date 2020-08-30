В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске

Число задержанных силовиками участников протестных акций в Минске составило 140.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова, отметив, что мероприятие не было санкционировано властями. По ее словам, в настоящее время обстановка стала спокойнее. "Обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируемая", - сообщила пресс-секретарь.

Также несколько десятков манифестантов были задержаны в ходе акции на проспекте Независимости. Тысячи протестующих были блокированы в районе ГУМ. При этом милиция отпускала попавших в оцепление женщин и просила их уйти с проспекта. Протестная акция переместилась с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей, а затем в район резиденции белорусского президента ко Дворцу независимости.

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Напомним, 30 августа в Минске и многих городах Беларуси проходили митинги. МВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".