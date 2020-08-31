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Казахський мультимільйонер Сейсембаєв стає моїм партнером в Офісі простих рішень, - Саакашвілі

Казахський мультимільйонер Сейсембаєв стає моїм партнером в Офісі простих рішень, - Саакашвілі

Голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі, який заявив раніше про намір створити міжнародне бюро з реформ для всіх країн пострадянського простору, представив свого офіційного партнера з цього почину - казахського бізнесмена Маргулана Сейсембаєва.

Про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маргулан, без перебільшення, — видатна особистість. Звичайний хлопець з одного з тисяч селищ Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти до ТОП-50 списку "Форбс"... Останні роки Маргулан активно зайнятий громадською діяльністю, зокрема питаннями реформування країн пострадянського простору. Сьогодні я з радістю хочу повідомити, що Маргулан Сейсембаєв стає моїм офіційним партнером в діяльності Офісу простих рішень і результатів", - написав Саакашвілі.

За словами політика, у сферу відповідальності Сейсембаєва входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроєктів, а також вся міжнародна діяльність Офісу.

Читайте також: Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк

Маргулан Калієвич Сейсембаєв - казахстанський підприємець, голова ради директорів компанії "Сеймар" (1991-2009 рр). Акціонер АТ "Альянс Банк" (до 31 грудня 2009 р). Президент Федерації шахів Республіки Казахстан (2007-2009 рр).

Казахський мультимільйонер Сейсембаєв стає моїм партнером в Офісі простих рішень, - Саакашвілі 01

Автор: 

Казахстан (871) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+27
Миша , тебя ждут дома , в Грузии .
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31.08.2020 19:00
+21
А что с реформами, или я что то пропустил?
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31.08.2020 19:00
+21
" заявивший ранее о намерении создать международное бюро
по реформам для всех стран постсоветского пространства "

Казахский мультимиллионер Сейсембаев моим партнером в Офисе простых решений, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9339
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31.08.2020 19:06
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Правила форума Рада форумчан
Василь бабі - рідний Федір ...Я правильно розтлумачив назву посту ?
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31.08.2020 19:00 Відповісти
Василь бабі- тітка !
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31.08.2020 19:53 Відповісти
А что с реформами, или я что то пропустил?
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31.08.2020 19:00 Відповісти
Миша , тебя ждут дома , в Грузии .
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31.08.2020 19:00 Відповісти
В Грузии его может ждать, только лишь тюрьма.
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31.08.2020 19:31 Відповісти
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31.08.2020 19:00 Відповісти
Мишка так может ты заведешь пропеллер...и кабанчинком к тому простому парню в Казахстан рванешь...будете там на пару пост совок реформировать??
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31.08.2020 19:00 Відповісти
Туфли на крыше - мир на земле .
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31.08.2020 19:02 Відповісти
...труп на земле...
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31.08.2020 19:03 Відповісти
Ох уж эти "дети гор"!
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31.08.2020 19:01 Відповісти
Че там международный...
Пусть создает Межгалактический офис реформ!
Главное побольше белого порошка заказать, чтобы в любой момент можно было улететь хоть на Альфа Центавра хоть в созвездие сРака.
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31.08.2020 19:01 Відповісти
Прочел название статьи и ни хера не понял.Впрочем ни хера не понятно и чем грузинский Карлсон занимается.
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31.08.2020 19:02 Відповісти
Получает очень хорошую зарплату,плотно кушает и сладко спит.
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31.08.2020 19:23 Відповісти
Судя по размерам мордылица только жрет.
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31.08.2020 21:34 Відповісти
Экс-великий реформатор последние годы занимается исключительно окучиванием мультимиллонеров и другхи ВИП персон, преимущественно в ресторанах Украины, хоть шо то позитивное. В Адэссах, писали, не вылезал из ресторанов до губернаторского кресла так и не добрался. Не до того было)
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31.08.2020 19:03 Відповісти
Грузинский жулик уже казахам на уши присел.
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31.08.2020 19:04 Відповісти
Міхо спонсора знайшов.
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31.08.2020 19:06 Відповісти
Без бабла в современном мире ни одно начинание не продвидется дальше говорильни. Бабло дают с одобрения Назарбай-баши, он всегда испытывал отческую слабость к Михо и щедро инвестировал в его бизнес проекты в Грузии в бытность ее президентом!
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31.08.2020 19:25 Відповісти
" заявивший ранее о намерении создать международное бюро
по реформам для всех стран постсоветского пространства "

