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Донбасс (26928) перемирие (1461) операция Объединенных сил (4176)

На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС

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На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков с начала суток не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В пресс-центре заверили, что подразделения Объединенных сил наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС 01
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС 02
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
О!!! Шо я говорил???!!!

Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
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31.08.2020 19:27
+2
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3491 Герхард

После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
31.08.2020 09:13
31.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
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31.08.2020 19:30
+2
Вот как у них так получается, что в 7:34 новость
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",

а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
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31.08.2020 19:33
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О!!! Шо я говорил???!!!

Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
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31.08.2020 19:27 Ответить
Это не радует На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2661
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31.08.2020 19:27 Ответить
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3491 Герхард

После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
31.08.2020 09:13
31.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
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31.08.2020 19:30 Ответить
Вот как у них так получается, что в 7:34 новость
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",

а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
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31.08.2020 19:33 Ответить
Поясняю.
Первая информация (утренняя) о ситуации за 30.08.2020
Вторая информация (через 12 часов) о ситуации с начала суток 31.08.2020.
Что тебе не понятно?
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31.08.2020 19:43 Ответить
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9098
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31.08.2020 19:37 Ответить
Как я и говорил перемирие для укреплений своих позиций используют обе стороны На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884
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31.08.2020 19:39 Ответить
Давати укріплюватись ворогові на своїй землі...це дурощі чи зрада ?
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31.08.2020 19:42 Ответить
это изза зеленого сьезда кнопок и принтеров?
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31.08.2020 19:38 Ответить
30 августа 2020 г. на неподконтрольную территорию ОРДЛО с территории РФ перемещено 8 единиц крупнотоннажного грузового автотранспорта ориентировочной грузоподьемностью от 6 до 8 тонн. Место перемещения Донецк. Номенклатура грузов устанавливается. ВК tZe
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31.08.2020 19:56 Ответить
 
 