В МВД Беларуси сообщили о 140 задержанных участниках акции в Минске
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Число задержанных силовиками участников протестных акций в Минске составило 140.
Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова, отметив, что мероприятие не было санкционировано властями. По ее словам, в настоящее время обстановка стала спокойнее. "Обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируемая", - сообщила пресс-секретарь.
Также несколько десятков манифестантов были задержаны в ходе акции на проспекте Независимости. Тысячи протестующих были блокированы в районе ГУМ. При этом милиция отпускала попавших в оцепление женщин и просила их уйти с проспекта. Протестная акция переместилась с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей, а затем в район резиденции белорусского президента ко Дворцу независимости.
Напомним, 30 августа в Минске и многих городах Беларуси проходили митинги. МВД Беларуси ввела в Минск БТР-80 "для усиления мер безопасности личного состава".
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Переговоры возможны только в случае, если массовые протесты, забастовки, самые разные формы давления на власть блокируют какие-то жизненно важные функции этого режима, и у него просто нет никаких шансов, кроме того чтобы пойти на переговоры. Но это может занимать довольно долгое время. Мы видели, что революции, которые разворачивались в других странах в последнее время, продолжались месяцы. В Беларуси это только третья неделя протестов. И пока мне кажется, что режим достаточно устойчивый, у него достаточно ресурсов.
Как протестующие, так и режим постоянно меняют тактику. Власти постоянно надеются, что эти протесты угасают, а значит, можно вернуть режим точечных репрессий, можно выхватывать лидеров, подавлять малочисленные акции, увеличивая цену участия, и тогда они сойдут на нет. Но пока это на нет не уходит, и люди довольно активно организуются в другие формы протеста.
Сейчас то, что происходит с инициативой отзыва депутатов парламента по округам. Идет просто колоссальная самоорганизация людей в разных группах по всей стране, которые вызывают депутатов на собрания, которые декларируют им свои требования. При невыполнении требований собираются депутатов отозвать. И это приобретает просто массовый характер. Этот политический процесс самоорганизации, он постоянно идет. И пока паритет сил существует, но никто пока не побеждает.
Только настоящая революция.С жертвами.Без них никак.
Умеешь думать.
Если бы речь шла об обычном человеке, то, несомненно, ему была бы оказана психиатрическая помощь добровольно или принудительно, чтобы он мог найти себе место в новом качестве или просто ушёл на пенсию. Но в данном случае, ситуация осложняется тем, что за спиной Лукашенко также стоят многочисленные высокопоставленные чиновники и силовики, которые могут лишиться своих постов с его уходом, поэтому они предпочитают делать вид, что не замечают его неадекватность и то, что «король-то голый», хоть и с автоматом.
То, что Лукашенко ведёт себя как нездоровый психически человек, там понимают и те, кто ему служит.
- Карбалевич: Белорусской революции явно не хватает лидерства. Революция есть, а революционеров - нет
Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Берите на митинги дубиносы и щиты, баллончики всякие, брызгалки всяким и сражайтесь с мордоровцами!
Они против вас БТРы применили, а вы палку сраную ссыте в руки взять.
Спалите им пару БТРов! Они отлично горят - проверено на дамбасах.
Его не бояться нужно, а дубасить со всех сторон.
***** уже давно весьма перепуганное и ему не до новых войн и нового мешка санкций.
*****станцы довоевались, что ********* залетела по уровню жизни на второе место после Украины в 2020 году.
Нихрена ***** у сябров не отберет - покалацает зубами и все.
Что-то хреново руководят.
В не ищите руководителей - дубиносом по ребрам получаете вы, а не они и вам ответку кидать за свои побои и унижения. Просто берешь с собой дубину и все - при случае пускаешь ее в ход против нападающих мордоровцев.
Через неделю опять собрались и опять разошлись...менты опять отловили...
Ну продлится эта карусель еще месяц два и остановится...скот лука избрал такую тактику..
Что бы появился лидер...нужно что бы протесты шли не переставая...нужны палатки...лагерь...а этого нет...и наверное не будет...
Но хоть какой-то результат все же имеется - т. н. "Бацька", типа Отец Нации (Фюрер тоже имел такой же титул), типа любимый нородом, теперь стал общепрезираемым *********, которому открыто весь народ желает здохнуть.
На видео многотысячная толпа скандирует "чтоб ты здох" - круто получилось. У Таракана может и инфаркт схватить - Яныковище же слегло после позорного бегства.
Пример соседей заставляет действовать жёстко и четко.
Они то прийдут ... или не прийдут...
А сколько людей пострадает?
Майдану три месяца потребовалось это при жёстком противостоянии, а сколько здесь прийдется тогда круги наматывать?
10 или 100 лет?
А люди, Люди, им похй сколько нужно приложить усилий - они за свою свободу и достоинство будут бороться хоть три месяца, хоть триста лет, не взирая на потери!
Ты в ********* мигрируй - там твое исконно-крепостное стадо и ареал холопско-смердского обитания.
А бульбашей прямо на польские грядки,брюкву дергать.
В Рашке шахтеры стучали касками в 91м,и под этот стук в Кремль внесли пьяное @бало Ельцина,а через три года эти же самые шахтеры стучали касками по Горбатому мосту,оттого что стало нечего жрать.