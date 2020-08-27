Полиция начала уголовное производство из-за горсовета Черновцов, ослабившего карантин

Национальная полиция начала производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил), виновным грозит до 3 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам. На территории Черновцов продолжает действовать карантин, определенный постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 года № 641 для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявили в полиции.

Полицейские напомнили, что продолжают проверять соблюдение карантина и составляют протоколы на нарушителей.

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"Правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений", - сказано в сообщении.

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