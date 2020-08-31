Голова Львівської облради Ганущин захворів на коронавірус
У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина виявили коронавірус.
Про це він повідомив у соцмережі Facebook у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю після обіду різко погіршилося самопочуття. Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії - "РНК вірусу SARS - CoV2 виявлено". Далі діяв за протоколом - сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція", - написав він.
Ганущин повідомив, що попередив усіх, з ким контактував останніми днями.
"Зараз почуваюся, як при легкій застуді, яка добряче стомлює, немов 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах", - додав він.
Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області виявлено 154 нові випадки коронавірусною хвороби.
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НЕможливо переконати тих хто на зарплаті.
Від слова ВЗАГАЛІ (
ТОму ,дідовик,ПНХ !
вона ще не досиділа повний термін за злочинний "газовий дговір"...
І ЛИШЕ САДОВИЙ РОЗПОВІДАЄ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ..Перед виборами..
"фішка" у нього така...Що вже спрацювала тричі - ПРАЦЮВАТИ ЛИШЕ НА ПОЗИТИВІ...