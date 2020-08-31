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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Черновцов будут проводить обучение дистанционно до 14 сентября

Школы Черновцов будут проводить обучение дистанционно до 14 сентября

В Черновцах до 14 сентября будут обучаться дистанционно. Пока что город находится в "красной" зоне в рамках адаптивного карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в горсовете.

"До 14 сентября школы будут работать на дистанционном обучении",- сообщили в горсовете.

После обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Выжницкий, Глыбокский, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

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учителям Рай - родителям Ад, а детки после окончания школ пойдут в пастухи..
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31.08.2020 15:47 Ответить
А після 14-го взагалі на канікули підуть...
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31.08.2020 16:28 Ответить
 
 