Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані
Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляє, що буде тільки вітати, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в розшуку, виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, бо грузинська в'язниця його чекає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Тея Цулукіані сказала в четвер журналістам, коментуючи відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників в Грузії, в ході якого він знову пообіцяв повернутися.
"Ми, звісно ж, схалюватимемо, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його очікує процедура затримання на кордоні й грузинська в'язниця", - заявила Цулукіані.
За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було ухвалено декілька вироків.
У Грузії наприкінці жовтня відбудуться парламентські вибори.
Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому вибачається перед населенням Грузії за свої помилки і каже, що повертається в Грузію.
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Однак все одно тут оберуть як не слуг,то опеже.
Вотчина ж Шуфрича.
Офігеть, характеристика пліснявим.
Саака, кучма, піськун ...
После картоплестана и луки я бы не рискнул в Грузии арестовывать Михо!!!!!
Если монета на ребро встанет, то возьмут Мишу профессором в США в один из институтов Конфуция.
А если в воздухе зависнет, то станет Миша заведовать Одеской таможней...