Казахский мультимиллионер Сейсембаев моим партнером в Офисе простых решений, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9339
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31.08.2020 19:06 Відповісти
Этот маргулат -беня казахского разлива. Такое же ворьё и хапуга. Миша,как обычно не ищет лёгких путей. Дурак есть дурак.
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31.08.2020 19:07 Відповісти
Сильный заголовок))))
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31.08.2020 19:08 Відповісти
Король грузинских реформ Каха Бендукидзе смотрит на это все с Неба и улыбается...
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31.08.2020 19:11 Відповісти
Или переворачивается в гробу
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31.08.2020 23:32 Відповісти
Миха все время крутится рядом с богатыми и успешными. Ему, впрочем, это не помогает
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31.08.2020 19:12 Відповісти
а вот с Порошенко покрутиться не получилось - потому он и стал для него "барыгой" и хотел смести.
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31.08.2020 22:40 Відповісти
Этому казахскому чуваку, надо видимо срочно чего- то порешать в Украине. Ну, например, как чего-нибудь спионерить и тебе ничего не было. Нашел Мишу, Миша заходит на чаек к Командующему...
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31.08.2020 19:16 Відповісти
Да Саакашвили пора заниматься ГБР
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31.08.2020 19:49 Відповісти
Жирдяи охренели
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31.08.2020 19:18 Відповісти
А Саак професійний дояр
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31.08.2020 19:21 Відповісти
Меня часто справшивают,Андрей, а что такое Демократия и Свобода?
Отвечаю всегда одинаково...,Демократия... это представь себе....два волка и ягненок голосуют на счет обеденного меню...А Свобода,это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результаты их голосования.....
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31.08.2020 19:21 Відповісти
Скоро и Туркменбаши подтянется к простым решениям.
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31.08.2020 19:23 Відповісти
Две бутылки "Цинандали" и любое решение- лёгкое!
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31.08.2020 20:22 Відповісти
Уже хотят в Казахстан перекачивать бабло, чтобы потом концов не найти
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31.08.2020 19:34 Відповісти
Так я не понял, эта Чурчхела едет в чвою, сладкую, Грузию, или продолжит тянуть бабло из моего кармана, в свой карман, ни чего при этом не делая, кроме навоза?
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31.08.2020 19:38 Відповісти
Грузия вовремя намекнула, что там его ждет турма. Михо сразу передумал возвращаться на родину. Его и тут неплохо кормят.
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31.08.2020 21:50 Відповісти
БАЛАШОВ О БОЛТУНЕ СААКАШВИЛИ
ХОРОШО ПРИПЕЧАТАЛ

https://youtu.be/Cj5aAI0fEXA
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31.08.2020 19:48 Відповісти
Офис простых решений - место где дают деньги за решение вопросов . Хитро
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31.08.2020 19:50 Відповісти
за нерешение вопросов
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31.08.2020 22:37 Відповісти
За решалово
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31.08.2020 23:33 Відповісти
Я ипу!
Да на нем клейма негде ставить!

