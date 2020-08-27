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Новини Коронавірус і карантин
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Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин

Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин

Національная поліція почала провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил), винним загрожує до 3 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення Чернівецької міської ради від 25.08.20 №2360 "Про епідемічну ситуацію в м.Чернівці" суперечить Конституції України та іншим чинним нормативно-правовим актам. На території Чернівців продовжує діяти карантин, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявили в поліції.

Поліцейські нагадали, що продовжують перевіряти дотримання карантину і складають протоколи на порушників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернівці, які перебувають у "червоній" зоні, запустили громадський транспорт у режимі спецперевезень

"Правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Чернівці, попри "червону" зону, збираються відкрити школи 1 вересня, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15138) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Цитата:

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".

Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
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27.08.2020 23:19
+4
а ідіот стєпанов законно рісуєт карантін?
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27.08.2020 23:16
+3
Как можно заводить дело за то, что ослаблен незаконно введенный карантин на несуществующую пандемию? Идите нах, зеленые твари.
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27.08.2020 23:41
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Вы шо, щирых украинцев ***** захотели, они как соберутся, да как ****** толпой... в Румынию сигареты нести, вам аж страшно станет)))
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27.08.2020 23:11 Відповісти
Как можно заводить дело за то, что ослаблен незаконно введенный карантин на несуществующую пандемию? Идите нах, зеленые твари.
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27.08.2020 23:41 Відповісти
Та ламайте і банкрутуйте вже все.
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27.08.2020 23:11 Відповісти
У псів собакова завдяки дурантіну з'явилася іще одна можливість нєхолого підробітку.
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28.08.2020 09:26 Відповісти
а ідіот стєпанов законно рісуєт карантін?
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27.08.2020 23:16 Відповісти
ґебебельси пукіна вже можуть хуцпато купляти собі зашморги -КОЖНИЙ ОТРИМАЄ СВОЄ. А поцоваті дебіли з міськради Черновців отримають нагоду на 6місяців попрацювати волонтером в інфікційній лікарні.
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28.08.2020 06:45 Відповісти
********
авак0в подтвердит
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27.08.2020 23:18 Відповісти
Цитата:

"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".

Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
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27.08.2020 23:19 Відповісти
в конституции черным по белому написано что ограничение конституционных прав граждан возможно токо в случае введения черезвычайного положение! ЧС вводится постановление верховной рады а не кабмина!! поэтому пока нет ЧС ограничивать граждан на труд передвижение и другие свободы которые прописаны в конституции это противозаконно!!
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28.08.2020 00:24 Відповісти
А если все перестанут платить налоги потому, что не с чего, будут они(власть и их овчарки) друг друга жрать, как крысы в банке?
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27.08.2020 23:20 Відповісти
перестанешь платить налоги за тобой придут мусора! если конечно вас будет много и с палками тогда мусора не придут! вопрос какой шанс что вас будет много и с палками?!!
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28.08.2020 00:25 Відповісти
Дело не имеет перспектив.
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27.08.2020 23:21 Відповісти
Встречный иск на ментов за превышение власти и нарушение законов. Степашу с шмыгалем до суду. Может так угомонятся. Народная петиция имеет сенс.
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28.08.2020 03:20 Відповісти
УВАГА !!!
ПОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ !!
на яку ,здається,повелися наші "дурантинофіли"...

Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин - Цензор.НЕТ 757

Зврніть увагу на пункт "Телеміст з Берліном".....
РОЗ"ЯСНЮЮ
Берлінські "ліваки" на зарплаті Кремля замутили протест,а львівські свободолюбиві рагулі підтримують ?.
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27.08.2020 23:34 Відповісти
Поліція лише лякає.
КАРАНТИН НЕ ОГОЛОШЕНО НІ НА ТЕРИТОРІЇ України ,ні певної області.(немає на це бабла)

тому по закону не може чогось особливого вимагати.Зупинка руху не в її компетенці...І ,до речі,це мала би робити Прокуратура,а не АВаков..зупинка рішення міської влади...
АЛЕ поліція може заарештувати водіїв за наказом з Києва і нічого їй за те не буде...

У частині третій статті 29 Конституції України визначено максимально допустимий строк затримання особи без вмотивованого рішення суду. <…>
З аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться про затримання особи як про винятковий тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин.
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27.08.2020 23:43 Відповісти
И не чего не будет,кроме компенсаций материальных, морального ущерба и взысканий по службе. Время деньги, а репутация прежде всего. Еще одно пугало ковидное.
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28.08.2020 08:21 Відповісти
ти =ґебельс пукінський КРАЩЕ ВДАВИСЬ не доводь ЛЮДЕЙ ДО ГРІХА
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28.08.2020 11:14 Відповісти
 
 