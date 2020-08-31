В зоне ООС усиливаются мероприятия по профилактике коронавируса, - штаб

В районе проведения операции Объединенных сил усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 усиливаются меры по профилактике распространения инфекции.

В частности, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, которые определены в районе проведения ООС. Продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины.

В отношении военнослужащих операции Объединенных сил - ужесточены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мероприятий карантина, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава - обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А также, обязательное использование личным составом средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдение социальной дистанции".

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