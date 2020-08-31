Словакия изменила порядок въезда для украинцев из-за коронавируса

С 1 сентября Словакия требует от людей, которые прибывают из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Пограничная полиция Словацкой Республики сообщила, что с 08:00 1 сентября при пересечении границы от людей, следующих из Украины, будут требовать подтверждения регистрации на соответствующей веб-странице.

Подтверждение можно направлять на электронную почту, указанную при регистрации.

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