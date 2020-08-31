УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6601 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 089 8

Словаччина змінила порядок в'їзду для українців через коронавірус

Словаччина змінила порядок в'їзду для українців через коронавірус

З 1 вересня Словаччина вимагає від людей, які прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Прикордонна поліція Словацької Республіки повідомила, що з 08:00 1 вересня для перетину кордону від людей, що прямують з України, вимагатимуть підтвердження реєстрації на відповідній веб-сторінці.

Підтвердження можна направляти на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Читайте також: Словаччина дала зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород", - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Словаччина (1097) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
София, что скажете, это правильный ход?
Всё таки, на этом форуму, вы единственный эксперт того направления...
показати весь коментар
31.08.2020 20:23 Відповісти
Я только переболела пневмонией с ковидом. 24 дня в больнице
Словаки к вирусу готовы хорошо
Хорошая техника с кислородом , мониторы по отследке состояния организма и т д
Очень хорошая форма у медиков
Антисептики стоят в больших (5л) баллонах с опрыскивателями
Опрыскивают абсолютно все - перед входом в бокс, после выхода , обувь- резиновые высокие сапоги , резиновые коврики под сапоги постоянно брызгают
показати весь коментар
31.08.2020 21:07 Відповісти
Здоровья вам!
показати весь коментар
31.08.2020 21:16 Відповісти
Теперь по сути
Регистрация нужна и это правильно
Потом идёт тест
До теста надо сидеть дома
Дальше два варианта - негатив и позитив
При позитиве у одного из семьи - вся семья сидит дома не менее 2 х недель ( без выхода)
Если поднимается температура - рекомендуют парацетамол , при высокой - надо ехать и сдаваться в больницу- там делают рентген . Тут два варианта - есть пневмания или нет
От этого разные лечения
показати весь коментар
31.08.2020 21:12 Відповісти
Спасибо)
показати весь коментар
31.08.2020 21:15 Відповісти
Помимо украинцев , возвращающихся в Словакию , возвращаются ещё словаки с моря Хорватии . Потому ожидается подъем заболеваемости . Отпускники тоже обязаны отсидеть карантин дома
А сейчас дети идут в школу со 2 сентября . Тоже страшно
показати весь коментар
31.08.2020 21:16 Відповісти
Четко-кратко-посуществу.
Ценю таких людей. Спасибо.
показати весь коментар
31.08.2020 21:24 Відповісти
У словаков одна из самых эффективных политик противодействия COVID.
показати весь коментар
01.09.2020 10:31 Відповісти
 
 