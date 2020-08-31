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МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримав сигнали щодо відсутності забезпечення лікарськими засобами лікарень. За його словами, обов'язково була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19.
Про це міністр заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що для цього були передбачені 15,6 млрд гривень.
"Я ініціюватиму на цьому тижні низку дій з перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз підкреслюю в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих із COVID-19", - зазначив він.
Топ коментарі
+3 Vasilij VG
показати весь коментар31.08.2020 10:16
+2 Ihor Pil
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+2 Serg Koshserg
показати весь коментар31.08.2020 10:20
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так лекарств от него нету,
чем лечат ?
на сколько денег есть на то и полечат
как в том старом анекдоте: доктор - пациент, на что жалуетесь? пациент- доктор , у меня сильный кашель. доктор медсестре - выпишите пациенту мощное слабительное.
через некоторое время пациент опять приходит к доктору. доктор - ну как, прошел кашель?
пациент- да доктор, прошел. потому что если кашляну, то могу не добежать до унитаза.
доктор медсестре- запишите в историю болезни, после назначения слабительного кашель прошел.
https://www.facebook.com/victoria.polinenko?hc_ref=ARQdPKdBQhurOPTrZdlujhQPYIZIkJFHUdiNmY4GasrHDRpOW8xzJWD1hryS8FXeMJQ&fref=nf Victoria Polinenko
https://www.facebook.com/victoria.polinenko/posts/3143513759059957 28 августа в 08:52 · https://www.facebook.com/100002040902714/posts/3143513759059957/?extid=Is5xZV3q5b8NixPj&d=n#
І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні.
Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки).
Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.