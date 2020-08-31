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Новини Коронавірус і карантин
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Рада заслухає Степанова на Годині запитань до Кабміну, - Разумков

Рада заслухає Степанова на Годині запитань до Кабміну, - Разумков

Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова на Годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу, зокрема, підготовки медичних та освітніх закладів до ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація непроста, і особисто я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров'я (на годині запитань до уряду. - Ред.) щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно з цим підготовки як закладів медичної сфери, так і закладів освіти", - сказав глава парламенту.

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Автор: 

ВР (14943) карантин (18172) Степанов Максим (2196) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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З'Еевлада зливає вибори під приводом майбутнього спалаху коронки! Й Кремль не злитимуть не виконаними вимогами та обіцянками Фокіна й себе не спалять навіки (поки що)
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31.08.2020 13:31 Відповісти
Что слушать это сатанячье брехло, которое дает полгода липовую статистику? Который закупает тесты на корону у аферистов в сарае, как обнаружила налоговая полиция? Тратит деньги из бюджета на липовые тесты и обогащает аферистов. Это же нонсенс, это же преступление. Тюрьма его ждет и Ад.
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31.08.2020 13:35 Відповісти
Зате дві третіх бюджету на боротьбу з коронкою добряче в безтендерний асфальт закатують...
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31.08.2020 13:40 Відповісти
свободные уши!
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31.08.2020 13:40 Відповісти
Вы уже Степановым приговорены, дорогие депутаты, с сентября в Киеве открывают школы!
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31.08.2020 13:55 Відповісти
Люди, это все лохотрон и ******* денег с бюджета! Нужно гнать в шею эту сволоту, засевшую во властных кабинетах!
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31.08.2020 14:05 Відповісти
 
 