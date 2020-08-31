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COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені

Причиною дослідження стало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе.

Китайські дослідники заявили, що коронавірус може передаватися через каналізаційні труби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ще в лютому вчені висували версію про передачу COVID-19 через труби. Після проведення досліджень ця теорія підтвердилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 25,3 млн осіб, жертв - 850,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Ванна кімната із коронавірусом розташовувалася над квартирою, де проживали хворі на COVID-19. Вчені провели експеримент, щоб побачити чи може вірус поширюватися в повітрі через крихітні частинки по трубах, які створюються від сили змиву води в туалеті. В результаті, такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, де раніше підтвердили випадки зараження.

Видання нагадує, що ще 17 років тому причиною спалаху атипової пневмонії також стали водопровідні труби. Тоді захворіли 329 мешканців будинку та померли 42 людини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Електорат Зеленського! Ви зрозуміли?
Після відвідування туалету треба мити руки!
Воду з вунітазів НЕ ПИТИ!
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31.08.2020 08:56
+10
остаётся только понять с какого бодуна китайцы искали вирус в квартире где никто не живёт?????????????
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31.08.2020 08:45
+9
Вот!
Вот оно!
А я мы с мужем обсуждали, какие новые ограничения наш комминистический ушлепок, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс нам введет, и решили мы, что срать запретят.
А тут и научное подтверждение выдвинутой нами гипотезы...
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31.08.2020 08:58
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Насчет воды перебор, хай мочу пьют свою. Вера в Ковид это вам не просто так!
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31.08.2020 09:45 Відповісти
COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені

***********
Так от чому в Африці так мало Ковіду, - там відсутня каналізація. )))
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31.08.2020 09:51 Відповісти
То-то, живя на верхнем этаже, последние полгода замечаю повышенный интерес соседок снизу к моему здровью. Каждый день участливо интересуются: как поживаете, Сироженька, не кашляете ли? Думал - дочки ихние совсем уже засиделись в девках, хотят пристроить за меня, мужичка с жилплощадью. Ан нет, короновирус ищуть, вдруг я им канализацию завирусовал...
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31.08.2020 09:55 Відповісти
COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 372
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31.08.2020 10:25 Відповісти
Новосанжарці про це попереджали зразу.І тільки дикунам з мозУ,зеленим владним кретинам,і іншій прогресивній міжнародній громадськості це дойшло через півроку.В середню школу хоч треба було ходити за елементарними знаннями.
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31.08.2020 10:01 Відповісти
Бедняжки новосанжарцы - ведь они все поголовно живут на первом этаже, а все санатории, в которые расселяли карантинников - только на вторых этажах, аккурат над новосанжарцами...

Короче: не несите бреда. А если свербит в анусе - сходите к проктологу, это лечится.
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31.08.2020 10:30 Відповісти
Ну їм (і нам також) тоді же говорили, що через випрожнення також передається. Навіть початкової школи достатньо, аби боятися через відсутність окремої системи водовідведення (каналізації) у тому санаторії. Дуже переживали за дітей. А потім узнали, що вмирають в основному дуже старі або дуже хворі, і переживати перестали. Бо та група ризику всеодно помре невдовзі. А хто сало з часником їсть, той може вмерти лише від переїдання даного продукту.
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31.08.2020 10:31 Відповісти
припиніть цю юхню про часник як засіб від Ковід..
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31.08.2020 10:34 Відповісти
"Пізно пити боржомі коли огани відвалюються". Коли вже заразився ковідом, то чи допоможе часник - велике питання. Але коли добре попоїстти його з цибулею (сало як помякшувальний агент від печії), то через запах ні один ковідорозповсюджувач не наблизиться до вас на небезпечну відстань (і це тільки коли дихати ротом, а не пускати вітри COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 6140 ). Якщо навіть нечиста сила боїться часнику, то якісь носії ковіду і поготів COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 6140
Хоча б з такого міркування вже допоможе. І потім: чому Ви - не вживаючи часнику оспорюєте корисність часнику у того, хто його вживає?
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31.08.2020 16:02 Відповісти
на жаль,це так..

ВЗАГАЛі перестало всіх обходити це питання...
організувати маски і дезинфікатои для рук просто на два порядки простіше ,ніж ізолювати каналізаційні стоки від ковід-них...
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31.08.2020 10:33 Відповісти
Китайцы продолжают нагнетать градус херни, которой удачно подорвали западную экономику без всякой войны
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31.08.2020 10:38 Відповісти
І там не обійшлося без українських (?) політиків: (фаєрфокс вам в допомогу)
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
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31.08.2020 16:10 Відповісти
маршрутки зараз НА ПОРЯДОК страшніший фактор поширення короновірусу ,ніж каналізація..з 1 вересня це будуть школи-діти не хворіють,але позаражають всіх родичів.

тому резонно цей фактор не приймає МОЗ навіть до уваги
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31.08.2020 10:41 Відповісти
В квартире, где никто не живет, скорей всего, банально пересох гидрозатвор в ванной. Если водопроводом пользуются регулярно, такой херни не будет.
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31.08.2020 10:48 Відповісти
"Квинсленда, квартиры в многоэтажных зданиях могут быть связаны общей системой сточных вод. По словам Моравской, не входившей в исследовательскую группу, в то время как твердые и жидкие вещества опускаются по сети, канализационные газы, часто определяемые по их запаху, иногда поднимаются по трубам при отсутствии достаточного количества воды.
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31.08.2020 11:53 Відповісти
"Аэрозолизация фекалий происходила при SARS, и вполне возможно, что это может происходить редко при SARS-CoV-2, в зависимости от системы сточных вод,
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31.08.2020 11:55 Відповісти
"Исследование показало, что в случае с Сямэнь Гарденс теплый влажный воздух из ванной комнаты пациента с атипичной пневмонией, выделяющий «чрезвычайно высокие концентрации» вируса в фекалиях и моче, образовал шлейф в вентиляционной шахте, который распространил вирус, передающийся по воздуху, в другие квартиры.
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31.08.2020 11:57 Відповісти
китайцы еще те исследователи COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4458. ходят слухи тут и там а беззубые старухи их разносят по умам COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4458. вот это заражение мозгов, ковид отдыхает COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4458
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31.08.2020 12:10 Відповісти
Этой информации уже полгода

Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 15:59 Відповісти
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