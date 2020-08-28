Не треба розвивати конспірологію через емоційні висловлювання Саакашвілі. Він працюватиме в Україні, - радник Єрмака Подоляк
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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і далі працюватиме в Україні і пропонує не розвивати конспірологію навколо його емоційних повідомлень і висловлювань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк повідомив у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Піде чи не піде з Нацради реформ Саакашвілі? Вчорашній день, зокрема, пройшов під знаком цього гострого питання. На мій погляд, немає ані найменших підстав влаштовувати традиційні конспірологічні розгляди у зв'язку з його емоційними постами. Міхеіл Ніколозович, дійсно, дуже емоційний, часто безапеляційно, швидко і різко реагує на багато що. Тим і славиться. Він завжди додає драйву в нашу управлінську рутину", - сказав він.
Подоляк зазначив, що Саакашвілі сильно переживає за країну, за втрату темпу, за ефективність/неефективність своєї роботи, за корпоративну репутацію тієї ж Нацради реформ.
"Він (Саакашвілі. - Ред.) хоче швидше і результативніше працювати. Природно, що він абсолютно нетерпимо ставиться до якогось зайвого бюрократизму, додаткових узгоджень і інших обов'язкових процедур. Коротше, до всього того, чим така знаменита наша важко реформована держава. Робить він і досить яскраві заяви. Але я б точно не драматизував ситуацію", - зауважив радник керівника ОП.
Подоляк повідомив, що сам Саакашвілі в розмові з ним у четвер підкреслив, що "Україна для нього надзвичайно важлива і що ми продовжуємо працювати, продовжуємо проєктувати нові формати держави, нові формати галузевих реформ. Все цілком конструктивно і дуже багато у нас напрацювань, які вимагають обов'язкового доведення до розуму..."
У зв'язку з цим радник Єрмака вважає, що Саакашвілі "ще буде і буде тут працювати", але також вказав, що Нацрада реформ - це, насамперед, важливий інституційний орган, який має чіткі цілі і завдання, і який є свого роду "креативним майданчиком" для відвертого обговорення стратегічних напрямків розвитку України.
"До Нацради входить багато ключових креаторів і управлінців, які визначають правила гри на наших ринках. Так, Саакашвілі чудовий модератор цього майданчика, але цінність Нацради реформ у тому, що вона в будь-якому випадку є корпоративним органом, який завжди здатний запропонувати суспільству прекрасний інтелектуальний продукт колективного виробництва", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі опублікував ввідеозвернення, в якому вибачається перед населенням Грузії за свої помилки і каже, що повертається в Грузію.
Зі свого боку міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що тільки привітає, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в розшуку, виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, оскільки грузинська в'язниця його чекає.
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И ему четко дали понять шо мишин размер будки не увеличат.
Согласно декларации главы таможни, он живет весьма роскошно. Есть у него квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м., в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.
Семья таможенника задекларировала четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шубу и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.
Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн. и Renault Dokker. На супругу нового начальника таможни записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.
Просто даже Миша быстро понял, что вы за чмошники!
Новорыговские, зеленые лица...
Шо не ІкІксперд то СОВєтнік..
Никто не кается ни за Витю, ни за Петю, ни за Вову. Все правы, но всем п#зд@ц! И не плачьте - сами заслужили
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#ть - кто им доктор?..
(2020 пенсия в Грузии 90$)
При Порошенку він мав всі можливості створити в Одеській області маленьку Грузію. У своє розпорядження тоді він отримав митницю, прокуратуру, поліцію і повну свободу дій. Результат реформ ???
Повертаючись в Україну до Зеленського він уявляв себе прем'єр міністром, хотів взяти митницю. Натомість став головою ради реформ - вітриною без повноважень. Зрозумівши, що в Україні шансів у нього ніяких, що він для клоунів всього лише ширма, оголосив про повернення в Грузію. Там 31 жовтня парламентські вибори. Зажевріла надія. А надія, як відомо, помирає останньою.
Нехай у Грузії там йому щастить!
А в Україні нехай щастить у кацапському розумінні цього виразу.
Саака вирішив, що краще відседіти в Грузії, ніж бути причетним до здачі України пліснявими.
додому. Подоляк - руйнівник надій.