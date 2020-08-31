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оружие (9398) Харьковщина (4165) Ширяев (17) Жорин Максим (31)

Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине

На днях в Люботине Харьковской области правоохранительные органы нашли целый арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин

Он отметил, что в схроне были найдены: "Гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковму гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию. Владельцем арсенала оружия является Олег Ширяев, тот самый, который координирует деятельность организации Кивы "Патриоты за жизнь".

"Из своих источников получил интересную информацию о его владельц (арсенала оружия - ред.) - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы. Все мы ничего не слышали об этом деле, так как, судя по всему, ее покрывает полиция и прокуратура. Надеюсь, ни у кого больше не возникает вопросов относительно настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ" - пишет Жорин.

Руководитель Центрального штаба НК призывает правоохранительные органы прокомментировать ситуацию и дать правовую оценку находке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+49
Фулюгани таки правильно зробили подарувавши їм звиздюлину.
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31.08.2020 19:04
+46
Чому Іллюша-мастурбатор досі не за гратами? Тому, що його куратор - Авакян?! Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1447
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31.08.2020 19:04
+45
Венедиктову, Баканова и Авакова хотелось бы услышать по этому поводу. Слишком уже много сигналов о всяких гавно-"чвк", не хватало нам ещё этого, титушек с пулемётами и минами
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31.08.2020 19:05
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Странно что не обнаружили надувных резиновых баб для бункера Кивы)
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31.08.2020 19:04 Ответить
Кива дрочит в Раде крива.
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31.08.2020 20:18 Ответить
Фулюгани таки правильно зробили подарувавши їм звиздюлину.
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31.08.2020 19:04 Ответить
действовали на опережение
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31.08.2020 19:10 Ответить
Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1749
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31.08.2020 19:29 Ответить
Краще б знищили, а то ті підари ще багато біди нароблять в Україні.
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31.08.2020 19:30 Ответить
Ага, мінус 16 наших в СІЗО і вже наврядчи отримають умовне. Жопоблоківці мають величезний піар особливо серед бидла.
Дуже файно так зробили, що так тупо підставилися... Цілком можливо, що їх використали в темну...
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31.08.2020 20:09 Ответить
Чому Іллюша-мастурбатор досі не за гратами? Тому, що його куратор - Авакян?! Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1447
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31.08.2020 19:04 Ответить
Так воно же дурковате на голову, таких в дурдом чи в опзж.
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31.08.2020 21:02 Ответить
Он был и там и там. Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині - Цензор.НЕТ 5661
Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині - Цензор.НЕТ 1650
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01.09.2020 16:36 Ответить
Венедиктову, Баканова и Авакова хотелось бы услышать по этому поводу. Слишком уже много сигналов о всяких гавно-"чвк", не хватало нам ещё этого, титушек с пулемётами и минами
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31.08.2020 19:05 Ответить
А зеля : "кнопочки , принтеры..." Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 7627 Гордится хрен знает чем . Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 7627
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31.08.2020 19:05 Ответить
В смартфонах не убивают. А его страна в смартфоне.
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31.08.2020 19:21 Ответить
Он шо кокаин в смартфоне хранит? 🤔😁
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31.08.2020 19:23 Ответить
Он в сматфоне свои гениталии парит
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31.08.2020 19:26 Ответить
Так как Кива громогласно во всеуслышание заявлял, что это были "его люди" значит он в этой шайке бригадир ( по старым понятиям), мандат на стол, и в камеру ...
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31.08.2020 19:07 Ответить
Краще на гіляку.
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31.08.2020 19:31 Ответить
+100500! а то корми дегенерата за народные деньги Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині - Цензор.НЕТ 1098
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31.08.2020 21:05 Ответить
Олег Ширяев. Знакомое фамилие....
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31.08.2020 19:07 Ответить
Жовтень 2014 року-грудень 2015 року - майор національної поліції, командир роти РПСПОП «Східний Корпус» Головного управління національної поліції у Харківській області.
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31.08.2020 19:08 Ответить
Так Ківа теж зробив карколомну кар'єру в поліції саме в 2014-2016 роках.
А зараз обидва в ОПЗЖ

"Бывший командир «Східного корпуса» Олег Ширяев стал куратором всеукраинского движения «Патриоты - за жизнь», которое 18 июня в Киеве презентовал нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива.

«Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения «Патриоты - за жизнь»! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине. Я разделяю ценности Патриотов.
Сегодня это объединение людей, которое является образцом морали, чести и достоинства. Почему? Так как основой деятельности является - соблюдение законов государства Украина, соблюдение норм Конституции! Не этого ли мы все с вами хотели столько лет?», - написал Олег Ширяев на своей странице в Facebook.
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31.08.2020 19:23 Ответить
Он разделяет деньги жопз, а не ценности Патриотов!
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31.08.2020 19:33 Ответить
Ну так гда Зеленский? Чего он молчит? Чи пора выходить на Майдан?
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31.08.2020 19:08 Ответить
пора
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31.08.2020 19:32 Ответить
І там була визитівка онаниста?! З чого він взяв що це зажопник ківа?!
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31.08.2020 19:08 Ответить
Готовят ХНР делать???
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31.08.2020 19:09 Ответить
Готовят Малороссийский федеральный округ РФ
"Люди Медведчука по всіх областях України зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них люди навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Запрошують фахівців з Києва. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо", - зазначив Карась.
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
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31.08.2020 20:00 Ответить
Ау,СБУ,то,что побили ОПЗЖшников-понятно,нехорошо...А тут как?Арсенальчик явно не просто так?Мож пора заняться всеми этими "гражданами Кивы!?
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31.08.2020 19:12 Ответить
Ради прикола посматривал умерщвленный мертвечуком ZIK.Все разговоры журнашлюх лишь об этом. Несчастные кивовцы-их обидели террористы из Нацкорпуса. Запретить..разогнать..подать в суд. Что же происходит??..Как же тошно смотреть на этих продажных тварей. И чем больше они воют,тем больше убеждение,что сам кива это и замутил.
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31.08.2020 19:14 Ответить
ЗАЖОпников за жопу поймали, теперь посадить! Шоб Кива лет 10 дрочил и никто ему не мешал!)))
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31.08.2020 19:20 Ответить
Большой арсенал оружия / Да хоть танки и ракеты. Киве из ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) Медведчука позволено: олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами
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31.08.2020 19:22 Ответить
Еще не выветрилось ,,боевое содружество,, дегенерата Рубана и дубоголовой Савченко, как у нас появились благодарные последователи их ,,подвига,,. Не потому ли, что Надюху посадили не в камеру, а перед камерой...?
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31.08.2020 19:31 Ответить
У руля страны предатель. Это не обзывалка.
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31.08.2020 19:31 Ответить
Дрочуна каструють першим. Він вже собі намастурбіровал.
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31.08.2020 19:42 Ответить
кацапов и ватников нужно выжигать под корень!
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31.08.2020 19:45 Ответить
И все стволы Киве пан Аваков подарил? Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 8504
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31.08.2020 19:57 Ответить
Ну і що далі?. пане преЗЕдент
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31.08.2020 20:03 Ответить
Вата готовит очередное гражданское обострение в Украине и это факт..
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31.08.2020 20:11 Ответить
И начало его в 2021 году. Уже скоро.
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01.09.2020 17:39 Ответить
нет..осень 2020-го...
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01.09.2020 19:51 Ответить








Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·10 ч

"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
как Вы думаете что они готовят правильно гражданский конфликт чтоб орать вот видите идет гражданская война Вова Пу прийди, а у на с у ватного руководства концерты откаты прокаты и всякая шелупень
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31.08.2020 21:22 Ответить
П'ята колона москви готує кривавий сценарій ,якщо не зупинити вони знищать Україну,та тільки нинішня влада і керівництво МВС загрозу бачать в патріотимчних проукраїнських силах.
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31.08.2020 21:42 Ответить
Какой-то диссонанс: депутат Украины и его пророссийские титушки.
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31.08.2020 22:43 Ответить
Почему Киве все сходит с рук? Вспомнился анекдот : "В имперской канцелярии в кабинете Гитлера беседуют фюрер и Муссолини. Внезапно в кабинет врывается Штирлиц, с помощью отмычек открывает сейф, отыскивает нужные ему документы и начинает спокойно фотографировать.
- Кто это, мой фюрер?
- А! Известный советский разведчик полковник Исаев.
- Странно, почему вы его не арестуете?
- Бессмысленно - все равно выкрутится."
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31.08.2020 22:50 Ответить
А сбу в країні немає.
Краще арештувати небайдужих громадян, які самі, ризикуючи життям, знешкоджують тітуханів та російських бойовиків.
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01.09.2020 16:18 Ответить
Уникальная ситуация: их содержит бюджет Украины (мы с вами), а работают на врага.
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01.09.2020 17:38 Ответить
Таких боевых отрядов и схронов с оружиев в Украине - десятки. Ждут своего часа. Рыги все делают, чтобы вернуться во власть и запеть свою старую песню про "два народа братья".
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01.09.2020 17:37 Ответить
Таки Люботин.
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01.09.2020 17:37 Ответить
 
 