COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені

Причиною дослідження стало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе.

Китайські дослідники заявили, що коронавірус може передаватися через каналізаційні труби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ще в лютому вчені висували версію про передачу COVID-19 через труби. Після проведення досліджень ця теорія підтвердилася.

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Ванна кімната із коронавірусом розташовувалася над квартирою, де проживали хворі на COVID-19. Вчені провели експеримент, щоб побачити чи може вірус поширюватися в повітрі через крихітні частинки по трубах, які створюються від сили змиву води в туалеті. В результаті, такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, де раніше підтвердили випадки зараження.

Видання нагадує, що ще 17 років тому причиною спалаху атипової пневмонії також стали водопровідні труби. Тоді захворіли 329 мешканців будинку та померли 42 людини.