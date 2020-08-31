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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС

На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, обстрілів з боку бойовиків від початку доби не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У пресцентрі запевнили, що підрозділи Об'єднаних сил спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте також: Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб

На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС 01
На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС 02
На Донбасі сьогодні без обстрілів, - штаб ООС 03

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
О!!! Шо я говорил???!!!

Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
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31.08.2020 19:27
+2
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3491 https://censor.net/ru/user/184403

После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216660/019214c2-2041-719e-9c48-bb184cf0f0b031.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
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31.08.2020 19:30
+2
Вот как у них так получается, что в 7:34 новость
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",

а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
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31.08.2020 19:33
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О!!! Шо я говорил???!!!

Утренние нарушения к вечеру уже не считаются.
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31.08.2020 19:27 Відповісти
Это не радует
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31.08.2020 19:27 Відповісти
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3491 https://censor.net/ru/user/184403

После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
https://censor.net/ru/comments/locate/3216660/019214c2-2041-719e-9c48-bb184cf0f0b031.08.20 07:34 Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
показати весь коментар
31.08.2020 19:30 Відповісти
Вот как у них так получается, что в 7:34 новость
"Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе",

а уже через 12 часов в 19:23 "На Донбассе сегодня без обстрелов"?
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31.08.2020 19:33 Відповісти
Поясняю.
Первая информация (утренняя) о ситуации за 30.08.2020
Вторая информация (через 12 часов) о ситуации с начала суток 31.08.2020.
Что тебе не понятно?
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31.08.2020 19:43 Відповісти
На Донбассе сегодня без обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9098
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31.08.2020 19:37 Відповісти
Как я и говорил перемирие для укреплений своих позиций используют обе стороны
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31.08.2020 19:39 Відповісти
Давати укріплюватись ворогові на своїй землі...це дурощі чи зрада ?
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31.08.2020 19:42 Відповісти
это изза зеленого сьезда кнопок и принтеров?
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31.08.2020 19:38 Відповісти
30 августа 2020 г. на неподконтрольную территорию ОРДЛО с территории РФ перемещено 8 единиц крупнотоннажного грузового автотранспорта ориентировочной грузоподьемностью от 6 до 8 тонн. Место перемещения Донецк. Номенклатура грузов устанавливается. ВК tZe
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31.08.2020 19:56 Відповісти
 
 