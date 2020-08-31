На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков с начала суток не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В пресс-центре заверили, что подразделения Объединенных сил наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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