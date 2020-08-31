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Словакия изменила порядок въезда для украинцев из-за коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Словакия изменила порядок въезда для украинцев из-за коронавируса

С 1 сентября Словакия требует от людей, которые прибывают из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Пограничная полиция Словацкой Республики сообщила, что с 08:00 1 сентября при пересечении границы от людей, следующих из Украины, будут требовать подтверждения регистрации на соответствующей веб-странице.

Подтверждение можно направлять на электронную почту, указанную при регистрации.

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Автор: Роман Свиридович
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София, что скажете, это правильный ход?
Всё таки, на этом форуму, вы единственный эксперт того направления...
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31.08.2020 20:23 Ответить
Я только переболела пневмонией с ковидом. 24 дня в больнице
Словаки к вирусу готовы хорошо
Хорошая техника с кислородом , мониторы по отследке состояния организма и т д
Очень хорошая форма у медиков
Антисептики стоят в больших (5л) баллонах с опрыскивателями
Опрыскивают абсолютно все - перед входом в бокс, после выхода , обувь- резиновые высокие сапоги , резиновые коврики под сапоги постоянно брызгают
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31.08.2020 21:07 Ответить
Здоровья вам!
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31.08.2020 21:16 Ответить
Теперь по сути
Регистрация нужна и это правильно
Потом идёт тест
До теста надо сидеть дома
Дальше два варианта - негатив и позитив
При позитиве у одного из семьи - вся семья сидит дома не менее 2 х недель ( без выхода)
Если поднимается температура - рекомендуют парацетамол , при высокой - надо ехать и сдаваться в больницу- там делают рентген . Тут два варианта - есть пневмания или нет
От этого разные лечения
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31.08.2020 21:12 Ответить
Спасибо)
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31.08.2020 21:15 Ответить
Помимо украинцев , возвращающихся в Словакию , возвращаются ещё словаки с моря Хорватии . Потому ожидается подъем заболеваемости . Отпускники тоже обязаны отсидеть карантин дома
А сейчас дети идут в школу со 2 сентября . Тоже страшно
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31.08.2020 21:16 Ответить
Четко-кратко-посуществу.
Ценю таких людей. Спасибо.
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31.08.2020 21:24 Ответить
У словаков одна из самых эффективных политик противодействия COVID.
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01.09.2020 10:31 Ответить
 
 