Рада заслухає Степанова на Годині запитань до Кабміну, - Разумков

Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова на Годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу, зокрема, підготовки медичних та освітніх закладів до ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація непроста, і особисто я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров'я (на годині запитань до уряду. - Ред.) щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно з цим підготовки як закладів медичної сфери, так і закладів освіти", - сказав глава парламенту.

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