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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом

Глава Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом

У председателя Львовского областного совета Александра Ганущина выявили коронавирус.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция", - написал он.

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Ганущин сообщил, что предупредил всех, с кем контактировал в последние дни.

"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая здорово утомляет, словно 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", - добавил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области выявлены 154 новых случая коронавирусной болезни.

Глава Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом 01

карантин (16729) Львов (4580) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Правильно. Какой же ты чиновник, если не болел коронавирусом?
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31.08.2020 09:54
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Правильно. Какой же ты чиновник, если не болел коронавирусом?
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31.08.2020 09:54 Ответить
СМИ отчаянно стараются убедить лохов в реальности Ковида. Как это сделать когда люди не могут найти ни одного заболевшего среди знакомых и знакомых знакомых? А вот так, рассказывая про известных людей что якобы вот они и заболели и именно Ковидом.
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31.08.2020 09:56 Ответить
що ольгінським розповідати,скільки у мене знайомих і не тільки заразилось -вони "не повірять"..
НЕможливо переконати тих хто на зарплаті.
Від слова ВЗАГАЛІ (

ТОму ,дідовик,ПНХ !
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31.08.2020 10:19 Ответить
Да ты вообще от Ковида умер давно....спи себе спокойно в кремированном состоянии, дорогой ты наш Свидетель Ковида!
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31.08.2020 10:21 Ответить
Є в мене знайомі, які здали тест і він був позитивний. Їм призначили лікування. таких є немало. Але важких симптомів в них не було і немає. І якість тих тестів під великим питанням. Але атипова пневмонія є. Про неї відомо давно, і в2008 році вона була і зараз є. Просто кількість її випадків значно перебільшена. Не менше ніж в 100 разів.
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31.08.2020 11:56 Ответить
Да, про Дидовика, который переболел на ковид одним из первых в Киеве они почему-то не расскажут. А покольку он ярый противник ношения масок, то заразу эту он нехило по Киеву разнес. Теперь убеждает, что ее нет, чтоб и другие разносили.
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31.08.2020 10:54 Ответить
Трясись и мучайся от страха.
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31.08.2020 11:21 Ответить
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31.08.2020 11:26 Ответить
Интересно, Тимошенко выживет?
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31.08.2020 10:03 Ответить
бажаю їй міцного здоров"я..
вона ще не досиділа повний термін за злочинний "газовий дговір"...
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31.08.2020 10:20 Ответить
точно. По тому договору зараз газ мав би бути 70 доларів.
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31.08.2020 11:58 Ответить
на Львівщині найбільша ЖОПА з коронавірусом в Україні..Більша як в Києві..

І ЛИШЕ САДОВИЙ РОЗПОВІДАЄ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ..Перед виборами..

"фішка" у нього така...Що вже спрацювала тричі - ПРАЦЮВАТИ ЛИШЕ НА ПОЗИТИВІ...
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31.08.2020 10:16 Ответить
 
 