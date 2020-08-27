Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин

Національная поліція почала провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил), винним загрожує до 3 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення Чернівецької міської ради від 25.08.20 №2360 "Про епідемічну ситуацію в м.Чернівці" суперечить Конституції України та іншим чинним нормативно-правовим актам. На території Чернівців продовжує діяти карантин, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявили в поліції.

Поліцейські нагадали, що продовжують перевіряти дотримання карантину і складають протоколи на порушників.

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"Правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань", - сказано в повідомленні.

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