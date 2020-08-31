Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине

На днях в Люботине Харьковской области правоохранительные органы нашли целый арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин

Он отметил, что в схроне были найдены: "Гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковму гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию. Владельцем арсенала оружия является Олег Ширяев, тот самый, который координирует деятельность организации Кивы "Патриоты за жизнь".

"Из своих источников получил интересную информацию о его владельц (арсенала оружия - ред.) - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы. Все мы ничего не слышали об этом деле, так как, судя по всему, ее покрывает полиция и прокуратура. Надеюсь, ни у кого больше не возникает вопросов относительно настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ" - пишет Жорин.

Руководитель Центрального штаба НК призывает правоохранительные органы прокомментировать ситуацию и дать правовую оценку находке.

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