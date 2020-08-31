Рада заслушает Степанова на Часе вопросов к Кабмину, - Разумков
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Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова на Часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу, в том числе подготовки медицинских и образовательных учреждений к ситуации с коронавирусом в Украине.
Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил во время заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ситуация непростая, и я поддержал бы позицию Александра Корниенко о том, чтобы заслушать министра здравоохранения (на часе вопросов к правительству. - Ред.) по развитию ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозам и параллельно с этим подготовке как учреждений медицинской сферы, так и учебных заведений", - сказал глава парламента.
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