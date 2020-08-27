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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция начала уголовное производство из-за горсовета Черновцов, ослабившего карантин

Полиция начала уголовное производство из-за горсовета Черновцов, ослабившего карантин

Национальная полиция начала производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил), виновным грозит до 3 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам. На территории Черновцов продолжает действовать карантин, определенный постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 года № 641 для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявили в полиции.

Полицейские напомнили, что продолжают проверять соблюдение карантина и составляют протоколы на нарушителей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Черновцы, несмотря на "красную" зону, собираются открыть школы 1 сентября, - горсовет

"Правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Койки для больных COVID-19 заканчиваются в больницах Черновцов

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16433) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Цитата:

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".

Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
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27.08.2020 23:19
+4
а ідіот стєпанов законно рісуєт карантін?
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27.08.2020 23:16
+3
Как можно заводить дело за то, что ослаблен незаконно введенный карантин на несуществующую пандемию? Идите нах, зеленые твари.
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27.08.2020 23:41
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Вы шо, щирых украинцев ***** захотели, они как соберутся, да как ****** толпой... в Румынию сигареты нести, вам аж страшно станет)))
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27.08.2020 23:11 Ответить
Как можно заводить дело за то, что ослаблен незаконно введенный карантин на несуществующую пандемию? Идите нах, зеленые твари.
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27.08.2020 23:41 Ответить
Та ламайте і банкрутуйте вже все.
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27.08.2020 23:11 Ответить
У псів собакова завдяки дурантіну з'явилася іще одна можливість нєхолого підробітку.
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28.08.2020 09:26 Ответить
а ідіот стєпанов законно рісуєт карантін?
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27.08.2020 23:16 Ответить
ґебебельси пукіна вже можуть хуцпато купляти собі зашморги -КОЖНИЙ ОТРИМАЄ СВОЄ. А поцоваті дебіли з міськради Черновців отримають нагоду на 6місяців попрацювати волонтером в інфікційній лікарні.
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28.08.2020 06:45 Ответить
********
авак0в подтвердит
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27.08.2020 23:18 Ответить
Цитата:

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".

Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
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27.08.2020 23:19 Ответить
в конституции черным по белому написано что ограничение конституционных прав граждан возможно токо в случае введения черезвычайного положение! ЧС вводится постановление верховной рады а не кабмина!! поэтому пока нет ЧС ограничивать граждан на труд передвижение и другие свободы которые прописаны в конституции это противозаконно!!
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28.08.2020 00:24 Ответить
А если все перестанут платить налоги потому, что не с чего, будут они(власть и их овчарки) друг друга жрать, как крысы в банке?
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27.08.2020 23:20 Ответить
перестанешь платить налоги за тобой придут мусора! если конечно вас будет много и с палками тогда мусора не придут! вопрос какой шанс что вас будет много и с палками?!!
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28.08.2020 00:25 Ответить
Дело не имеет перспектив.
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27.08.2020 23:21 Ответить
Встречный иск на ментов за превышение власти и нарушение законов. Степашу с шмыгалем до суду. Может так угомонятся. Народная петиция имеет сенс.
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28.08.2020 03:20 Ответить
УВАГА !!!
ПОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ !!
на яку ,здається,повелися наші "дурантинофіли"...

Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин - Цензор.НЕТ 757

Зврніть увагу на пункт "Телеміст з Берліном".....
РОЗ"ЯСНЮЮ
Берлінські "ліваки" на зарплаті Кремля замутили протест,а львівські свободолюбиві рагулі підтримують ?.
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27.08.2020 23:34 Ответить
Поліція лише лякає.
КАРАНТИН НЕ ОГОЛОШЕНО НІ НА ТЕРИТОРІЇ України ,ні певної області.(немає на це бабла)

тому по закону не може чогось особливого вимагати.Зупинка руху не в її компетенці...І ,до речі,це мала би робити Прокуратура,а не АВаков..зупинка рішення міської влади...
АЛЕ поліція може заарештувати водіїв за наказом з Києва і нічого їй за те не буде...

У частині третій статті 29 Конституції України визначено максимально допустимий строк затримання особи без вмотивованого рішення суду. <…>
З аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться про затримання особи як про винятковий тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин.
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27.08.2020 23:43 Ответить
И не чего не будет,кроме компенсаций материальных, морального ущерба и взысканий по службе. Время деньги, а репутация прежде всего. Еще одно пугало ковидное.
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28.08.2020 08:21 Ответить
ти =ґебельс пукінський КРАЩЕ ВДАВИСЬ не доводь ЛЮДЕЙ ДО ГРІХА
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28.08.2020 11:14 Ответить
 
 