2 июля 2009 года - государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .4 сентября 2009 года - государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».10 сентября 2009 - Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).28 октября 2009 года - Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].4 ноября 2009 года - Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ - менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).7 мая 2010 года - обвинение по пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК в отношении Маргулана Сейсембаева было переквалифицировано в обвинение по пункту 1 статьи 220 УК РК (незаконное использование денежных средств АО «Альянс Банк») и статью 182 (часть 3) (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) в виду отсутствия события и состава преступления. Также 7 мая 2010 года Прокуратура Казахстана прекратила уголовные дела в отношении Маргулана Сейсембаева, его братьев и некоторых бывших топ-менеджеров Банка по статьям 193 (часть 3) и 235 (часть 1) УК РК за отсутствием в их действиях состава преступления.12 мая 2010 года - следствие в Казахстане снимает обвинения по ст. 193 ч.3, «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём», ст.176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», ст. 235 ч.3 п.б «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией) участие в преступном сообществе» в виду отсутствия события и состава преступления.11 июня 2010 года - международная аудиторская компания BDO forensic services, специализирующаяся на финансовых расследованиях, представила аудиторский отчет о деятельности Сейсембаева М. К. и об использовании денежных средств банка.5 августа 2010 года после получения ответа от Федерального Департамента Юстиции и Полиции Швейцарии, после получения и изучения всех материалов касательно деятельности Сейсембаева М. К. и аудиторского отчета, Государственный прокурор г. Цюрих прекратил расследование за отсутствием события преступления и отказал в возбуждении уголовного дела по подозрению в отмывании денег.17 августа 2010 г. - Окружной суд Княжества г. Лихтенштейн прекратил доследственную проверку по подозрению Маргулана Сейсембаева в злоупотреблении служебным положением, а также по подозрению в отмывании денег за отсутствием события преступления.26 октября 2010 года - Маргулан Сейсембаев добровольно возвращается в Казахстан для содействия следствию и участия в следственных мероприятияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .8 января 2011 года - дело в отношении Сейсембаева М. К. и бывших топ-менеджеров АО «Альянс Банк» передается в Медеуский районный суд г. Алматы.5 апреля 2011 года - АО «Альянс Банк» подает иск в Высокий суд Англии, обвиняя Сейсембаева М. К., его братьев и бывший топ-менеджмент банка в отмывании денежных средств, мошенничестве и хищении средств банка. Высокий суд Англии вынес приказ о заморозке всех активов Сейсембаева М. К., его братьев и топ менеджмента банка по всему миру.8 июля 2011 года - после полугодового судебного разбирательства на открытом судебном заседании Медеуский районный суд оправдал Сейсембаева М. К. по ст. 182 (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) и признал Сейсембаева М. К. виновным по ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка путём выдачи гарантий). Суд приговорил Сейсембаева М. К. к двум года лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в банковской сфере в течение 2-х лет и выплате в пользу АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге.15 сентября 2011 года - Апелляционный суд г. Алматы отменяет приговор Медеуского районного суда г. Алматы в части выплаты АО «Альянс Банк» 192 млрд.тенге и признал за АО «Альянс Банк» право на удовлетворение исковых требований и вопроса о размерах взыскания с виновных лиц, на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.23 октября 2011 года - АО «Альянс Банк» подал ходатайство в Верховный Суд Республики Казахстан.14 декабря 2011 года - Высокий суд Англии выносит решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ-менеджмента банка, а также отказывает в иске АО «Альянс Банк» на основании отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения иска по существу.17 января 2012 года - Альянс Банк подает апелляцию в Апелляционный суд Англии на решение суда первой инстанции.14 февраля 2012 - Верховный суд Республики Казахстан постановляет оставить ходатайство Альянс Банка без рассмотрения.15 февраля 2012 года - Бостандыкский районный суд г. Алматы выносит постановление об освобождении от наказания по ст. 220 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, назначенного по приговору Медеуского районного суда г. Алматы.17 января 2012 года - АО «Альянс Банк» подает апелляцию в Апелляционный суд Англии на решение суда первой инстанции.14 февраля 2012 - Верховный суд Республики Казахстан постановляет оставить ходатайство АО «Альянс Банк» без рассмотрения.15 февраля 2012 года - Бостандыкский районный суд г. Алматы выносит постановление об освобождении от наказания по ст. 220 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, назначенного по приговору Медеуского районного суда г. Алматы в силу Закона Республики Казахстан об амнистии.17 июня 2012 года - слушание в Апелляционном суде Англии12 декабря 2012 года - Маргулан Сейсембаев выиграл апелляционный суд Англии у Альянс Банкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Суд принял решение в пользу Сейсембаева М. К., его братьев и бывшего топ менеджмента банка (всего 15 ответчиков). В частности, Апелляционный Суд Лондона пришел к выводу об отсутствии у него оснований и юрисдикции для рассмотрения спора по существу между АО «Альянс Банк» и 15 ответчиками, которых финансовый институт обвинил в мошенничестве в крупном размере, преступном сговоре и нанесению ущерба в размере 1,1 миллиарда долларов. Также Лондонский Апелляционный Суд постановил разморозить активы Маргулана Сейсембаева и других ответчиков по делу по всему миру. Кроме того, Апелляционный Суд Лондона обязал АО «Альянс Банк» полностью возместить судебные издержки Маргулану Сейсембаеву и другим ответчикам, которые они понесли во время судебных разбирательств в первой и второй судебных инстанциях Лондона. Также судьи Лондонского Апелляционного Суда отказали казахстанскому банку в разрешении обратиться с апелляцией в Верховный Суд Лондона. Однако, у АО «Альянс Банк» есть возможность до 11 января 2013 года обратиться за таким разрешением непосредственно в Верховный Суд Лондона (которая является самой высшей и последней судебной инстанцией в английской судебной системе.С августа 2013 года - управляющий партнёр хедж фонда Asadel Capital SPC.Фонд занимается торговлей на международных биржах (NYSE, NSDAQ, CBOE, LSE и пр.)
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31.08.2020 19:54 Відповісти
Кстати, о Лихтенштейне.
Лихтенштейн заявил претензию на территорию Чехии, в десять раз превышающую нынешний размер страны.
Власти крохотного европейского государства утверждают, что Чехия незаконно конфисковала две тысячи квадратных километров земли в конце Второй мировой войны.
Государство Лихтенштейн подало судебный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором заявило претензии на часть территории Чехии, которая в десять раз превышает собственную площадь страны. В иске идёт речь о возврате территории, конфискованной у Лихтенштейна в конце Второй мировой войны.
В тексте иска говорится, что Чешская Республика "пренебрегает" суверенитетом в вопросе возвращения почти двух тысяч квадратных километров земли и нескольких крупнейших замков и дворцов Европы.
Основная проблема состоит в так называемых декретах Бенеша (Эдвард Бенеш - второй президент Чехословакии в 1935 -1948 годах), согласно которым князей Лихтенштейна объявили немцами и коллаборантами нацистского режима. По этим причинам, было принято решение о конфискации их недвижимости.
Территориальный спор Чехии и Лихтенштейна продолжается более 70 лет. Он касается территории площадью более двух тысяч квадратных километров. Чехия отказывалась признавать Лихтенштейн государством из-за нерешённых вопросов собственности правящего княжеского дома. Страны установили дипломатические отношения только в 2009 году.
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31.08.2020 21:58 Відповісти
Михо нашел очередной кошелек Как говорится где бабло там и Жулик
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31.08.2020 20:03 Відповісти
Билеты купил на родину,пи*дло? Или вовремя попустило?
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Казахский мультимиллионер Сейсембаев становится моим партнером в Офисе простых решений, - Саакашвили

