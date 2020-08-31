Школы Черновцов будут проводить обучение дистанционно до 14 сентября
В Черновцах до 14 сентября будут обучаться дистанционно. Пока что город находится в "красной" зоне в рамках адаптивного карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в горсовете.
"До 14 сентября школы будут работать на дистанционном обучении",- сообщили в горсовете.
После обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Выжницкий, Глыбокский, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.
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cloud2009 #346452
показать весь комментарий31.08.2020 15:47 Ответить Мне нравится 0
Peterman Pinscher
показать весь комментарий31.08.2020 16:28 Ответить Мне нравится 0
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