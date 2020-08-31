На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков с начала суток не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.
В пресс-центре заверили, что подразделения Объединенных сил наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
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Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
31.08.2020 09:13
31.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",
а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
Первая информация (утренняя) о ситуации за 30.08.2020
Вторая информация (через 12 часов) о ситуации с начала суток 31.08.2020.
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