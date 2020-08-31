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Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині

Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині

Днями в Люботині Харківської області правоохоронні органи знайшли цілий арсенал зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін

Він зазначив, що в схроні було знайдено: "Гранати РГД-5 та запали до них, патрони до великокаліберного кулемета 12.7 мм, комплектуючі до станкового протитанкового гранатомета, кулеметні стрічки до ПКМ, патрони до гвинтівок 308 Win, патрони до гладкоствольної зброї. Власником арсеналу зброї є Олег Ширяєв, той самий, який координує діяльність організації Ківи "Патріоти за життя".

"Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію про власника (арсеналу зброї - ред.) - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Ківи. Всі ми нічого не чули про цю справу, оскільки, судячи з усього, її покриває поліція і прокуратура. Сподіваюся, ні в кого більше не виникає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ" - пише Жорін.

Керівник Центрального штабу НК закликає правоохоронні органи прокоментувати ситуацію і дати правову оцінку знахідці.

Читайте також: Сьогодні стоїть питання існування самої української держави, - Жорін про діяльність п'ятої колони в Україні

Автор: 

зброя (7438) Ширяєв (18) Жорін Максим (45)


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Топ коментарі
+49
Фулюгани таки правильно зробили подарувавши їм звиздюлину.
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31.08.2020 19:04
+46
Чому Іллюша-мастурбатор досі не за гратами? Тому, що його куратор - Авакян?!
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31.08.2020 19:04
+45
Венедиктову, Баканова и Авакова хотелось бы услышать по этому поводу. Слишком уже много сигналов о всяких гавно-"чвк", не хватало нам ещё этого, титушек с пулемётами и минами
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31.08.2020 19:05
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Странно что не обнаружили надувных резиновых баб для бункера Кивы)
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31.08.2020 19:04 Відповісти
Кива дрочит в Раде крива.
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31.08.2020 20:18 Відповісти
Фулюгани таки правильно зробили подарувавши їм звиздюлину.
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31.08.2020 19:04 Відповісти
действовали на опережение
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31.08.2020 19:10 Відповісти
Большой арсенал оружия пророссийских боевиков Кивы обнаружен на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1749
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31.08.2020 19:29 Відповісти
Краще б знищили, а то ті підари ще багато біди нароблять в Україні.
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31.08.2020 19:30 Відповісти
Ага, мінус 16 наших в СІЗО і вже наврядчи отримають умовне. Жопоблоківці мають величезний піар особливо серед бидла.
Дуже файно так зробили, що так тупо підставилися... Цілком можливо, що їх використали в темну...
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Чому Іллюша-мастурбатор досі не за гратами? Тому, що його куратор - Авакян?!
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31.08.2020 19:04 Відповісти
Так воно же дурковате на голову, таких в дурдом чи в опзж.
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31.08.2020 21:02 Відповісти
Он был и там и там.
Великий арсенал зброї проросійських бойовиків Ківи виявлено на Харківщині - Цензор.НЕТ 1650
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01.09.2020 16:36 Відповісти
Венедиктову, Баканова и Авакова хотелось бы услышать по этому поводу. Слишком уже много сигналов о всяких гавно-"чвк", не хватало нам ещё этого, титушек с пулемётами и минами
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31.08.2020 19:05 Відповісти
А зеля : "кнопочки , принтеры..." Гордится хрен знает чем .
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31.08.2020 19:05 Відповісти
В смартфонах не убивают. А его страна в смартфоне.
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31.08.2020 19:21 Відповісти
Он шо кокаин в смартфоне хранит? 🤔😁
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31.08.2020 19:23 Відповісти
Он в сматфоне свои гениталии парит
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31.08.2020 19:26 Відповісти
Так как Кива громогласно во всеуслышание заявлял, что это были "его люди" значит он в этой шайке бригадир ( по старым понятиям), мандат на стол, и в камеру ...
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31.08.2020 19:07 Відповісти
Краще на гіляку.
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31.08.2020 19:31 Відповісти
+100500! а то корми дегенерата за народные деньги
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31.08.2020 21:05 Відповісти
Олег Ширяев. Знакомое фамилие....
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31.08.2020 19:07 Відповісти
Жовтень 2014 року-грудень 2015 року - майор національної поліції, командир роти РПСПОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%C2%BB «Східний Корпус» Головного управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної поліції у Харківській області.
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31.08.2020 19:08 Відповісти
Так Ківа теж зробив карколомну кар'єру в поліції саме в 2014-2016 роках.
А зараз обидва в ОПЗЖ

"Бывший командир «Східного корпуса» Олег Ширяев стал куратором всеукраинского движения «Патриоты - за жизнь», которое 18 июня в Киеве презентовал нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива.

«Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения «Патриоты - за жизнь»! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине. Я разделяю ценности Патриотов.
Сегодня это объединение людей, которое является образцом морали, чести и достоинства. Почему? Так как основой деятельности является - соблюдение законов государства Украина, соблюдение норм Конституции! Не этого ли мы все с вами хотели столько лет?», - написал Олег Ширяев на своей странице в Facebook.
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31.08.2020 19:23 Відповісти
Он разделяет деньги жопз, а не ценности Патриотов!
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31.08.2020 19:33 Відповісти
Ну так гда Зеленский? Чего он молчит? Чи пора выходить на Майдан?
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31.08.2020 19:08 Відповісти
пора
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31.08.2020 19:32 Відповісти
І там була визитівка онаниста?! З чого він взяв що це зажопник ківа?!
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31.08.2020 19:08 Відповісти
Готовят ХНР делать???
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31.08.2020 19:09 Відповісти
Готовят Малороссийский федеральный округ РФ
"Люди Медведчука по всіх областях України зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них люди навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Запрошують фахівців з Києва. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо", - зазначив Карась.
Фінансування подібних заходів, за його даними, йде через близький до Росії паливно-мастильний бізнес.
"Грошей у них вистачає щоб купити всіх "тітушок", всіх їх озброїти і вони підуть на убой", - додав Карась.
Тобто, за його словами, є цілком реальна загроза розгортання сценарію подій по аналогії з 2014 роком, коли спершу за сприяння тогочасної влади чинили беззаконня "тітушки", а потім з'являлася справжня російська бойова агентура, яка вже своєю чергою торувала шлях військам РФ.
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31.08.2020 20:00 Відповісти
Ау,СБУ,то,что побили ОПЗЖшников-понятно,нехорошо...А тут как?Арсенальчик явно не просто так?Мож пора заняться всеми этими "гражданами Кивы!?
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31.08.2020 19:12 Відповісти
Ради прикола посматривал умерщвленный мертвечуком ZIK.Все разговоры журнашлюх лишь об этом. Несчастные кивовцы-их обидели террористы из Нацкорпуса. Запретить..разогнать..подать в суд. Что же происходит??..Как же тошно смотреть на этих продажных тварей. И чем больше они воют,тем больше убеждение,что сам кива это и замутил.
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31.08.2020 19:14 Відповісти
ЗАЖОпников за жопу поймали, теперь посадить! Шоб Кива лет 10 дрочил и никто ему не мешал!)))
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31.08.2020 19:20 Відповісти
Большой арсенал оружия / Да хоть танки и ракеты. Киве из ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) Медведчука позволено: олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами
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31.08.2020 19:22 Відповісти
Еще не выветрилось ,,боевое содружество,, дегенерата Рубана и дубоголовой Савченко, как у нас появились благодарные последователи их ,,подвига,,. Не потому ли, что Надюху посадили не в камеру, а перед камерой...?
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31.08.2020 19:31 Відповісти
У руля страны предатель. Это не обзывалка.
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31.08.2020 19:31 Відповісти
Дрочуна каструють першим. Він вже собі намастурбіровал.
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31.08.2020 19:42 Відповісти
кацапов и ватников нужно выжигать под корень!
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31.08.2020 19:45 Відповісти
И все стволы Киве пан Аваков подарил?
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31.08.2020 19:57 Відповісти
Ну і що далі?. пане преЗЕдент
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31.08.2020 20:03 Відповісти
Вата готовит очередное гражданское обострение в Украине и это факт..
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31.08.2020 20:11 Відповісти
И начало его в 2021 году. Уже скоро.
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01.09.2020 17:39 Відповісти
нет..осень 2020-го...
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01.09.2020 19:51 Відповісти
https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007


https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007

Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·https://twitter.com/dmitrosel007/status/1300333246027268096 10 ч

"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
как Вы думаете что они готовят правильно гражданский конфликт чтоб орать вот видите идет гражданская война Вова Пу прийди, а у на с у ватного руководства концерты откаты прокаты и всякая шелупень
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31.08.2020 21:22 Відповісти
П'ята колона москви готує кривавий сценарій ,якщо не зупинити вони знищать Україну,та тільки нинішня влада і керівництво МВС загрозу бачать в патріотимчних проукраїнських силах.
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31.08.2020 21:42 Відповісти
Какой-то диссонанс: депутат Украины и его пророссийские титушки.
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31.08.2020 22:43 Відповісти
Почему Киве все сходит с рук? Вспомнился анекдот : "В имперской канцелярии в кабинете Гитлера беседуют фюрер и Муссолини. Внезапно в кабинет врывается Штирлиц, с помощью отмычек открывает сейф, отыскивает нужные ему документы и начинает спокойно фотографировать.
- Кто это, мой фюрер?
- А! Известный советский разведчик полковник Исаев.
- Странно, почему вы его не арестуете?
- Бессмысленно - все равно выкрутится."
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31.08.2020 22:50 Відповісти
А сбу в країні немає.
Краще арештувати небайдужих громадян, які самі, ризикуючи життям, знешкоджують тітуханів та російських бойовиків.
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01.09.2020 16:18 Відповісти
Уникальная ситуация: их содержит бюджет Украины (мы с вами), а работают на врага.
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01.09.2020 17:38 Відповісти
Таких боевых отрядов и схронов с оружиев в Украине - десятки. Ждут своего часа. Рыги все делают, чтобы вернуться во власть и запеть свою старую песню про "два народа братья".
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01.09.2020 17:37 Відповісти
Таки Люботин.
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01.09.2020 17:37 Відповісти
 
 