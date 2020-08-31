МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримав сигнали щодо відсутності забезпечення лікарськими засобами лікарень. За його словами, обов'язково була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19.

Про це міністр заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що для цього були передбачені 15,6 млрд гривень.

"Я ініціюватиму на цьому тижні низку дій з перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз підкреслюю в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих із COVID-19", - зазначив він.

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