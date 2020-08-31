С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

С 1 сентября КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил переходят на осенний режим и продолжают функционировать в условиях карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"В связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины, изменен режим функционирования контрольных пунктов въезда / выезда и порядок пропуска лиц, транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Пропуск лиц с временно оккупированной территории через КПВВ осуществляется при условии их согласия на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, проверки способности установления электронного сервиса "Дій вдома" или даче согласия на обсервацию. В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚С и таких, подтверждающи[ контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно.

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"Обращаем внимание, что с 1 сентября КПВВ переходят на осенний режим функционирования, поэтому пересечение лиц и транспортных средств линии разграничения будет осуществляться в период с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда / выезда - до 18:00.

В частности, по осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".