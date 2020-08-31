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В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов

В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Радио Свобода".

"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушенное производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которыми мы ежегодно пользуемся", - сказал Степанов

По мнению главы Минздрава, в Украине есть соответствующий научный потенциал.

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы у нас была своя вакцина, которая разработана нашими учеными. В тот же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, у которых есть соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский
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Топ комментарии
+4
Как отмыть бабло. Новые схемы.
Научно- аналитическое пособие для начинающих украинских политиков..
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31.08.2020 07:15
+3
Нужно Фокина с Кравчуком на это направление кинуть, при них ведь развалили все что можно было. Весь мир разрабатывает вакцину. А наши все обсуждают...
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31.08.2020 08:04
+2
Не пройшло і двох років... В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4240
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31.08.2020 07:19
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Как отмыть бабло. Новые схемы.
Научно- аналитическое пособие для начинающих украинских политиков..
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31.08.2020 07:15 Ответить
Чего, зелень теперь на вакцинах хочет воровать?
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31.08.2020 07:15 Ответить
обсуждают... это надолго, главное быдлу 73 на уши кинуть лапшу.

В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1150
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31.08.2020 13:38 Ответить
Это откаты в десятки млн баксов. Правильной дорогой идем товарищи.
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31.08.2020 07:16 Ответить
А при закупівлі імпортної відкатів не буде?
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31.08.2020 07:22 Ответить
Не пройшло і двох років... В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4240
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31.08.2020 07:19 Ответить
Виробництво вакцин було знищено при Чучмі.
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31.08.2020 07:24 Ответить
Обсуждают как распилить и освоить бабло.... На фоне растрат коземады ротердам+ будет выглядеть шалостью....
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31.08.2020 07:24 Ответить
Расскажи где деньги выделенные на вирус делись? В школах требуют шоб родители обеспечили детей по две маски в день.
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31.08.2020 07:57 Ответить
Деньги выделенные на вирус пошли на "большой распил" от осла....ну и авакяну там не мало перепало....
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31.08.2020 08:41 Ответить
"Ликхи"???

Может "Лекхим"...
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31.08.2020 08:02 Ответить
Нужно Фокина с Кравчуком на это направление кинуть, при них ведь развалили все что можно было. Весь мир разрабатывает вакцину. А наши все обсуждают...
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31.08.2020 08:04 Ответить
Бубонька же что-то там наобещал создать вакцину
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31.08.2020 10:07 Ответить
Бред. Кто будет производить вакцину? Предприниматели? Так при чем тут Степанов? Произведут- через тендеры закупишь. Или эту или иную. А так - попыткка че-нить украсть.
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31.08.2020 08:09 Ответить
Гланое все хорошо обсудить!
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31.08.2020 08:26 Ответить
спочатку наладьте виробництво масок. А не закуповуйте їх в Китаї...
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31.08.2020 08:36 Ответить
Що ви все, будемо, хочемо, зробимо... Що зробили? Скільки можна годувати обіцянками-цяцянками?
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31.08.2020 08:49 Ответить
Ну, наконец-то. А то у олигарха и экс-регионала Порошенко то ли руки не доходили до возобновления производства вакцин, то ли тяму не хватало начать такой процесс.
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31.08.2020 11:11 Ответить
прикольно, - "В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин. "
правящие мрази - дегенераты только это обсуждают. это касается всех правящих мразей в течении 30 лет. В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4133 а нормальные страны производят .
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31.08.2020 13:06 Ответить
 
 