На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів з боку бойовиків від початку доби не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У пресцентрі запевнили, що підрозділи Об'єднаних сил спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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