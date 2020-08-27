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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівці, попри "червону" зону, збираються відкрити школи 1 вересня, - міськрада

Чернівці, попри

Депутати Чернівецької міської ради під час сесії ухвалили рішення дозволити роботу шкіл із першого вересня цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Управлінню освіти організувати навчальний процес у закладах загальної середньої освіти з 01.09.2020 р., відповідно до Регламенту підготовки та організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти міста Чернівців в умовах адаптивного карантину у 2020/2021 навчальному році (нова редакція), затвердженого наказом управління освіти міської ради від 26.08.2020 р. № 278", - йдеться у проголосованому проєкті рішення.

Також цим рішенням із 27 серпня відновили роботу дитячих садочків міста, які запрацюють відповідно до розробленого графіка. Прийом дітей у дошкільні заклади освіти м. Чернівців здійснюватимуть за наявності медичної довідки про стан здоров'я та відсутності інфекційних хвороб.

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Під час розгляду цього питання у сесійній залі в.о. керівника управління освіти міськради Ніна Вітковська розповіла, яким чином організують навчання у школах міста.

"Освітянами були розроблені моделі і форми організації навчально-виховного процесу. Відповідно до своїх умов, залежно від кількості учнів, адміністрації шкіл обирали ту чи іншу модель, яка найбільш реально може втілюватися у цій школі. На сьогодні у нас 5 шкіл вибрали очну форму навчання, ліцей №1 - дистанційну форму навчання через незавершений ремонт, 28 шкіл вибрали очну форму із використанням технологій дистанційного навчання. У них буде змішане навчання з поділом класів на групи почергово через день, дистанційне викладання окремих предметів з обов'язковим очним консультуванням один раз на місяць за розкладом, і звичайно різний час початку занять початкової школи, середньої і старшої. Один заклад вибрав очне із використанням дистанційного навчання, це школа №8, а гімназія №1 обрала очну форму для 1-5 класів і змішане навчання у 6-11 класах. Ще 7 шкіл обрали очну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання та поділом класів на дві зміни", - зазначила Вітковська.

Вона повідомила, що тим батькам, які не захочуть вести дітей до школи, а організувати для них заочне чи дистанційне навчання, потрібно звернутися із відповідною заявою до адміністрації школи і їм це дозволять.

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Крім того, за словами освітян, перерви у школах будуть більшими, ніж раніше, для забезпечення якісного провітрювання класів. Малі перерви триватимуть не менше 15 хвилин, а великі - по пів години.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС із 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (561) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И среднюю зарплату тем, кто вынужден сидеть дома с детьми, а не на дороги пускать деньги выделенные на борьбу с COVID-19.
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27.08.2020 15:25
+2
боритесь и поборете. иначе санитары вместо законов будут командыаать пока не очитмся в
Дурке.
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27.08.2020 15:40
+1
.... Из инета - "В связи с карантином мои дети учатся на дому , и я требую школу сдать нам деньги на ремонт квартиры."
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27.08.2020 15:07
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.... Из инета - "В связи с карантином мои дети учатся на дому , и я требую школу сдать нам деньги на ремонт квартиры."
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27.08.2020 15:07 Відповісти
И среднюю зарплату тем, кто вынужден сидеть дома с детьми, а не на дороги пускать деньги выделенные на борьбу с COVID-19.
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27.08.2020 15:25 Відповісти
хм.. ВСЕ деньги которые выделили на борьбу с Ковид - давно "оприходованы "слугами" - а там пардон - больше 60 млрд.грн. которых уже нет !! этот фонд - ПУСТ! !!.. не хило упыри справились правда !?
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27.08.2020 15:30 Відповісти
Пусть потом не плачут, когда на койки в больнице по два человека укладывать будут (валетом)
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27.08.2020 15:27 Відповісти
А чого їм плакати, вони змушують підписати заяву з відсутностю претензій до школи.
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27.08.2020 15:59 Відповісти
Слышали этот бред, а где в Белоруссии лежат валетом? Покажите! Вирус - фэйк. Это ясно уже всем
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27.08.2020 16:30 Відповісти
А кто об этом скажет? Там САМ прюзидент сказал, что вируса нет.
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27.08.2020 16:37 Відповісти
боритесь и поборете. иначе санитары вместо законов будут командыаать пока не очитмся в
Дурке.
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27.08.2020 15:40 Відповісти
Молодцы!!!! Хватит слушать больных на голову параноиков коронодрочеров Ляшка и Степанова.
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27.08.2020 16:28 Відповісти
Почему дети должны страдать из за одной маразматичной Зе-шмаркли которая хочет отменить местные выборы накручивая липовую статистику больных ибо проигрывает их с треском!? Этот вирус очень страшен раз большую часть бюджета на боротьбу с ним израсходывали на ремонт дорог а аппараты ИВЛ так и не закупили ))
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27.08.2020 16:38 Відповісти
 
 