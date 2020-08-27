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Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані

Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляє, що буде тільки вітати, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в розшуку, виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, бо грузинська в'язниця його чекає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Тея Цулукіані сказала в четвер журналістам, коментуючи відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників в Грузії, в ході якого він знову пообіцяв повернутися.

"Ми, звісно ж, схалюватимемо, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його очікує процедура затримання на кордоні й грузинська в'язниця", - заявила Цулукіані.

За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було ухвалено декілька вироків.

Читайте також: Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

У Грузії наприкінці жовтня відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому вибачається перед населенням Грузії за свої помилки і каже, що повертається в Грузію.

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+17
Пишаюся Ужгородом.
Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.

Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 15:12
+12
Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 2766
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27.08.2020 15:10
+11
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 2240
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27.08.2020 15:26
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ага, конечно, ждите, дурной он что ли. Сказать одно, а сделать другое
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27.08.2020 15:08 Відповісти
Тоді Саакашвілі стане Президентом Білорусі.
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27.08.2020 15:08 Відповісти
т е белорусов будет физдить миха ?ну грузин они били знатно
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27.08.2020 15:13 Відповісти
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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27.08.2020 15:44 Відповісти
Вс' Карсон уже лететь в Грузию передумал!
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27.08.2020 15:09 Відповісти
Та иму покуй - он рисковый парень..
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27.08.2020 15:09 Відповісти
Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 2766
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27.08.2020 15:10 Відповісти
терзают смутные сомнения ,что грузинам нах это возвращение не нужно...типа пусть этот буйнопомешанный бушует в других странах, но не у нас
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27.08.2020 15:11 Відповісти
Пишаюся Ужгородом.
Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.

Саакашвили в Грузии все так же ждет тюрьма, - глава Минюста Цулукиани - Цензор.НЕТ 1609
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27.08.2020 15:12 Відповісти
Посадят проиграют непосадят тоже приграют он все просчитал
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27.08.2020 15:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UAC-fDd9pgU С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
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27.08.2020 15:14 Відповісти
"Твой дом тюрьма!" (с)

Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 186
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27.08.2020 15:18 Відповісти
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 5010
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27.08.2020 15:23 Відповісти
Неужто в Грузинской тюрьме комфортней чем в Украине (при зеленском )
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27.08.2020 15:24 Відповісти
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 2240
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27.08.2020 15:26 Відповісти
Тогда, когда Саакашвили был в Амстердаме барыгой при власти был Порошенко, а Зеленский был актером и играл Голобородько в фильме "Слуга народа", кстати классный многосерийный рекламный предвыборный ролик, благодаря ему народ и повелся.
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27.08.2020 15:47 Відповісти
Надоел уже этот сумасшедший...
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27.08.2020 15:30 Відповісти
Я тєбя за то уважаю, Миша, шо ти pісковий паpєнь (с)
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27.08.2020 15:39 Відповісти
Йому і тут непогано. Двадцять штук євро на халяву щомісяця капає.
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27.08.2020 15:41 Відповісти
В любом университете США и ЕС он имел бы в 4 раза меньше.
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27.08.2020 17:22 Відповісти
Простить не могут воры того, что сделал в Грузии Саакашвили, да и те, кому реформы поперек их жизни коррупционной стали.
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27.08.2020 15:41 Відповісти
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 126
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27.08.2020 15:42 Відповісти
Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 4414
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27.08.2020 15:46 Відповісти
Yesss !
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27.08.2020 17:03 Відповісти
В тюрма ужін, макароны - подумал мишико.
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27.08.2020 15:48 Відповісти
Тебя посодют, посодют и правильно сделают.
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27.08.2020 15:48 Відповісти
Сдулся Мишико... зеленые использовали и бросили...
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27.08.2020 15:55 Відповісти
Саака воліє сидіти в грузинській буцегарні, ніж бути в команді зеленського.
Офігеть, характеристика пліснявим.
Саака, кучма, піськун ...
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Брехня!!!!!!
После картоплестана и луки я бы не рискнул в Грузии арестовывать Михо!!!!!
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27.08.2020 16:07 Відповісти
Спасибо, что предупредили, отъезд отменяется.🙂
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27.08.2020 16:30 Відповісти
Так в чому справа, якщо в розискі, чому до інтерполу не подають? Та не вимагають єкстрадиціі Міхо? Всім відомо де він. Але ж не подають.
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27.08.2020 16:32 Відповісти
Больше всего они боятся возвращения Михо в Грузию. У них тогда точно не получится его в тюрьму посадить. И много личных планов медным тазиком накроются.
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27.08.2020 17:17 Відповісти
Николозовичу монетку надо кинуть: еслы выпадет орел - то нары в Грузии, если решка - то ковид и ИВЛ в Украине, как подарок от ОПЗЖ.
Если монета на ребро встанет, то возьмут Мишу профессором в США в один из институтов Конфуция.
А если в воздухе зависнет, то станет Миша заведовать Одеской таможней...
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27.08.2020 17:02 Відповісти
Всё течёт, всё меняется. Саакашвили ещё приедет в Грузию и будет пользоваться заслуженной славой.
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27.08.2020 17:15 Відповісти
Кілька разів бував в Грузії, все шукав результати реформ Міхо і зробив висновок, що Грузії з реформами ще довго наздоганяти Україну . Хіба що Міхо віддав весь енергосектор Газпрому Росії. Добре, що населення трохи більше 3 млн. І газу, як плати за транзит вистачає ... Хоч і дорогий..
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27.08.2020 18:20 Відповісти
Очередной заказной фейк ! Просто гуглим "Интерпол признал преследование Саакашвили недопустимым!!! Соответствующие письма разосланы всем национальным бюро Интерпола." !
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28.08.2020 01:37 Відповісти
 
 