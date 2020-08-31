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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина виявили коронавірус.

Про це він повідомив у соцмережі Facebook у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю після обіду різко погіршилося самопочуття. Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено". Далі діяв за протоколом - сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція", - написав він.

Ганущин повідомив, що попередив усіх, з ким контактував останніми днями.

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"Зараз почуваюся, як при легкій застуді, яка добряче стомлює, немов 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах", - додав він.

Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області виявлено 154 нові випадки коронавірусною хвороби.

Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус 01

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Правильно. Какой же ты чиновник, если не болел коронавирусом?
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31.08.2020 09:54
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Правильно. Какой же ты чиновник, если не болел коронавирусом?
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31.08.2020 09:54 Відповісти
СМИ отчаянно стараются убедить лохов в реальности Ковида. Как это сделать когда люди не могут найти ни одного заболевшего среди знакомых и знакомых знакомых? А вот так, рассказывая про известных людей что якобы вот они и заболели и именно Ковидом.
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31.08.2020 09:56 Відповісти
що ольгінським розповідати,скільки у мене знайомих і не тільки заразилось -вони "не повірять"..
НЕможливо переконати тих хто на зарплаті.
Від слова ВЗАГАЛІ (

ТОму ,дідовик,ПНХ !
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31.08.2020 10:19 Відповісти
Да ты вообще от Ковида умер давно....спи себе спокойно в кремированном состоянии, дорогой ты наш Свидетель Ковида!
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31.08.2020 10:21 Відповісти
Є в мене знайомі, які здали тест і він був позитивний. Їм призначили лікування. таких є немало. Але важких симптомів в них не було і немає. І якість тих тестів під великим питанням. Але атипова пневмонія є. Про неї відомо давно, і в2008 році вона була і зараз є. Просто кількість її випадків значно перебільшена. Не менше ніж в 100 разів.
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31.08.2020 11:56 Відповісти
Да, про Дидовика, который переболел на ковид одним из первых в Киеве они почему-то не расскажут. А покольку он ярый противник ношения масок, то заразу эту он нехило по Киеву разнес. Теперь убеждает, что ее нет, чтоб и другие разносили.
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31.08.2020 10:54 Відповісти
Трясись и мучайся от страха.
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31.08.2020 11:21 Відповісти
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31.08.2020 11:26 Відповісти
Интересно, Тимошенко выживет?
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31.08.2020 10:03 Відповісти
бажаю їй міцного здоров"я..
вона ще не досиділа повний термін за злочинний "газовий дговір"...
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31.08.2020 10:20 Відповісти
точно. По тому договору зараз газ мав би бути 70 доларів.
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31.08.2020 11:58 Відповісти
на Львівщині найбільша ЖОПА з коронавірусом в Україні..Більша як в Києві..

І ЛИШЕ САДОВИЙ РОЗПОВІДАЄ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ..Перед виборами..

"фішка" у нього така...Що вже спрацювала тричі - ПРАЦЮВАТИ ЛИШЕ НА ПОЗИТИВІ...
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31.08.2020 10:16 Відповісти
 
 