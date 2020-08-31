Для поселення в гуртожиток ніяких додаткових довідок не потрібно, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що для поселення в гуртожиток ніяких додаткових довідок у зв'язку з поширенням коронавірусу не потрібно.

"Щодо гуртожитків. Є чіткий регламент головного санітарного лікаря щодо проживання. Ніяких додаткових довідок на сьогодні не потрібно", - сказав він на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання чи потрібні додаткові довідки для поселення в гуртожиток у зв'язку з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Водночас Шкарлет зазначив, що якщо в гуртожитку буде виявлено інфікування коронавірусом, то мають бути передбачені ізоляційні бокси.

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