Казахский мультимиллионер Сейсембаев становится моим партнером в Офисе простых решений, - Саакашвили

Председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, заявивший ранее о намерении создать международное бюро по реформам для всех стран постсоветского пространства, представил своего официального партнера по этому начинанию – казахского бизнесмена Маргулана Сейсембаева.

Об этом Саакашвили сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Маргулан, без преувеличения, - выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс"… Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства. Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов", - написал Саакашвили.

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По словам политика, в сферу ответственности Сейсембаева будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса.

Маргулан Калиевич Сейсембаев – казахстанский предприниматель, председатель совета директоров компании "Сеймар" (1991-2009 гг). Акционер АО "Альянс Банк" (до 31 декабря 2009 г). Президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2007-2009 гг).

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