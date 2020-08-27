Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляє, що буде тільки вітати, якщо експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в розшуку, виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, бо грузинська в'язниця його чекає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Тея Цулукіані сказала в четвер журналістам, коментуючи відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників в Грузії, в ході якого він знову пообіцяв повернутися.

"Ми, звісно ж, схалюватимемо, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його очікує процедура затримання на кордоні й грузинська в'язниця", - заявила Цулукіані.

За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було ухвалено декілька вироків.

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У Грузії наприкінці жовтня відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, раніше колишній президент Грузії, голова виконкому Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі опублікував відеозвернення, в якому вибачається перед населенням Грузії за свої помилки і каже, що повертається в Грузію.