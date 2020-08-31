COVID-19 може поширюватися через каналізацію, - китайські вчені
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Причиною дослідження стало виявлення збудника коронавірусу у ванній кімнаті квартири, де ніхто не живе.
Китайські дослідники заявили, що коронавірус може передаватися через каналізаційні труби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ще в лютому вчені висували версію про передачу COVID-19 через труби. Після проведення досліджень ця теорія підтвердилася.
Ванна кімната із коронавірусом розташовувалася над квартирою, де проживали хворі на COVID-19. Вчені провели експеримент, щоб побачити чи може вірус поширюватися в повітрі через крихітні частинки по трубах, які створюються від сили змиву води в туалеті. В результаті, такі аерозольні частинки виявили на 10 і 12 поверсі будинку, де раніше підтвердили випадки зараження.
Видання нагадує, що ще 17 років тому причиною спалаху атипової пневмонії також стали водопровідні труби. Тоді захворіли 329 мешканців будинку та померли 42 людини.
Будь ласка, зачекайте...
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Так от чому в Африці так мало Ковіду, - там відсутня каналізація. )))
Короче: не несите бреда. А если свербит в анусе - сходите к проктологу, это лечится.
Хоча б з такого міркування вже допоможе. І потім: чому Ви - не вживаючи часнику оспорюєте корисність часнику у того, хто його вживає?
ВЗАГАЛі перестало всіх обходити це питання...
організувати маски і дезинфікатои для рук просто на два порядки простіше ,ніж ізолювати каналізаційні стоки від ковід-них...
https://site.ua/volodimir.pavlovich/30636-mi-fse-umrom-2-chastina-abo-pro-te-yak-okremi-nashi-gromadyani-vplivayut-na-svitovu-politiku/
тому резонно цей фактор не приймає МОЗ навіть до уваги
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!