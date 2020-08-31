Рада заслухає Степанова на Годині запитань до Кабміну, - Разумков
Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова на Годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу, зокрема, підготовки медичних та освітніх закладів до ситуації з коронавірусом в Україні.
Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація непроста, і особисто я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров'я (на годині запитань до уряду. - Ред.) щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно з цим підготовки як закладів медичної сфери, так і закладів освіти", - сказав глава парламенту.
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