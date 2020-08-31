Школи Чернівців проводитимуть навчання дистанційно до 14 вересня
У Чернівцях до 14 вересня будуть навчатися дистанційно. Поки що місто перебуває в "червоній" зоні в рамках адаптивного карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в міськраді.
"До 14 вересня школи будуть працювати на дистанційному навчанні", - повідомили в міськраді.
Після поновлення карантинних зон Чернівці потрапили в "червоний список". Крім міста, в червону зону потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.
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cloud2009 #346452
показати весь коментар31.08.2020 15:47 Відповісти Мені подобається 0
Peterman Pinscher
показати весь коментар31.08.2020 16:28 Відповісти Мені подобається 0
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