В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов

В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Радио Свобода".

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которыми мы ежегодно пользуемся", - сказал Степанов

По мнению главы Минздрава, в Украине есть соответствующий научный потенциал.

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы у нас была своя вакцина, которая разработана нашими учеными. В тот же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, у которых есть соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", - заявил Степанов.

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