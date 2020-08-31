На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів з боку бойовиків від початку доби не зафіксовано.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.
У пресцентрі запевнили, що підрозділи Об'єднаних сил спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Топ коментарі
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Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216660/019214c2-2041-719e-9c48-bb184cf0f0b031.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",
а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
Первая информация (утренняя) о ситуации за 30.08.2020
Вторая информация (через 12 часов) о ситуации с начала суток 31.08.2020.
Что тебе не понятно?