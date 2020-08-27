Полиция начала уголовное производство из-за горсовета Черновцов, ослабившего карантин
Национальная полиция начала производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил), виновным грозит до 3 лет за решеткой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам. На территории Черновцов продолжает действовать карантин, определенный постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 года № 641 для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявили в полиции.
Полицейские напомнили, что продолжают проверять соблюдение карантина и составляют протоколы на нарушителей.
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"Правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений", - сказано в сообщении.
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"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".
Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
ПОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ !!
на яку ,здається,повелися наші "дурантинофіли"...
Зврніть увагу на пункт "Телеміст з Берліном".....
РОЗ"ЯСНЮЮ
Берлінські "ліваки" на зарплаті Кремля замутили протест,а львівські свободолюбиві рагулі підтримують ?.
КАРАНТИН НЕ ОГОЛОШЕНО НІ НА ТЕРИТОРІЇ України ,ні певної області.(немає на це бабла)
тому по закону не може чогось особливого вимагати.Зупинка руху не в її компетенці...І ,до речі,це мала би робити Прокуратура,а не АВаков..зупинка рішення міської влади...
АЛЕ поліція може заарештувати водіїв за наказом з Києва і нічого їй за те не буде...
У частині третій статті 29 Конституції України визначено максимально допустимий строк затримання особи без вмотивованого рішення суду. <…>
З аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться про затримання особи як про винятковий тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин.