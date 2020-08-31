В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов
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В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Радио Свобода".
"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которыми мы ежегодно пользуемся", - сказал Степанов
По мнению главы Минздрава, в Украине есть соответствующий научный потенциал.
"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы у нас была своя вакцина, которая разработана нашими учеными. В тот же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, у которых есть соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", - заявил Степанов.
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Может "Лекхим"...
правящие мрази - дегенераты только это обсуждают. это касается всех правящих мразей в течении 30 лет. а нормальные страны производят .