Михо, мы за тебя рады. А нам то что с того, что ты себе такого партнера приобрел?
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31.08.2020 20:15 Відповісти
денюжек захотел, все мало, не хватает вот и вскрылся консерва. никуда он не поедет, ни в какую Грузию, пролетит.
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31.08.2020 22:36 Відповісти
Там с Михико ещ один "чорт" лохматый заседает ! Как его фамилия ? Очень помню ЗЕбилі нахваливали волосатого! И где реформы и простые решения ?
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31.08.2020 20:25 Відповісти
А зебилы довольны, им главное красивые слова - они любят ушами.🙂
Еще и недовольны, что порохоботы обижают рехварматора всех времен и народов.
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31.08.2020 21:48 Відповісти
Це досягнення від травня ? Чи відколи він реформує ?
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31.08.2020 20:32 Відповісти
Мені соромно за більшість тутешніх коментаторів. Це якби в дурдом прийшов кваліфікований лікар, а пацієнти регочуть над діагнозами, що він встановив.
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31.08.2020 21:14 Відповісти
пипец, кто то верит, что чувак из какого то аула в казахстане без крыши в верхах стал мультимиллионером и создал бизнес империю? в казахстане ? ********** реально дегенерат комик.не зря его подобрал в свою шоблу зечмошник, родственные души, строят нью васюки.
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31.08.2020 21:15 Відповісти
Кто-нибудь что-то понял? Что за бред? Я понял одно: "Офис простых решений" = "Рога и копыта".
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31.08.2020 21:18 Відповісти
100% так и есть.
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31.08.2020 21:43 Відповісти
Саакашвили на кацапов и на какао действует одинаково.
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31.08.2020 21:30 Відповісти
*** , та он сюда всех перетащит , так со всем снг в поссоримся из за этих неустроенных.
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31.08.2020 21:36 Відповісти
Нормальный работодатель уже давно пинком под зад выгнал это никчемное трепло.
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31.08.2020 21:41 Відповісти
Михо к нашему наркоше диллера подогнал с афганским товаром ? ))
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31.08.2020 22:24 Відповісти
Офис пустых решений, каждому в голову по синему туману!
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31.08.2020 23:27 Відповісти
Миша пристроил свою толстую оппу в Украине на кормление. Зюзя пособил. Не со своего же кармана кормит.
Кормит народ Украины.
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31.08.2020 23:41 Відповісти
Он тут все верещал про украинских боригъ, а казахский барига ему не муляет.
Как то это все уже нехорошо пахнет - наглостью, бесстыдством
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31.08.2020 23:45 Відповісти
"Простые решения" Сааки могут вступить в противоречие с "простыми решениями" по Путину и тогда Сааки придется уносить ноги и как можно быстрее.
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01.09.2020 17:18 Відповісти
 
 