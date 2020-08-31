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Новини Коронавірус і карантин
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Для поселення в гуртожиток ніяких додаткових довідок не потрібно, - Шкарлет

Для поселення в гуртожиток ніяких додаткових довідок не потрібно, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що для поселення в гуртожиток ніяких додаткових довідок у зв'язку з поширенням коронавірусу не потрібно.

"Щодо гуртожитків. Є чіткий регламент головного санітарного лікаря щодо проживання. Ніяких додаткових довідок на сьогодні не потрібно", - сказав він на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання чи потрібні додаткові довідки для поселення в гуртожиток у зв'язку з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Водночас Шкарлет зазначив, що якщо в гуртожитку буде виявлено інфікування коронавірусом, то мають бути передбачені ізоляційні бокси.

Також читайте: З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

Автор: 

карантин (18172) гуртожиток (130) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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еге, потрібні решітки на вікна, медичний пост і поліційна варта...
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31.08.2020 15:15 Відповісти
 
 