Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат пациентов с COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получил сигналы по отсутствию обеспечения лекарственными средствами больниц. По его словам, обязательно была предусмотрена закупка средств для лечения COVID-19.

Об этом министр заявил на брифинге, передет Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для этого были предусмотрены 15,6 млрд гривен.

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"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как именно обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.