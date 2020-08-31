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В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов

В Україні обговорюють плани щодо відновлення вітчизняного виробництва вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Ви, мабуть, знаєте, що в Україні було повністю, мабуть, ще в 1990-х роках зруйноване виробництво будь-якої вакцини. Зараз ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо", - сказав Степанов.

На думку глави МОЗ, в України є відповідний науковий потенціал.

"Є в нас, я вважаю, відповідний потенціал. Є в нас гарна школа. Звичайно, це процес не дуже швидкий. Це декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. Водночас я провів уже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії з виробництва вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу", - заявив Степанов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Как отмыть бабло. Новые схемы.
Научно- аналитическое пособие для начинающих украинских политиков..
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31.08.2020 07:15
+3
Нужно Фокина с Кравчуком на это направление кинуть, при них ведь развалили все что можно было. Весь мир разрабатывает вакцину. А наши все обсуждают...
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31.08.2020 08:04
+2
Не пройшло і двох років... В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4240
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31.08.2020 07:19
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Как отмыть бабло. Новые схемы.
Научно- аналитическое пособие для начинающих украинских политиков..
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31.08.2020 07:15 Відповісти
Чего, зелень теперь на вакцинах хочет воровать?
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31.08.2020 07:15 Відповісти
обсуждают... это надолго, главное быдлу 73 на уши кинуть лапшу.

В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1150
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31.08.2020 13:38 Відповісти
Это откаты в десятки млн баксов. Правильной дорогой идем товарищи.
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31.08.2020 07:16 Відповісти
А при закупівлі імпортної відкатів не буде?
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31.08.2020 07:22 Відповісти
Не пройшло і двох років... В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4240
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31.08.2020 07:19 Відповісти
Виробництво вакцин було знищено при Чучмі.
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31.08.2020 07:24 Відповісти
Обсуждают как распилить и освоить бабло.... На фоне растрат коземады ротердам+ будет выглядеть шалостью....
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31.08.2020 07:24 Відповісти
Расскажи где деньги выделенные на вирус делись? В школах требуют шоб родители обеспечили детей по две маски в день.
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31.08.2020 07:57 Відповісти
Деньги выделенные на вирус пошли на "большой распил" от осла....ну и авакяну там не мало перепало....
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31.08.2020 08:41 Відповісти
"Ликхи"???

Может "Лекхим"...
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31.08.2020 08:02 Відповісти
Нужно Фокина с Кравчуком на это направление кинуть, при них ведь развалили все что можно было. Весь мир разрабатывает вакцину. А наши все обсуждают...
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31.08.2020 08:04 Відповісти
Бубонька же что-то там наобещал создать вакцину
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31.08.2020 10:07 Відповісти
Бред. Кто будет производить вакцину? Предприниматели? Так при чем тут Степанов? Произведут- через тендеры закупишь. Или эту или иную. А так - попыткка че-нить украсть.
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31.08.2020 08:09 Відповісти
Гланое все хорошо обсудить!
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31.08.2020 08:26 Відповісти
спочатку наладьте виробництво масок. А не закуповуйте їх в Китаї...
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31.08.2020 08:36 Відповісти
Що ви все, будемо, хочемо, зробимо... Що зробили? Скільки можна годувати обіцянками-цяцянками?
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31.08.2020 08:49 Відповісти
Ну, наконец-то. А то у олигарха и экс-регионала Порошенко то ли руки не доходили до возобновления производства вакцин, то ли тяму не хватало начать такой процесс.
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31.08.2020 11:11 Відповісти
прикольно, - "В Украине обсуждают планы по возобновлению отечественного производства вакцин. "
правящие мрази - дегенераты только это обсуждают. это касается всех правящих мразей в течении 30 лет. В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4133 а нормальные страны производят .
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31.08.2020 13:06 Відповісти
 
 