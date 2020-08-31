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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 может распространяться через канализацию, - китайские ученые

COVID-19 может распространяться через канализацию, - китайские ученые

Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25,3 млн человек, количество жертв - 850,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.

Издание напоминает, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Електорат Зеленського! Ви зрозуміли?
Після відвідування туалету треба мити руки!
Воду з вунітазів НЕ ПИТИ!
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31.08.2020 08:56
+10
остаётся только понять с какого бодуна китайцы искали вирус в квартире где никто не живёт?????????????
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31.08.2020 08:45
+9
Вот!
Вот оно!
А я мы с мужем обсуждали, какие новые ограничения наш комминистический ушлепок, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс нам введет, и решили мы, что срать запретят.
А тут и научное подтверждение выдвинутой нами гипотезы...
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31.08.2020 08:58
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Насчет воды перебор, хай мочу пьют свою. Вера в Ковид это вам не просто так!
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31.08.2020 09:45 Ответить
COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені

***********
Так от чому в Африці так мало Ковіду, - там відсутня каналізація. )))
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31.08.2020 09:51 Ответить
То-то, живя на верхнем этаже, последние полгода замечаю повышенный интерес соседок снизу к моему здровью. Каждый день участливо интересуются: как поживаете, Сироженька, не кашляете ли? Думал - дочки ихние совсем уже засиделись в девках, хотят пристроить за меня, мужичка с жилплощадью. Ан нет, короновирус ищуть, вдруг я им канализацию завирусовал...
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31.08.2020 09:55 Ответить
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31.08.2020 10:25 Ответить
Новосанжарці про це попереджали зразу.І тільки дикунам з мозУ,зеленим владним кретинам,і іншій прогресивній міжнародній громадськості це дойшло через півроку.В середню школу хоч треба було ходити за елементарними знаннями.
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31.08.2020 10:01 Ответить
Бедняжки новосанжарцы - ведь они все поголовно живут на первом этаже, а все санатории, в которые расселяли карантинников - только на вторых этажах, аккурат над новосанжарцами...

Короче: не несите бреда. А если свербит в анусе - сходите к проктологу, это лечится.
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31.08.2020 10:30 Ответить
Ну їм (і нам також) тоді же говорили, що через випрожнення також передається. Навіть початкової школи достатньо, аби боятися через відсутність окремої системи водовідведення (каналізації) у тому санаторії. Дуже переживали за дітей. А потім узнали, що вмирають в основному дуже старі або дуже хворі, і переживати перестали. Бо та група ризику всеодно помре невдовзі. А хто сало з часником їсть, той може вмерти лише від переїдання даного продукту.
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31.08.2020 10:31 Ответить
припиніть цю юхню про часник як засіб від Ковід..
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31.08.2020 10:34 Ответить
"Пізно пити боржомі коли огани відвалюються". Коли вже заразився ковідом, то чи допоможе часник - велике питання. Але коли добре попоїстти його з цибулею (сало як помякшувальний агент від печії), то через запах ні один ковідорозповсюджувач не наблизиться до вас на небезпечну відстань (і це тільки коли дихати ротом, а не пускати вітри ). Якщо навіть нечиста сила боїться часнику, то якісь носії ковіду і поготів
Хоча б з такого міркування вже допоможе. І потім: чому Ви - не вживаючи часнику оспорюєте корисність часнику у того, хто його вживає?
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31.08.2020 16:02 Ответить
на жаль,це так..

ВЗАГАЛі перестало всіх обходити це питання...
організувати маски і дезинфікатои для рук просто на два порядки простіше ,ніж ізолювати каналізаційні стоки від ковід-них...
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31.08.2020 10:33 Ответить
Китайцы продолжают нагнетать градус херни, которой удачно подорвали западную экономику без всякой войны
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31.08.2020 10:38 Ответить
І там не обійшлося без українських (?) політиків: (фаєрфокс вам в допомогу)
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
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31.08.2020 16:10 Ответить
маршрутки зараз НА ПОРЯДОК страшніший фактор поширення короновірусу ,ніж каналізація..з 1 вересня це будуть школи-діти не хворіють,але позаражають всіх родичів.

тому резонно цей фактор не приймає МОЗ навіть до уваги
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31.08.2020 10:41 Ответить
В квартире, где никто не живет, скорей всего, банально пересох гидрозатвор в ванной. Если водопроводом пользуются регулярно, такой херни не будет.
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31.08.2020 10:48 Ответить
"Квинсленда, квартиры в многоэтажных зданиях могут быть связаны общей системой сточных вод. По словам Моравской, не входившей в исследовательскую группу, в то время как твердые и жидкие вещества опускаются по сети, канализационные газы, часто определяемые по их запаху, иногда поднимаются по трубам при отсутствии достаточного количества воды.
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31.08.2020 11:53 Ответить
"Аэрозолизация фекалий происходила при SARS, и вполне возможно, что это может происходить редко при SARS-CoV-2, в зависимости от системы сточных вод,
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31.08.2020 11:55 Ответить
"Исследование показало, что в случае с Сямэнь Гарденс теплый влажный воздух из ванной комнаты пациента с атипичной пневмонией, выделяющий «чрезвычайно высокие концентрации» вируса в фекалиях и моче, образовал шлейф в вентиляционной шахте, который распространил вирус, передающийся по воздуху, в другие квартиры.
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31.08.2020 11:57 Ответить
китайцы еще те исследователи . ходят слухи тут и там а беззубые старухи их разносят по умам . вот это заражение мозгов, ковид отдыхает
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31.08.2020 12:10 Ответить
Этой информации уже полгода

Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 15:59 Ответить
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