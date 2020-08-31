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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Чернівців проводитимуть навчання дистанційно до 14 вересня

Школи Чернівців проводитимуть навчання дистанційно до 14 вересня

У Чернівцях до 14 вересня будуть навчатися дистанційно. Поки що місто перебуває в "червоній" зоні в рамках адаптивного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в міськраді.

"До 14 вересня школи будуть працювати на дистанційному навчанні", - повідомили в міськраді.

Після поновлення карантинних зон Чернівці потрапили в "червоний список". Крім міста, в червону зону потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.

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Автор: 

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учителям Рай - родителям Ад, а детки после окончания школ пойдут в пастухи..
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31.08.2020 15:47 Відповісти
А після 14-го взагалі на канікули підуть...
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31.08.2020 16:28 Відповісти
 
 