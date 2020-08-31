Казахський мультимільйонер Сейсембаєв стає моїм партнером в Офісі простих рішень, - Саакашвілі

Голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі, який заявив раніше про намір створити міжнародне бюро з реформ для всіх країн пострадянського простору, представив свого офіційного партнера з цього почину - казахського бізнесмена Маргулана Сейсембаєва.

Про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маргулан, без перебільшення, — видатна особистість. Звичайний хлопець з одного з тисяч селищ Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти до ТОП-50 списку "Форбс"... Останні роки Маргулан активно зайнятий громадською діяльністю, зокрема питаннями реформування країн пострадянського простору. Сьогодні я з радістю хочу повідомити, що Маргулан Сейсембаєв стає моїм офіційним партнером в діяльності Офісу простих рішень і результатів", - написав Саакашвілі.

За словами політика, у сферу відповідальності Сейсембаєва входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроєктів, а також вся міжнародна діяльність Офісу.

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Маргулан Калієвич Сейсембаєв - казахстанський підприємець, голова ради директорів компанії "Сеймар" (1991-2009 рр). Акціонер АТ "Альянс Банк" (до 31 грудня 2009 р). Президент Федерації шахів Республіки Казахстан (2007-2009 рр).