Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине
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На днях в Люботине Харьковской области правоохранительные органы нашли целый арсенал оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин
Он отметил, что в схроне были найдены: "Гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковму гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию. Владельцем арсенала оружия является Олег Ширяев, тот самый, который координирует деятельность организации Кивы "Патриоты за жизнь".
"Из своих источников получил интересную информацию о его владельц (арсенала оружия - ред.) - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы. Все мы ничего не слышали об этом деле, так как, судя по всему, ее покрывает полиция и прокуратура. Надеюсь, ни у кого больше не возникает вопросов относительно настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ" - пишет Жорин.
Руководитель Центрального штаба НК призывает правоохранительные органы прокомментировать ситуацию и дать правовую оценку находке.
Пожалуйста, подождите...
Дуже файно так зробили, що так тупо підставилися... Цілком можливо, що їх використали в темну...
А зараз обидва в ОПЗЖ
"Бывший командир «Східного корпуса» Олег Ширяев стал куратором всеукраинского движения «Патриоты - за жизнь», которое 18 июня в Киеве презентовал нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива.
«Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения «Патриоты - за жизнь»! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине. Я разделяю ценности Патриотов.
Сегодня это объединение людей, которое является образцом морали, чести и достоинства. Почему? Так как основой деятельности является - соблюдение законов государства Украина, соблюдение норм Конституции! Не этого ли мы все с вами хотели столько лет?», - написал Олег Ширяев на своей странице в Facebook.
"Люди Медведчука по всіх областях України зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них люди навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Запрошують фахівців з Києва. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо", - зазначив Карась.
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·10 ч
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
как Вы думаете что они готовят правильно гражданский конфликт чтоб орать вот видите идет гражданская война Вова Пу прийди, а у на с у ватного руководства концерты откаты прокаты и всякая шелупень
- Кто это, мой фюрер?
- А! Известный советский разведчик полковник Исаев.
- Странно, почему вы его не арестуете?
- Бессмысленно - все равно выкрутится."
Краще арештувати небайдужих громадян, які самі, ризикуючи життям, знешкоджують тітуханів та російських бойовиків.