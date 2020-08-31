З 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи

З 1 вересня КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на осінній режим і продовжують функціонувати в умовах карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"У зв'язку із запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території України, змінено режим функціонування контрольних пунктів в'їзду/виїзду та порядок пропуску осіб, транспортних засобів через лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в умовах карантину перетин лінії розмежування проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних норм: температурний скринінг, засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція. Пропуск осіб з тимчасово окупованої території через КПВВ здійснюється за умови їхньої згоди на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, перевірки спроможності встановлення електронного сервісу "Дій вдома" або надання згоди на обсервацію. Водночас пропуск осіб з підвищеною температурою тіла вище 37,2˚С та таких, що підтверджують контакти протягом останніх 14 діб з особами, хворими на COVID-19, проводитиметься окремо.

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"Звертаємо увагу, що з 1 вересня КПВВ переходять на осінній режим функціонування, тож перетин осіб та транспортних засобів лінії розмежування здійснюватиметься у період з 07.00 до 18.30. В напрямку тимчасово окупованої території перетин контрольних пунктів в'їзду/виїзду - до 18.00.

Зокрема за осіннім графіком функціонуватимуть КПВВ "Мар’їнка", КПВВ "Новотроїцьке", КПВВ "Станиця Луганська".