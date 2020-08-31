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Словаччина змінила порядок в'їзду для українців через коронавірус
З 1 вересня Словаччина вимагає від людей, які прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Прикордонна поліція Словацької Республіки повідомила, що з 08:00 1 вересня для перетину кордону від людей, що прямують з України, вимагатимуть підтвердження реєстрації на відповідній веб-сторінці.
Підтвердження можна направляти на електронну пошту, вказану при реєстрації.
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Словаки к вирусу готовы хорошо
Хорошая техника с кислородом , мониторы по отследке состояния организма и т д
Очень хорошая форма у медиков
Антисептики стоят в больших (5л) баллонах с опрыскивателями
Опрыскивают абсолютно все - перед входом в бокс, после выхода , обувь- резиновые высокие сапоги , резиновые коврики под сапоги постоянно брызгают
Регистрация нужна и это правильно
Потом идёт тест
До теста надо сидеть дома
Дальше два варианта - негатив и позитив
При позитиве у одного из семьи - вся семья сидит дома не менее 2 х недель ( без выхода)
Если поднимается температура - рекомендуют парацетамол , при высокой - надо ехать и сдаваться в больницу- там делают рентген . Тут два варианта - есть пневмания или нет
От этого разные лечения
А сейчас дети идут в школу со 2 сентября . Тоже страшно
Ценю таких людей. Спасибо.