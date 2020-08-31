Для поселения в общежитие никаких дополнительных справок не нужно, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что для поселения в общежитие никаких дополнительных справок в связи с распространением коронавируса не нужно.

"Относительно общежитий. Есть четкий регламент главного санитарного доктора относительно проживания. Никаких дополнительных справок на сегодня не нужно", - сказал он на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос необходимы ли дополнительные справки для поселения в общежитие в связи с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

В то же время Шкарлет отметил, что если в общежитии будет выявлено инфицирование коронавирусом, то должны быть предусмотрены изоляционные боксы.

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