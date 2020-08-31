COVID-19 может распространяться через канализацию, - китайские ученые
Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.
Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.
Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.
Издание напоминает, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.
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Так от чому в Африці так мало Ковіду, - там відсутня каналізація. )))
Короче: не несите бреда. А если свербит в анусе - сходите к проктологу, это лечится.
Хоча б з такого міркування вже допоможе. І потім: чому Ви - не вживаючи часнику оспорюєте корисність часнику у того, хто його вживає?
ВЗАГАЛі перестало всіх обходити це питання...
організувати маски і дезинфікатои для рук просто на два порядки простіше ,ніж ізолювати каналізаційні стоки від ковід-них...
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
тому резонно цей фактор не приймає МОЗ навіть до уваги
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!