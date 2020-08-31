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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19, - Степанов

МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримав сигнали щодо відсутності забезпечення лікарськими засобами лікарень. За його словами, обов'язково була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19.

Про це міністр заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що для цього були передбачені 15,6 млрд гривень.

"Я ініціюватиму на цьому тижні низку дій з перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз підкреслюю в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих із COVID-19", - зазначив він.

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Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) ліки (1314) МОЗ (5390) перевірка (1229) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ага, средства защиты для медиков тоже планировалось закупить, а в реальности - ноль. Блевотина не раз рассказывала, что скоро прилетят самолеты с закупленными одноразовыми халатами, масками, экранами, а потом вообще замолкла.
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31.08.2020 10:16
+2
средства закатаны в дороги, а то он не знает
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31.08.2020 10:11
+2
" где лечат пациентов с COVID-19 "

так лекарств от него нету,
чем лечат ?
на сколько денег есть на то и полечат
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31.08.2020 10:20
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средства закатаны в дороги, а то он не знает
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31.08.2020 10:11 Відповісти
Напугали ежика голой попой. В стране огромный не комплект штата врачей (до 50%). Поэтому все ваши проверки - это просто имитация бурной деятельности. По-факту, даже если в больнице полный пипец (а это 90% наших больниц), то никому ничего не будет. Погрозят пальчиком, поставят на вид, может выговор влепят и ... ничего не изменится.
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31.08.2020 10:14 Відповісти
Ага, средства защиты для медиков тоже планировалось закупить, а в реальности - ноль. Блевотина не раз рассказывала, что скоро прилетят самолеты с закупленными одноразовыми халатами, масками, экранами, а потом вообще замолкла.
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31.08.2020 10:16 Відповісти
" где лечат пациентов с COVID-19 "

так лекарств от него нету,
чем лечат ?
на сколько денег есть на то и полечат
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31.08.2020 10:20 Відповісти
Для хорошего дела все подойдет, шо подороже.
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31.08.2020 10:26 Відповісти
у врача как и у вируса цель одна как можно дольше человека держать в болезненном состоянии, от этого зависит их жизнь
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31.08.2020 10:31 Відповісти
Хорошо, шо не все они еще совесть потеряли.
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31.08.2020 10:48 Відповісти
Ага, лечат, только исключительно за счет пациента, даже пробирки и колбы для взятия крови надо самому покупать!Совсем уже охр..нели! Нет никакого финансирования в больнице. В день на лекарства - минимум 2500 грн, это вообще нормально????!!!А они все рассказывают о каком-то гособеспечении
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31.08.2020 10:49 Відповісти
степанов, когда страной правят зеленые дегенераты и имбецилы , ничего удивительного в полном пи*дице нет. медицине уже давно пипец а мразь американская супруниха окончательно все развалила. пока деньги дойдут до пациента, их распилят по кусочкам и растащат. больницам достаются крохи, которых хватает только на слабительное.
как в том старом анекдоте: доктор - пациент, на что жалуетесь? пациент- доктор , у меня сильный кашель. доктор медсестре - выпишите пациенту мощное слабительное.
через некоторое время пациент опять приходит к доктору. доктор - ну как, прошел кашель?
пациент- да доктор, прошел. потому что если кашляну, то могу не добежать до унитаза.
доктор медсестре- запишите в историю болезни, после назначения слабительного кашель прошел.
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31.08.2020 11:08 Відповісти
"лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет." (с)
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31.08.2020 12:42 Відповісти
це у київській 8 лікарні на Кондратюка

https://www.facebook.com/victoria.polinenko?hc_ref=ARQdPKdBQhurOPTrZdlujhQPYIZIkJFHUdiNmY4GasrHDRpOW8xzJWD1hryS8FXeMJQ&fref=nf Victoria Polinenko
https://www.facebook.com/victoria.polinenko/posts/3143513759059957 28 августа в 08:52 · https://www.facebook.com/100002040902714/posts/3143513759059957/?extid=Is5xZV3q5b8NixPj&d=n#

І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
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31.08.2020 12:57 Відповісти
Мародеры!
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31.08.2020 17:02 Відповісти
 
 