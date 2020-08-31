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Рада заслушает Степанова на Часе вопросов к Кабмину, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Рада заслушает Степанова на Часе вопросов к Кабмину, - Разумков

Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова на Часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу, в том числе подготовки медицинских и образовательных учреждений к ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил во время заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация непростая, и я поддержал бы позицию Александра Корниенко о том, чтобы заслушать министра здравоохранения (на часе вопросов к правительству. - Ред.) по развитию ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозам и параллельно с этим подготовке как учреждений медицинской сферы, так и учебных заведений", - сказал глава парламента.

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З'Еевлада зливає вибори під приводом майбутнього спалаху коронки! Й Кремль не злитимуть не виконаними вимогами та обіцянками Фокіна й себе не спалять навіки (поки що)
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31.08.2020 13:31 Ответить
Что слушать это сатанячье брехло, которое дает полгода липовую статистику? Который закупает тесты на корону у аферистов в сарае, как обнаружила налоговая полиция? Тратит деньги из бюджета на липовые тесты и обогащает аферистов. Это же нонсенс, это же преступление. Тюрьма его ждет и Ад.
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31.08.2020 13:35 Ответить
Зате дві третіх бюджету на боротьбу з коронкою добряче в безтендерний асфальт закатують...
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31.08.2020 13:40 Ответить
свободные уши!
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31.08.2020 13:40 Ответить
Вы уже Степановым приговорены, дорогие депутаты, с сентября в Киеве открывают школы!
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31.08.2020 13:55 Ответить
Люди, это все лохотрон и ******* денег с бюджета! Нужно гнать в шею эту сволоту, засевшую во властных кабинетах!
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31.08.2020 14:05 Ответить
 
 