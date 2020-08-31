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Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат пациентов с COVID-19, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получил сигналы по отсутствию обеспечения лекарственными средствами больниц. По его словам, обязательно была предусмотрена закупка средств для лечения COVID-19.
Об этом министр заявил на брифинге, передет Цензор.НЕТ.
Он отметил, что для этого были предусмотрены 15,6 млрд гривен.
"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как именно обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.
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так лекарств от него нету,
чем лечат ?
на сколько денег есть на то и полечат
как в том старом анекдоте: доктор - пациент, на что жалуетесь? пациент- доктор , у меня сильный кашель. доктор медсестре - выпишите пациенту мощное слабительное.
через некоторое время пациент опять приходит к доктору. доктор - ну как, прошел кашель?
пациент- да доктор, прошел. потому что если кашляну, то могу не добежать до унитаза.
доктор медсестре- запишите в историю болезни, после назначения слабительного кашель прошел.
https://www.facebook.com/victoria.polinenko?hc_ref=ARQdPKdBQhurOPTrZdlujhQPYIZIkJFHUdiNmY4GasrHDRpOW8xzJWD1hryS8FXeMJQ&fref=nf Victoria Polinenko
https://www.facebook.com/victoria.polinenko/posts/3143513759059957 28 августа в 08:52 · https://www.facebook.com/100002040902714/posts/3143513759059957/?extid=Is5xZV3q5b8NixPj&d=n#
І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.