COVID-19 может распространяться через канализацию, - китайские ученые

Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.

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Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.

Издание напоминает, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.