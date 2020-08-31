Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині

Днями в Люботині Харківської області правоохоронні органи знайшли цілий арсенал зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін

Він зазначив, що в схроні було знайдено: "Гранати РГД-5 та запали до них, патрони до великокаліберного кулемета 12.7 мм, комплектуючі до станкового протитанкового гранатомета, кулеметні стрічки до ПКМ, патрони до гвинтівок 308 Win, патрони до гладкоствольної зброї. Власником арсеналу зброї є Олег Ширяєв, той самий, який координує діяльність організації Ківи "Патріоти за життя".

"Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію про власника (арсеналу зброї - ред.) - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Ківи. Всі ми нічого не чули про цю справу, оскільки, судячи з усього, її покриває поліція і прокуратура. Сподіваюся, ні в кого більше не виникає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ" - пише Жорін.

Керівник Центрального штабу НК закликає правоохоронні органи прокоментувати ситуацію і дати правову оцінку знахідці.

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