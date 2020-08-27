Поліція почала кримінальне провадження щодо міськради Чернівців, яка послабила карантин
Національная поліція почала провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил), винним загрожує до 3 років за ґратами.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення Чернівецької міської ради від 25.08.20 №2360 "Про епідемічну ситуацію в м.Чернівці" суперечить Конституції України та іншим чинним нормативно-правовим актам. На території Чернівців продовжує діяти карантин, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявили в поліції.
Поліцейські нагадали, що продовжують перевіряти дотримання карантину і складають протоколи на порушників.
"Правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань", - сказано в повідомленні.
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"Решение Черновицкого городского совета от 25.08.20 №2360 "Об эпидемической ситуации в г.Черновцы" противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам".
Вы сразу статьи Конституции указывайте, чтобы не гадать народу, что имелось в виду.
ПОВОКАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ !!
на яку ,здається,повелися наші "дурантинофіли"...
Зврніть увагу на пункт "Телеміст з Берліном".....
РОЗ"ЯСНЮЮ
Берлінські "ліваки" на зарплаті Кремля замутили протест,а львівські свободолюбиві рагулі підтримують ?.
КАРАНТИН НЕ ОГОЛОШЕНО НІ НА ТЕРИТОРІЇ України ,ні певної області.(немає на це бабла)
тому по закону не може чогось особливого вимагати.Зупинка руху не в її компетенці...І ,до речі,це мала би робити Прокуратура,а не АВаков..зупинка рішення міської влади...
АЛЕ поліція може заарештувати водіїв за наказом з Києва і нічого їй за те не буде...
У частині третій статті 29 Конституції України визначено максимально допустимий строк затримання особи без вмотивованого рішення суду. <…>
З аналізу наведеного конституційного положення вбачається, що в цьому випадку йдеться про затримання особи як про винятковий тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість якого без вмотивованого рішення суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин.