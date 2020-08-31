Глава Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом
У председателя Львовского областного совета Александра Ганущина выявили коронавирус.
Об этом он сообщил в соцсети Facebook в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция", - написал он.
Ганущин сообщил, что предупредил всех, с кем контактировал в последние дни.
"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая здорово утомляет, словно 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", - добавил он.
Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области выявлены 154 новых случая коронавирусной болезни.
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НЕможливо переконати тих хто на зарплаті.
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