Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині
Днями в Люботині Харківської області правоохоронні органи знайшли цілий арсенал зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін
Він зазначив, що в схроні було знайдено: "Гранати РГД-5 та запали до них, патрони до великокаліберного кулемета 12.7 мм, комплектуючі до станкового протитанкового гранатомета, кулеметні стрічки до ПКМ, патрони до гвинтівок 308 Win, патрони до гладкоствольної зброї. Власником арсеналу зброї є Олег Ширяєв, той самий, який координує діяльність організації Ківи "Патріоти за життя".
"Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію про власника (арсеналу зброї - ред.) - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Ківи. Всі ми нічого не чули про цю справу, оскільки, судячи з усього, її покриває поліція і прокуратура. Сподіваюся, ні в кого більше не виникає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ" - пише Жорін.
Керівник Центрального штабу НК закликає правоохоронні органи прокоментувати ситуацію і дати правову оцінку знахідці.
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Дуже файно так зробили, що так тупо підставилися... Цілком можливо, що їх використали в темну...
А зараз обидва в ОПЗЖ
"Бывший командир «Східного корпуса» Олег Ширяев стал куратором всеукраинского движения «Патриоты - за жизнь», которое 18 июня в Киеве презентовал нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива.
«Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения «Патриоты - за жизнь»! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине. Я разделяю ценности Патриотов.
Сегодня это объединение людей, которое является образцом морали, чести и достоинства. Почему? Так как основой деятельности является - соблюдение законов государства Украина, соблюдение норм Конституции! Не этого ли мы все с вами хотели столько лет?», - написал Олег Ширяев на своей странице в Facebook.
"Люди Медведчука по всіх областях України зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них люди навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Запрошують фахівців з Києва. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо", - зазначив Карась.
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
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Конопляний Джмелик
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"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
как Вы думаете что они готовят правильно гражданский конфликт чтоб орать вот видите идет гражданская война Вова Пу прийди, а у на с у ватного руководства концерты откаты прокаты и всякая шелупень
- Кто это, мой фюрер?
- А! Известный советский разведчик полковник Исаев.
- Странно, почему вы его не арестуете?
- Бессмысленно - все равно выкрутится."
Краще арештувати небайдужих громадян, які самі, ризикуючи життям, знешкоджують тітуханів та російських бойовиків.